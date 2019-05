O David McGonigle, Regional Director της Mazda Central and South East Europe, δήλωσε: “Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με την έναρξη πωλήσεων των νέων μας οχημάτων στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια λαμβάναμε συνεχώς αιτήματα από ενδιαφερόμενους καταναλωτές για να κάνουμε τα αυτοκίνητά μας ξανά διαθέσιμα στην Ελλάδα και τώρα πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Στον Όμιλο Συγγελίδη βρήκαμε έναν τοπικό συνεργάτη υψηλών προδιαγραφών, που κατανοεί το brand μας και θα διασφαλίσει μια επιτυχημένη επάνοδο σε μια αγορά, όπου η Mazda έχει μια μακρά ιστορία”.

