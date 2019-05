Η εταιρία θα φέρει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στην αγορά την επόμενη διετία. Θα υπάρχει μία ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο Opel το 2024. «Αυτός ο καταιγισμός μοντέλων θα συμβάλει στην συμμόρφωση με τα αυστηρά όρια εκπομπών CO 2 που επιβάλει η Ε.Ε.» δήλωσε ο Lohscheller. Η υποδομή φόρτισης παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Γι’ αυτό, η Opel θα έχει συμμετοχή σε ένα project υποδομής φόρτισης στην έδρα της εταιρίας, με εταίρους όπως η πόλη του Rüsselsheim.

