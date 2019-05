Όπως κάνουν για δεκαετίες τώρα, οι μηχανικοί της Opel δοκίμασαν τη νέα γενιά Corsa για αρκετούς μήνες στη Σουηδική Λαπωνία, περίπου 40 χλμ. νότια του Αρκτικού Κύκλου. Μεταξύ άλλων, ειδικοί από το τμήμα ελέγχων πλαισίου έχουν ρυθμίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ευστάθειας, πρόσφυσης και αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), σε επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που φτάνουν τους -30 o C. Ο σκοπός των δοκιμών αυτών σε ακραίες συνθήκες είναι να επιβεβαιωθεί η αξιόπιστη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων, σε πάγο, χιόνι, λάσπη ή άσφαλτο και σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου που έρχεται σε επαφή με το εκάστοτε οδόστρωμα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας, άνεσης και δυναμικής συμπεριφοράς.

More in this category: