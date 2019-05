Ατελείωτη φαίνεται πως είναι η λίστα των διακρίσεων για τον πολυβραβευμένο 1.000άρη EcoBoost κινητήρα της Ford. Για του λόγου το αληθές, σήμερα προστέθηκε ένα ακόμα βραβείο στα πλαίσια του καταξιωμένου θεσμού International Engine and Powertrain of the Year (IEPOTY) - και συγκεκριμένα μία νίκη στην κατηγορία Sub-150 PS - που αποτελεί την 11η κατά σειρά διάκρισή του από το 2012 μέχρι σήμερα.

Αποδίδοντας έως και 140 ίππους, ο συμπαγής σε διαστάσεις και χαμηλών τριβών κινητήρας της Ford αποτέλεσε την πηγή ισχύος σε πάνω από 1 στα 4 μοντέλα της εταιρείας που πουλήθηκαν μέσα στο 2018. Σε απόλυτα μεγέθη, πρόκειται για περισσότερα από 410.000 οχήματα - από το σπορτίφ Fiesta μέχρι το Transit Connect van.

Η Ford πρόσφατα αναβάθμισε τον βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost των Ford Focus και Transit Connect με τεχνολογίες, όπως το πρώτο στη βιομηχανία σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων για τρικύλινδρο κινητήρα, στοχεύοντας σε ακόμα μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Σημαντικές βελτιώσεις στην κυλινδροκεφαλή, την τροφοδοσία καυσίμου και τα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων συμπληρώνουν τόσο την τεχνολογία υπερσυμπίεσης EcoBoost, όσο και τις τεχνολογίες άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης και διπλού/ανεξάρτητου μεταβλητού χρονισμού των εκκεντροφόρων (Twin-independent Variable Cam Timing). Η αναβαθμισμένη αυτή εκδοχή του κινητήρα πρόκειται να λανσαριστεί σε ακόμα περισσότερα μοντέλα της Ford μέσα στη χρονιά.

«Ο 1.0L EcoBoost εξακολουθεί να θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των μικρών βενζινοκινητήρων, ακόμα και μετά από επτά χρόνια και 11 βραβεία από τότε που κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο θεσμό ‘International Engine and Powertrain of the Year’», δήλωσε ο Carsten Weber, manager, Research & Advanced Powertrain Engineering, Ford Ευρώπης. «Ακόμα και μετά από συνολικές πωλήσεις 1,6 εκατ. κινητήρων 1.0L EcoBoost, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητές του. Νέα, ακόμα πιο αποδοτικά ηλεκτροκίνητα συστήματα, βασισμένα στον 1.0L EcoBoost, θα λανσαριστούν σύντομα.»

Η κριτική επιτροπή του θεσμού IEPOTY, η οποία αποτελείται από 70 μέλη από 31 χώρες, απένειμε στον 1.0L EcoBoost της Ford συνολικά 145 βαθμούς, επίδοση που τον ανέδειξε νικητή στην κατηγορία Sub-150 PS με διαφορά 26 βαθμών, αφήνοντας πίσω του ηχηρά ονόματα ανταγωνιστών, όπως η BMW, το PSA Group, η Toyota/Lexus και η Volkswagen.

Αμέσως μετά το λανσάρισμά του, ο 1.0L EcoBoost πυροδότησε μία τάση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία για παραγωγή τρικύλινδρων, υπερτροφοδοτούμενων βενζινοκινητήρων χαμηλού κυβισμού.

«Από τότε που απέσπασε το πρώτο του βραβείο, το 2012, αυτό το μικρό κόσμημα έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, με τους περισσότερους κατασκευαστές ακόμα να προσπαθούν να τον φτάσουν», δήλωσε ο Nicol Louw, Car South Africa και μέλος της κριτικής επιτροπής του IEPOTY.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοίνωσε ότι ο πολυβραβευμένος 1.0L EcoBoost θα αποτελέσει τη βάση για τις εκδόσεις ήπιας υβριδικής τεχνολογίας των μοντέλων Fiesta EcoBoost Hybrid και Focus EcoBoost Hybrid, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς όμως συμβιβασμούς στον τομέα της απαράμιλλα σπορτίφ οδηγικής εμπειρίας Ford.

Σε αυτά τα προηγμένα συστήματα ηλεκτροκίνησης, μία ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) με κίνηση μέσω ιμάντα αντικαθιστά τον στάνταρ εναλλάκτη, επιτρέποντας την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά το φρενάρισμα και το ρολάρισμα, για τη φόρτιση μιας μπαταρίας 48-volt.

Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν μοτέρ μέσω συνεχούς συνεργασίας με τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια για την παροχή πρόσθετης ροπής. Στοιχείο που μειώνει το απαιτούμενο φορτίο του βενζινοκινητήρα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την οικονομία καυσίμου. Επιπλέον, το BISG βελτιώνει τις επιδόσεις, κυρίως στις χαμηλότερες στροφές, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Περιορίζοντας την υστέρηση στην απόκριση (turbo-lag), το BISG επέτρεψε στους μηχανικούς της Ford να αυξήσουν την ισχύ του 1.000άρη EcoBoost σε επίπεδα άνω των 155 ίππων, με τη χρήση μεγαλύτερου υπερσυμπιεστή.

Ο προηγμένος 1.0L EcoBoost θα υποστηρίξει επίσης το πρώτο στην κατηγορία Transit Custom Plug-In Hybrid van και την επιβατική έκδοση Tourneo Custom Plug-In Hybrid για λειτουργία αμιγώς με ηλεκτροκίνηση.

Το Transit Custom Plug-In Hybrid δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή Λονδίνο (Μ. Βρετανία), ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα οφέλη για το περιβάλλον και τους πελάτες. Περισσότερες δοκιμές θα ξεκινήσουν σύντομα στη Βαλένθια (Ισπανία) και στην Κολωνία (Γερμανία).

Η πλήρης λίστα διακρίσεων IEPOTY για τον Ford 1.0L EcoBoost είναι: