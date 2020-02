Νέα έρευνα του Ινστιτούτου “The Capgemini” διαπιστώνει ότι, σήμερα, μόνο μια μειοψηφία αυτοκινητοβιομηχανιών είναι πλήρως έτοιμη να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των “έξυπνων” εργοστασίων. Η ανάλυση της Capgemini κατατάσσει το 72% των αυτοκινητοβιομηχανιών στην κατηγορία “αρχάριοι” σε επίπεδο υιοθέτησης των “smart factories”, σε σύγκριση με μόλις 10% που είναι “πρωτοπόροι”.

Η έρευνα (How automotive organizations can maximize the smart factory potential) παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξη των ευφυών συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τους τελευταίους 18-24 μήνες, το 30% των εργοστασίων στον κλάδο έχει γίνει “έξυπνο”σε σύγκριση με 24% το 2017/18.

Επιπλέον, σχεδόν το ήμισυ (48%) των στελεχών του κλάδου πιστεύει ότι σημειώνει “καλή ή καλύτερη από την αναμενόμενη” πρόοδο στην πορεία προς το “έξυπνο” εργοστάσιο, σε σύγκριση με το 38% που απάντησε θετικά στην ίδια ερώτηση 18 μήνες νωρίτερα.

Ταχύτερα από άλλους κλάδους

Η αυτοκινητοβιομηχανία - σύμφωνα πάντα με την έρευνα - κινείται ταχύτερα από άλλους κλάδους προς το “έξυπνο” εργοστάσιο. Ενώ το 44% των εταιρειών του κλάδου απαντά ότι έχει έτοιμη στρατηγική για ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας τα επόμενα πέντε χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό στον τομέα της μεταποίησης είναι 42%, ενώ ακολουθεί ο τομέας της ενέργειας με 40%. Οι επενδύσεις σε “έξυπνα” εργοστάσια αντικατοπτρίζουν μια τεράστια ευκαιρία παραγωγικότητας. Μέχρι το 2023, η έρευνα εκτιμά ότι τα “έξυπνα” εργοστάσια θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη σε επίπεδο παραγωγικότητας από $135 δισ. έως $167 δισ.

“Οι εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων έχουν προχωρήσει ταχύτερα τις πρωτοβουλίες για τη μετατροπή των εργοστασίων τους σε “έξυπνα” τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν σαφή πρόθεση να αυξήσουν τον ρυθμό υλοποίησης αυτού του μετασχηματισμού από εδώ και πέρα”, αναφέρουν οι αναλυτές. Βέβαια, για να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτές τις αλλαγές, οι εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουν τα κενά σε επίπεδο στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, ενώ τα “έξυπνα” εργοστάσια αποτελούν έναν κρίσιμο τμήμα της ευφυούς βιομηχανίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες - όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας - πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε “έξυπνες” λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της “ευφυούς” αλυσίδας εφοδιασμού και της “έξυπνης” διαχείρισης των υπηρεσιών, προκειμένου να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών.