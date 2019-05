Ο δρόμος μέχρι τo βορειότερο σημείο της Ευρώπης μπορεί να ήταν γεμάτος μοναδικές εικόνες και δυνατά συναισθήματα για τους δυο αναβάτες της HONDA AFRICA TWIN CRF 1000 ADV SPORT , όμως, οι καιρικές συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καθοδόν για το ακρωτήριο Nordkapp ήταν αρκετές δύσκολες. Από 2 C ως -12 C κυμαίνονταν οι ημερήσιες θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή της χιονισμένης Λαπωνίας. Παρόλα αυτά, οι δυο αναβάτες και η μοτοσυκλέτα τους κατάφεραν να φέρουν εις πέρας αυτήν την πραγματικά «παγωμένη» αποστολή και να αντικρίσουν την διάσημη υδρόγειο σφαίρα του Nordkapp .

