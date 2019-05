Η επιδέξια οδήγηση του Morton στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ανέβασε το εμπορικό σήμα της Datsun στο ψηλότερο σκαλί των αγώνων και έχτισε μια σχέση λατρείας με τους απανταχού θαυμαστές της μάρκας. Ο Morton πίσω από το τιμόνι του #46 Datsun 510 που εξελίχθηκε από τον Peter Brock και την Brock Racing Enterprises (BRE), κατάφερε να κερδίσει διαδοχικά στα πρωταθλήματα SCCA Trans Am 2,5 λίτρων, το 1971 και το 1972. Ο αγώνας του 1971 τάραξε τόσο πολύ τα νερά των αγώνων, ώστε το αυτοκίνητο να αποκτήσει τη φήμη του “φονέα των γιγάντων”.

