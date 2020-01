Το παλμαρέ διακρίσεων της πολυτελούς μάρκας από το Μόναχο περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή βραβεία, βάσει της ψηφοφορίας του κοινού και της ετυμηγορίας των ειδικών της αυτοκίνησης. Η νέα BMW Σειρά 3, που κατάφερε να συγκεντρώσει πολυάριθμους τίτλους.

Είναι η εταιρεία που έχει χτίσει – και συνεχίζει να χτίζει – την πιο ισχυρή γκάμα σε ηλεκτρικά και ηλεκτρουβριδικά μοντέλα. Η ΒΜW εισέρχεται στη νέα δεκαετία με τους καλύτερους οιωνούς.

Η πληθωρική και πλήρης γκάμα των μοντέλων σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες απέφεραν στην BMW – εκτός από μπαράζ συνεχών ρεκόρ σε πωλήσεις – και ένα μεγάλο αριθμό πολυπόθητων τίτλων κατά τη διάρκεια του 2019.

Το παλμαρέ διακρίσεων της πολυτελούς μάρκας από το Μόναχο περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή βραβεία, βάσει της ψηφοφορίας του κοινού και της ετυμηγορίας των ειδικών της αυτοκίνησης. Η νέα BMW Σειρά 3, που κατάφερε να συγκεντρώσει πολυάριθμους τίτλους αμέσως μόλις κυκλοφόρησε, είναι ένα από τα πιο πολυβραβευμένα αυτοκίνητα.

Η γκάμα βραβευμένων μοντέλων και τεχνολογιών εντυπωσιάζει. Στη λίστα των νικητών κυριαρχούν οι σπορ εκδόσεις BMW M καθώς και ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Πέραν της νέας έκδοσης της compact BMW Σειράς 1, η BMW Σειρά 5, η οικογένεια BMW X και η γκάμα της πολυτελούς, σπορ BMW Σειράς 8 διεκδίκησαν την 1η θέση σε διάφορες κατηγορίες. Όμως η BMW διακρίθηκε και για την καινοτομία της στους τομείς συστημάτων υποστήριξης οδηγού, λειτουργίας και δικτύωσης. Στο θεσμό J.D Power Awards, τα βραβεία "Highest Quality" απονεμήθηκαν στην BMW Σειρά 2 και BMW X4 για την κορυφαία τους ποιότητα.

Τα μοντέλα BMW M κέρδισαν σε επτά κατηγορίες του "sport auto Award". Η ελβετική έκδοση "Auto Illustrierte" απένειμε επίσης στην BMW M GmbH τον τίτλο "Best of the Brands" εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού.

Η πρωτοκαθεδρία της BMW ως πάροχος ηλεκτροκίνητων οχημάτων επιβεβαιώθηκε και από την εξαιρετική της επίδοση σε αρκετούς διαγωνισμούς. Το σύστημα κίνησης του BMW i8 Coupé απέσπασε το διεθνούς φήμης βραβείο "Engine of the Year Award”

και το BMW i8 Roadster ήρθε πρώτο στην κατηγορία “Hybrid Drive”.

Είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που το συγκεκριμένο σύστημα κίνησης κερδίζει ένα βραβείο σε αυτό το διαγωνισμό. Τα δύο υβριδικά σπορ αυτοκίνητα επικράτησαν επίσης στη δεύτερη θέση της κατηγορίας "Plug-in Hybrid Sedans/Sports Cars" στο διαγωνισμό "e-mobility Award" που διοργανώνει το περιοδικό "Auto Zeitung"

.

Στη Μ. Βρετανία, η BMW κέρδισε τα "Driving Electric Awards" δύο φορές: η BMW 330e Sedan αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία “Best Medium Plug-in Hybrid Car”. Η BMW X5 xDrive45e κέρδισε στην κατηγορία "Best Premium Plug-in Hybrid Car". Τα plug-in υβριδικά πολυτελή sedan της BMW Σειράς 7 ονομάστηκαν "Green Executive Car of the Year" σε ψηφοφορία των αναγνωστών του Βρετανικού "Professional Driver Magazine".