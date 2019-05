Η εταιρεία διαθέτει πέρα από την Ιαπωνία εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κίνα, και κατασκευάζει μια νέα εγκατάσταση στις Η.Π.Α., υπό κοινή κατοχή με την Toyota. Ανοίγοντας το 2021 και με την ικανότητα να κατασκευάζει 300.000 οχήματα ετησίως, η Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A., Inc. (MTMUS) αναμένεται να δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας, με επενδύσεις και από τις δύο εταιρείες ύψους 1,6 δισ. δολαρίων μεταξύ των δύο εταιρειών. Με τον τρόπο αυτό, η παραγωγή θα πραγματοποιείται πιο κοντά στις αγορές-προορισμούς, δρώντας παράλληλα και ως αντιστάθμιση στο ισχυρό γιεν. Η Mazda είναι επίσης περισσότερο επικεντρωμένη στα μοντέλα, και ιδιαίτερα σε μια premium γκάμα αποδοτικών και ελαφριών οχημάτων. Επί του παρόντος, αναθέτει την παραγωγή μικρών αυτοκινήτων kei, αγροτικών και φορτηγών σε εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να μπορεί να εστιάσει στην κύρια σπορ σειρά επιβατικών αυτοκινήτων και crossover.

