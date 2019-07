Η Βρετανική μάρκα και για λίγες ημέρες προσφέρει τα μοντέλα της σε τιμές έκπληξη για έναν περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων, στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων MINI.

Στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει, η ζέστη γίνεται αφόρητη και οι θερμοκρασίες φτάνουν στο κόκκινο με τις MINI Hot Days.

Η Βρετανική μάρκα που ξεχωρίζει για το διαχρονικό design και την go-kart διασκεδαστική οδήγηση προσφέρει για τους φίλους της ΜΙΝΙ, ‘Καυτές’ προτάσεις σε τιμές έκπληξη για έναν περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων* στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων MINI.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ετοιμοπαράδοτο ΜΙΝΙ με όφελος έως €5.000 και προνομιακό επιτόκιο 2,9%** με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ALL IN MINI της MINI Financial Services.

Ισχύει μόνο για λίγες ημέρες για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως και 30/08/2019.

Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75).