Η Audi προχωρά ακάθεκτη στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας όχι μόνο ολοκαίνουργιες, αμιγώς ηλεκτρικές υλοποιήσεις αλλά και υβριδικές εκδόσεις σε υπάρχοντα μοντέλα της. Νεότερη προσθήκη στη γκάμα, πρώτο από τη νέα σειρά plug-in υβριδικών μοντέλων, το Audi Q 5 55 TFSI e quattro με δίλιτρο κινητήρα TFSI και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, συνδυασμένης απόδοσης 367 ίππων (270 kW), με μέση συνδυασμένη κατανάλωση 2,4 - 2,1 λίτρα/100 χλμ . και μέση εκπομπή CO 2 53– 46 γρ./χλμ. , με την ηλεκτρική αυτονομία του μοντέλου να ξεπερνά τα 40 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP.

More in this category: