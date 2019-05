Η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία προσφέρει στην Ελλάδα την τελευταία ευρωπαϊκή σειρά μοντέλων της, που συμπεριλαμβάνει το Mazda2, το ολοκαίνουριο Mazda3, το Mazda6, το εμβληματικό Mazda MX-5 καθώς και τα SUV μοντέλα της, το Mazda CX-5 και το Mazda CX-3. Όλα τα αυτοκίνητα χαρακτηρίζονται από την σχεδιαστική γλώσσα ΚODO: Soul of Motion, τεχνολογίες SKYACTIV και πλήρη γκάμα συστημάτων ασφαλείας i-ACTIVSENSE safety.

Η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία προσφέρει στην Ελλάδα την τελευταία ευρωπαϊκή σειρά μοντέλων της, που συμπεριλαμβάνει το Mazda2, το ολοκαίνουριο Mazda3, το Mazda6, το εμβληματικό Mazda MX-5 καθώς και τα SUV μοντέλα της, το Mazda CX-5 και το Mazda CX-3. Όλα τα αυτοκίνητα χαρακτηρίζονται από την σχεδιαστική γλώσσα ΚODO: Soul of Motion, τεχνολογίες SKYACTIV και πλήρη γκάμα συστημάτων ασφαλείας i-ACTIVSENSE safety.

More in this category: