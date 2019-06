To Renault CLIO γίνεται ακόμη πιο προστικό και κοστίζει πλέον, από 10.990€. Το Renault CLIO, απόλυτα συντονισμένο με τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, προσφέρει , αλλά και άνεσης, με σύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας (R-Link 2 Evo), αλλά και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς .

Το best seller supermini, με τον πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας κοστίζει από 10.990€ ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια και 6 μήνες δωρεάν ασφάλιση.

