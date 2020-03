Το BMW Group ενστερνίζεται τη μεταμόρφωση της αυτοκινητοβιομηχανίας με μεγάλη αυτοπεποίθηση και επενδύει μεγάλα ποσά στην έρευνα και εξέλιξη με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της μετακίνησης προς όφελος των πελατών του.

Στο πλαίσιο της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG, Oliver Zipse, τόνισε στο Μόναχο την Τετάρτη: «Απαιτείται αλληλεγγύη και υπεύθυνη δράση. Στην κοινωνία μας, αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των ισχυρών η προστασία των αδυνάτων. Γι’ αυτό, το BMW Group υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού». Το BMW Group απαντά στην αναμενόμενη καμπύλη ζήτησης στις παγκόσμιες αυτοκινητιστικές αγορές αναπροσαρμόζοντας τον όγκο παραγωγής, σε πρώτη φάση, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσει πλήρως τη διαθέσιμη γκάμα εργαλείων για μεγιστοποίηση της ευελιξίας.

Ο Manfred Schoch, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Εργαζομένων, τόνισε τη σημασία των εργαλείων που συμφωνήθηκαν μεταξύ Διοίκησης και Γενικού Συμβουλίου Εργαζομένων: «Σε καιρούς κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, το Γενικό Συμβούλιο Εργαζομένων επιδιώκει να προσφέρει μία σαφή αίσθηση κατεύθυνσης στους συνεργάτες του. Πρωταρχική προτεραιότητα είναι η προστασία της υγείας τους και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των αποδοχών τους. Το Γενικό Συμβούλιο Εργαζομένων συμφώνησε σε τρία σημαντικά εργαλεία για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο: Ευέλικτα ωράρια εργασίας, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, και, το πιο πρόσφατο, υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Αυτό θέτει ως προϋπόθεση, οι καθαρές αποδοχές ενός εργαζόμενου που ανήκει στη μισθολογική κλίμακα της BMW να μην υπολείπονται του 93% του κανονικού μισθού του. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτά τα τρία εργαλεία θα μας επιτρέψουν να υποστηρίξουμε το προσωπικό μας με ασφάλεια μέχρις ότου παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού».

Στη συνέχεια, ο Zipse δήλωσε τα εξής: «Λαμβάνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας, τόσο ως προς τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των εργαζομένων μας, όσο και ως προς την επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας σε ό,τι αφορά την κερδοφορία. Ένα είναι βέβαιο: ο κορωνοϊός είναι εδώ τώρα, αλλά θα υπάρξει και εποχή μετά από αυτόν. Η προσέγγιση που υιοθετούμε δείχνει ξεκάθαρα την ικανότητα του BMW Group να αντιδρά γρήγορα και ευέλικτα».

«Οι νέες τεχνολογίες είναι το κλειδί για το μέλλον της μετακίνησης. Μέχρι το 2025, σκοπεύουμε να επενδύσουμε πάνω από 30 δις. ευρώ στον τομέα έρευνας & εξέλιξης, υπογραμμίζοντας ότι κρατάμε τα σκήπτρα της καινοτομίας. Από αυτό απορρέει και η αυτοπεποίθησή μας για τη μελλοντική μας ανάπτυξη» δήλωσε ο Zipse. «Η δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφορετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι εταιρείες εκείνες που θα καταφέρουν να αναπτύξουν και να συνδυάσουν εξίσου hardware (εξοπλισμό) και software (λογισμικό) θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Από αυτή την άποψη, αναμφισβήτητα, οδηγούμε τις εξελίξεις».

Ως πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group είναι ήδη σήμερα κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής ηλεκτροκίνητων οχημάτων και αυτή τη στιγμή συνεχίζει δυναμικά την επέκταση της γκάμας του. Μέχρι τα τέλη του 2021, η εταιρεία στοχεύει να έχει στους δρόμους πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα με πλήρως ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης. Σε αυτό το στάδιο, το BMW Group θα προσφέρει πέντε πλήρως ηλεκτρικά οχήματα παραγωγής. Μαζί με το BMW i3, η ζήτηση για το οποίο αυξήθηκε για έκτη συνεχή φορά, η παραγωγή του πλήρως ηλεκτρικού MINI Cooper SE* ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο) προς το τέλος του 2019. Το BMW iX3 θα αρχίσει να παράγεται φέτος στο εργοστάσιο του Shenyang, Κίνα, ενώ το 2021 θα ακολουθήσει το BMW iNEXT στο Dingolfing (Γερμανία) και το BMW i4 στο εργοστάσιο του Μονάχου – όλα θα εφοδιάζονται με τεχνολογία ηλεκτροκίνησης πέμπτης γενιάς.

Αποφασιστικά βήματα την κατάλληλη στιγμή.

Στο μέλλον, το BMW Group θα επωφεληθεί από τις πρώιμες στρατηγικές αποφάσεις που έλαβε, κάτι που του χαρίζει ένα αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτή την κρίσιμη φάση της αλλαγής για ολόκληρη τη βιομηχανία. «Κάναμε αποφασιστικά βήματα στους σχετικούς στρατηγικούς τομείς την κατάλληλη στιγμή και τώρα σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα για να διαχωρίσουμε τη θέση μας από την τάση της βιομηχανίας», συνέχισε ο Zipse.

Το BMW Group έβαλε στην ατζέντα του την επίτευξη νέων στόχων εκπομπών CO 2 από πολύ νωρίς, κάτι που λειτούργησε ως κίνητρο για να αποφασίσει τον συστηματικό εξηλεκτρισμό της γκάμας του. Με το πρόγραμμα Performance > NEXT που λανσαρίστηκε το 2017, έγιναν περαιτέρω κινήσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης και ισχυρότερων λειτουργικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα τελευταία οκτώ χρόνια, περίπου 46.000 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Εν όψει της αυξανόμενης σημασίας της τεχνογνωσίας σε θέματα λογισμικού (software know - how ), το BMW Group ίδρυσε την κοινοπραξία Critical Techworks IT το 2018 προκειμένου να διασφαλίσει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Το ίδιο το BMW Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες IT στη Γερμανία με 5.300 εργαζόμενους να έχουν εκπαιδευτεί στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων (data analytics). Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες που ήταν απαραίτητη για την παραγωγή ηλεκτροκίνησης διασφαλίστηκε επίσης με στρατηγικό τρόπο. Από την έναρξη της τρέχουσας χρονιάς, το BMW Group προμηθεύεται απευθείας το απαιτούμενο κοβάλτιο και λίθιο και παρέχει αυτές τις ύλες στους προμηθευτές που εμπλέκονται στην κατασκευή κυψελών μπαταριών.

Ταυτόχρονα, το BMW Group παραμένει πλήρως προσηλωμένο στις ανάγκες των πελατών και στις καινοτομίες που είναι απαραίτητες για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Με γνώμονα αυτό, θα συνεχίσει σταθερά την απόκτηση νέων, εξειδικευμένων γνώσεων σε τεχνολογίες του μέλλοντος.