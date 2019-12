Τα Νέα Opel Corsa και Corsa-e Απέσπασαν το Βραβείο AUTOBEST

To μικρό bestseller απέσπασε τον περίοπτο τίτλο “Best Buy Car of Europe in 2020”. Η επιτροπή AUTOBEST, που αποτελείται από έγκριτους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου από 31 χώρες, επέλεξε το νέο Opel ως νικητή που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο προσφέρει την καλύτερη σχέση αξίας/τιμής.