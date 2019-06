Το πρωτότυπο, δίνει μία πρώτη γεύση από το ηλεκτροκίνητο μέλλον της μάρκας BMW M

Στο μέλλον, οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέγουν ανάλογα με τις διαθέσεις τους, εάν θα οδηγούν οι ίδιοι τα αυτοκίνητά τους ή θα εμπιστεύονται την αυτόνομη οδήγηση. Με το BMW Vision M NEXT, το BMW Group αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή για το είδος της οδηγικής απόλαυσης που θα βιώνει ο ενεργός οδηγός του μέλλοντος. Το πρωτότυπο, δίνει μία πρώτη γεύση από το ηλεκτροκίνητο μέλλον της μάρκας BMW M εστιάζοντας αποκλειστικά στον ενεργά εμπλεκόμενο οδηγό. Ευφυείς τεχνολογίες παρέχουν ολοκληρωμένη και παράλληλα στοχευμένη υποβοήθηση, μεταμορφώνοντας τον οδηγό σε απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού.

Η αποκλειστική παγκόσμια πρεμιέρα του BMW Vision M NEXT έγινε στη νέα πλατφόρμα επικοινωνίας #NEXTGen στο BMW Welt. Αυτή η εκδήλωση που επικεντρώθηκε σε λύσεις προσωπικής μετακίνησης “made by the BMW Group” προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στο ημερολόγιο των εκθέσεων αυτοκινήτων / τεχνολογικών και οραματικών προϊόντων ανά τον κόσμο στις οποίες δίνει το παρών η εταιρία. Εκεί παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογίες εξελίξεις του Group στους τομείς σχεδίασης, αυτόνομης οδήγησης, συνδεσιμότητας, εξηλεκτρισμού και υπηρεσιών, μαζί με θεαματικές παγκόσμιες πρεμιέρες όπως αυτή του BMW Vision M NEXT.

EASE και BOOST : δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.

Τα BMW Vision iNEXT και BMW Vision M NEXT Vision Vehicles αποτυπώνουν δύο μελλοντικές, διαφορετικές φιλοσοφίες οδήγησης με την ονομασία “EASE” και “BOOST”. Το EASE περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες που σχετίζονται με την αυτόνομη οδηγηση. Εδώ το όχημα μεταμορφώνεται σε ζωτικό χώρο σε τέσσερις τροχούς όπου οι επιβάτες μπορούν να νιώθουν ασφάλεια και προστασία. Ένας χώρος όπου ξεκουράζονται και χαλαρώνουν, μέσα από συζήτηση, διάδραση και ψυχαγωγία, ενώ μπορούν ακόμα και να αυτοσυγκεντρώνονται – οι εμπειρίες που προσφέρονται με τη φιλοσοφία EASE είναι ποικίλες, όπως και οι ανάγκες των επιβατών. Το BOOST, από την άλλη, συμβολίζει την απόλυτη, ενεργή οδηγική εμπειρία. Οι φιλοσοφίες EASE και BOOST υποστηρίζονται εξ ίσου από τα θεμελιώδη στοιχεία με τα οποία το BMW Group προχωρά στο μέλλον, και αναφερόμαστε στις καινοτομίες της Αυτόνομης Οδήγησης, της Συνδεσιμότητας, του Εξηλεκτρισμού και των Υπηρεσιών - Autonomous driving, Connectivity, Electrification &Services (ACES). Η Σχεδίαση (Design) χαρίζει σε αυτούς τους τομείς οπτική έκφραση και καθιστά την υποκείμενη τεχνολογία προσιτή και ελκυστική για τον χρήστη (D+ACES).

Μάτια στο δρόμο, χέρια στο τιμόνι: το BOOST Pod .

«Κυρίαρχο στοιχείο της καμπίνας είναι το BOOST Pod. Η γεωμετρία είναι σκόπιμα διακριτική, ώστε ο οδηγός να μπορεί να είναι πλήρως συγκεντρωμένος στην οδήγηση», εξηγεί ο Domagoj Dukec. Κατέχοντας τη σημαντικότερη θέση στο εσωτερικό, το BOOST Pod αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ οδηγού και οχήματος. Συγκεντρώνει όλες τις επιλογές ελέγχου και πληροφορίες σε 3 διαφορετικά επίπεδα στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από το οριζόντια διατεταγμένο τιμόνι που περιλαμβάνει δύο μικρές οθόνες. Σε συνέχεια, βρίσκεται το Curved Glass Display, με διάφανη επιφάνεια που εκτείνεται γύρω από το τιμόνι σαν μία ζελατίνα κράνους. Το Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) στο παρμπρίζ αποτελεί το τρίτο επίπεδο. Επομένως, τα πάντα διαδραματίζονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Οι ρυθμίσεις των συστημάτων μπορούν να εκτελούνται από το τιμόνι, ενώ πληροφορίες όπως στροφές, ταχύτητα, διαχείριση ενέργειας, καρδιακοί παλμοί οδηγού και διαθεσιμότητα του BOOST+ mode κατανέμονται σε 5 διατάξεις ταμπλό οργάνων στο καμπύλο Curved Glass Display. Το BOOST+ mode μπορεί να ενεργοποιείται μέσω ενός μπουτόν για πρόσθετη ισχύ. Το αυτοκίνητο ειδοποιεί τον οδηγό πότε είναι η ιδανική στιγμή για την ενεργοποίηση του BOOST+.

Προάγοντας την οδηγοκεντρική σχεδίαση στο επόμενο επίπεδο: ‘ F ocus logic ’.

«Στο BMW Vision M NEXT, οι ευφυείς τεχνολογίες υποστηρίζουν τον οδηγό προσφέροντας το κατάλληλο περιεχόμενο την κατάλληλη στιγμή. Η λειτουργία είναι σαφής και διαισθητική, και όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού. Αυτό αποτελεί στοιχείο σκόπιμης διαφοροποίησης από το BMW Vision iNEXT, το οποίο εστίαζε στην multimodal λειτουργία από όλα τα καθίσματα», συνέχισε ο Dukec.

Επομένως, το BMW Vision M NEXT δείχνει το μέλλον της περίφημης οδηγοκεντρικής φιλοσοφίας BMW. Η γεωμετρία και η τεχνολογία της καμπίνας βοηθούν τον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στην οδήγηση, χωρίς περισπασμούς. Γι’ αυτό, οι πληροφορίες που προβάλλονται προσαρμόζονται στην τρέχουσα ταχύτητα – με βάση τις αρχές του ‘focus logic’. Καθώς το όχημα επιταχύνει, οι πληροφορίες επικεντρώνονται σε δεδομένα σχετικά με την οδήγηση και εισέρχονται στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξυπνο ψηφιακό βοηθό Intelligent Personal Assistant οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού – εάν οι οδηγοί επιθυμούν να κάνουν κράτηση για την υπηρεσία Valet Parking Service στον προορισμό τους, παραδείγματος χάριν. Στην περίπτωση αυτή, ένας υπάλληλος υποδοχής είναι σε ετοιμότητα μόλις φτάσουν για να πάρει το όχημα, να το παρκάρει και να το επιστρέψει την επιθυμητή ώρα. Όλα γίνονται απλά και χωρίς αναμονή με την εφαρμογή MyBMW App.