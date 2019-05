Με τιμή από 15.980€, το Dacia DUSTER με τον νέο turbo κινητήρα βενζίνης Energy 1.3 TCe προάγει τον κορυφαίο Value for Money χαρακτήρα του, ενώ συνοδεύεται από 5 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση και 3 Χρόνια Οδική Βοήθεια.

To Dacia DUSTER έρχεται εφοδιασμένο με τον πιο σύγχρονο turbo κινητήρα βενζίνης στην αγορά, τον κορυφαίο Energy 1.3 TCe.

