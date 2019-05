Στη διαφημιστική καμπάνια των νέων εκδόσεων Star και Rockstar του Fiat 500 εμφανίζονται οι θρύλοι της μουσικής σκηνής, Sting και Shaggy.

Μετά την εξαιρετική επιτυχία της διαφημιστικής καμπάνιας με τους Sting και Shaggy για τα 120 χρόνια της Fiat, οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες επανέρχονται για να συνοδεύσουν με ιδανικό τρόπο την παρουσίαση των νέων εκδόσεων της σειράς 500, Star και Rockstar. Οι δύο νέες εκδόσεις πραγματοποιούν μία ξεχωριστή «κόντρα» στους δρόμους της Βαρκελώνης προβάλλοντας η πρώτη (Star) τον πολυτελή χαρακτήρα του μοντέλου και η δεύτερη (Rockstar) την σπορ αύρα της σειράς 500.

Το νέο διαφημιστικό σποτ προβάλει εκτός από το μοναδικό στιλ του μοντέλου και τις κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας που προσφέρει το Uconnect των 7''TM

Γυρισμένο στη Βαρκελώνη από την Leo Burnet, το δημιουργικό ολοκληρώνεται με την πρωταγωνίστρια να ανακαλύπτει τα μουσικά αστέρια, Sting και Shaggy, μέσω ενός τηλεσκόπιου, πάντα με τη μουσική συνοδεία του Just one lifetime, του τραγουδιού που ξεχώρισε από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ των δύο καλλιτεχνών και συμπεριλαμβάνεται στην ειδική λίστα "120 Years of Songs" που δημιουργήθηκε στο AppleMusic για να εορταστούν τα 120 χρόνια της Fiat.