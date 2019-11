Το πώς μπορεί να έλθουν επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά και γιατί μέχρι στιγμής η αυτοκινητοβιομηχανία γυρνά την πλάτη της στη χώρα εξήγησε ο κ. Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Mercedes Benz Hellas ΑΕ μιλώντας στην 1η θεματική ενότητα με θέμα «Νέες τεχνολογίες: Νέες βάσεις για τους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας», στο πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία», το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο επικεφαλής της Mercedes στην Ελλάδα εξήγησε ότι για να αλλάξει η τάση θα πρέπει να διασφαλιστούν τρεις παράγοντες. «Ότι τα λιμάνια θα λειτουργούν, θα υπάρχει ένα επαρκές τραπεζικό σύστημα, κι ότι όταν πάμε θα πάμε στα δικαστήρια να υπάρχει ένα σύστημα που δε θα μας πάρει για μια απόφαση 10 -15 χρόνια». Παράλληλα τόνισε ότι «από αυτά που άκουσα και από τον Ιούλιο γίνονται σημαντικά βήματα» που θα πρέπει όλοι να στηρίξουν ώστε η χώρα μας να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Επίσης σημείωσε ότι το όραμα της Mercedes-Benz είναι η διαμόρφωση της κινητικότητας του μέλλοντος, καθότι, όπως είπε, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει όλες τις μορφές προηγμένων κινητών, καθώς και υβριδικά συστήματα κίνησης και ηλεκτροκίνησης με μπαταρίες ή κυψέλες καύσιμου, ενώ επιμένει να οδηγεί τις εξελίξεις με νέες ανατρεπτικές ιδέες που θα αλλάξουν το τοπίο στην αυτοκίνηση.

Συνολικά οι ομιλητές του πάνελ σημείωσαν ότι αλλαγές που έρχονται σε σειρά τομέων της οικονομικής ζωής είναι καταλυτικές με τη χρήση νέων καινοτόμων εργαλείων που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση.

Ο Δρ. Ulli Waltinger, Technology Head of the Siemens AI Lab at Siemens Corporate Technology παρουσίασε τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) αναφορικά με τα Ευφυή Δίκτυα και τις Ενεργειακές Εφαρμογές, αναφέρθηκε στις τελευταίες τάσεις και προκλήσεις από τον χώρο της βιομηχανικής ΑΙ, όπως και στους τρόπους χρήσης της δυναμικής των νέων τεχνολογιών ΑΙ στον τομέα της Διαχείρισης της Ενέργειας, ανέλυσε σχετικά παραδείγματα και εξήγησε πώς θα προσεγγίσουμε ένα ασφαλές οικοσύστημα αξιών για τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα της Ενεργειακής Διαχείρισης.

Ο κ. Ιωάννης Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Robert Bosch ΑΕ υπογράμμισε ότι για την Bosch το αυτοκίνητο του μέλλοντος θα είναι προσωποποιημένο, αυτοματοποιημένο, διασυνδεδεμένο και ηλεκτρικό και τόνισε ότι η εταιρία για την υλοποίηση έργων αυτόνομης οδήγησης χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και, αλλάζοντας το μοντέλο της αστικής κινητικότητας, στοχεύει να κάνει τις μετακινήσεις λιγότερο έως καθόλου ρυπογόνες, ασφαλέστερες και πιο ευχάριστες.

Ο κ. Φώτης Παντελιάδης, Γενικός Διευθυντής, KENOTOM I.K.E ανέφερε ότι οι καινοτομίες στην Ενέργεια και το Mobility υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από εξειδικευμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (Steuergeräte, σημείωσε πως οι προκλήσεις των μηχανικών που καλούνται να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και επιβεβαιώσουν αυτές τις μονάδες είναι υψηλότατες, ενώ πρόσθεσε πως οι μεθοδολογίες και οι προδιαγραφές είναι αυστηρότατες, καθώς η λειτουργική ασφάλεια και η πιστότητα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα κρίσιμες. Εστιάζοντας στην Kenotom, υπογράμμισε ότι ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε όσους διαθέτουν στην αγορά ανάλογες εφαρμογές (αυτοκινητοβιομηχανία, eMobility, βιομηχανικά PLC) και όραμά της είναι να εδραιωθεί στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο με τις επιδόσεις της.

Η Δρ. Ζωή Αικατερινίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Software Competitiveness International ανέφερε ότι η Software Competitiveness International ξεκίνησε το 2010 και μέσα σε 9 χρόνια αναπτύχθηκε απασχολώντας περίπου 100 άτομα σε νέες και ελκυστικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε, το 98% του τζίρου της εταιρίας προέρχεται από συνεργασίες με το εξωτερικό, με κύρια χώρα προέλευσης των εσόδων της τη Γερμανία και ειδικότερα τους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και η διαστημική βιομηχανία. Μάλιστα τόνισε η εταιρία έχει σήμερα περισσότερες από 100 στρατηγικές συνεργασίες διεθνώς.

O Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβάλλοντος Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα Ποιότητας Αέρα σε Έξυπνες Πόλεις, Διεργασιών στην Ατμόσφαιρα, Συνθετικών Καυσίμων και Βιο-Οικονομίας, τονίζοντας τη σπουδαιότητά τους μέσα στο γενικό πλαίσιο αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, της υλοποίησης της Ενεργειακής Μετάβασης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Επεσήμανε, τέλος, τη συνεισφορά στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων ώστε να γίνουν ειδήμονες στα ανωτέρω αντικείμενα.

Ο κ. Στέλιος Κουτρουμπίνας, Διευθύνων Σύμβουλος, Meazon ΑΕ, επισήμανε ότι η Meazon κάνει εφικτή την ψηφιοποίηση της ενέργειας με την παραγωγή ενσωματωμένων συσκευών υψηλής ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες ασύρματών δικτύων συνδεδεμένων στο δίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), όπου υλοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης στα δεδομένα με στόχο την παροχή “έξυπνων” υπηρεσιών προς τον άνθρωπο.

Ο κ. Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, της start-up εταιρίας, ZEB AEEY ανέφερε ότι οι αναλύσεις κι η διαχείριση δεδομένων, η ψηφιοποίηση, το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν καταλύτες για το μέλλον της ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων, δεδομένου ότι η τελευταία επιτρέπει την προβλεπόμενη ανάλυση για την εξοικονόμηση που απαιτείται. Η ψηφιοποίηση είναι η βάση για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2 και, ασφαλώς, του κόστους, σημείωσε.

Γιώργος Αλεξάκης