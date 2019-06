Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας, και ενώ ο Rovanperä βρισκόταν ήδη επικεφαλής της κατηγορίας WRC 2 Pro και RC2, ο Jan Kopecky είχε «τη στιγμή του αγώνα». Πριν μπει στην 11η Ειδική Διαδρομή Vieira do Minho, δεν ασφάλισε το καπό του κινητήρα, με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει και να «κολλήσει» στο παρμπρίζ του FABIA R5 evo. Ωστόσο ο Τσέχος οδηγός, βλέποντας ελάχιστα μεν, αλλά καθοδηγούμενος σωστά από τον συνοδηγό του Pavel Dresler, όχι μόνο δεν έκοψε ρυθμό, αλλά έκανε και αξιοπρεπή χρόνο!

