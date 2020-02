Το Νέο Kona Hybrid είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 23.990€

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid κινείται από τον 1.6 GDI της γενιάς Kappa, έναν τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με άμεσο ψεκασμό και μέγιστη απόδοση 105 PS και 147 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 43,5 PS (32 kW) και μέγιστη ροπή 170 Nm. Παράλληλα, η μπαταρία ιόντων λιθίου των 1,56 kWh προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά φόρτισης και εκφόρτισης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και επιτρέποντας την ταχεία ανάκτηση ενέργειας. Η συνδυαστική ισχύς των 103,6 kW (141 PS) και των έως και 265 Nm ροπής, εξασφαλίζει ότι το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid προσφέρει μια δυναμική εμπειρία οδήγησης.

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid διαθέτει Blue Link®, ένα διασυνδεδεμένο σύστημα που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τηλεματική προκειμένου να επιτρέπει στους οδηγούς να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν από απόσταση το αυτοκίνητό τους μέσω μιας εφαρμογής smartphone.

Το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης Audio Video (AVN) παρέχει ένα μεγάλο εύρος χρήσιμων πληροφοριών στην οθόνη αφής 10,25 ιντσών και διαθέτει φωνητική αναγνώριση βασισμένη σε Cloud σε έξι γλώσσες (μόνο σε συνδυασμό με Blue Link). Η εμφάνιση της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί καθώς υπάρχουν δύο εκδοχές αρχικής οθόνης και η δυνατότητα επεξεργασίας των εμφανιζόμενων γραφικών στοιχείων και εικονιδίων.

Για μια άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης, το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid είναι εξοπλισμένο με το ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας SmartSense της Hyundai. Αυτό το κορυφαίο σύστημα υποβοήθησης παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο προκειμένου να προστατεύσει τους οδηγούς από πιθανούς κινδύνους ενώ κινούνται στο δρόμο.

Το πρωτοποριακό πακέτο ασφάλειας του ολοκαίνουριου Kona Hybrid περιλαμβάνει Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης και Βοήθεια Αποφυγής με Δυνατότητα Ανίχνευσης Πεζών και Ποδηλάτων (Front Collision Warning and Avoidance Assist with pedestrian and cyclist detection ability).

Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το προαιρετικό Smart Cruise Control (SCC) με Stop & Go. Αυτό είναι πολύ πιο εξελιγμένο σε σχέση με τα στάνταρ συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, καθώς ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως το αυτόματο φρενάρισμα. Χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ τοποθετημένους μπροστά προκειμένου να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα με αυτόματη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Εάν υπάρχει στάση, το σύστημα Stop & Go φρενάρει το αυτοκίνητο μέχρι να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια, μόλις ο δρόμος απελευθερωθεί, το επιταχύνει και πάλι μέχρι την επιθυμητή ταχύτητα. Εάν το αυτοκίνητο σταματήσει για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά το σύστημα, είτε μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι ή με το σύντομο πάτημα του πεντάλ γκαζιού.

Το προαιρετικό Lane Following Assist λειτουργεί παράλληλα με το SCC με το Stop & Go για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση του οδηγού. Έτσι διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο μιας λωρίδας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των ωρών αιχμής. Εν τω μεταξύ το προαιρετικό και έξυπνο Speed Limit Warning (Προειδοποίηση Ορίου Ταχύτητας) χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα και τις πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης για την αναγνώριση των πινακίδων ορίου ταχύτητας και την απεικόνιση αυτών των ορίων αλλά και της απαγόρευσης προσπέρασης σε πραγματικό χρόνο. Οι πρόσθετες επιλογές περιλαμβάνουν Blind-Spot Collision Warning (Προειδοποίηση Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου) και Rear Cross-Traffic Collision Warning (Προειδοποίηση Πίσω Σύγκρουσης Κάθετης Κίνησης), ενώ είναι στάνταρ τα Driver Attention Warning (Προειδοποίηση Συγκέντρωσης Οδηγού), Lane Keeping Assist (Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας) και High Beam Assist (Υποβοήθηση Λειτουργίας Προβολέων).

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid διαθέτει επίσης Electronic Parking Brake (EPB ή Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Χειρόφρενο) που ενεργοποιείται από διακόπτη.