To BMW Group, πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης, επεκτείνει ραγδαία τη γκάμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων του. Μέσα σε δύο χρόνια, η εταιρία θα προσφέρει πέντε πλήρως ηλεκτρικά οχήματα μαζικής παραγωγής: Πέρα από το BMW i3, από το οποίο έχουν κατασκευαστεί πάνω από 150.000 μονάδες μέχρι σήμερα, θα ξεκινήσει φέτος η παραγωγή του πλήρως ηλεκτρικού MINI στο Εργοστάσιο της Οξφόρδης (Μ. Βρετανία). Το 2020, θα ακολουθήσει το πλήρως ηλεκτρικό BMW iX3 από το Shenyang (Κίνα) και το 2021, το BMW iNEXT, το οποίο θα κατασκευάζεται στο Dingolfing (Γερμανία), και το BMW i4 από το Εργοστάσιο του Μονάχου (Γερμανία).

More in this category: