Η HONDA απέσπασε 3 Βραβεία RED DOT Design

Συνεχίζοντας το σερί επιτυχιών του, το Honda e, το κόμπακτ ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, βραβεύτηκε με το ‘Red Dot: Best of the Best 2020’ για την επαναστατική προϊοντική του σχεδίαση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάκριση στον διεθνούς φήμης θεσμό ‘Red Dot’. Το βραβείο απονέμεται στο καλύτερο προϊόν σε κάθε κατηγορία.