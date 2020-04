SEAT θα διενεργήσει τεστ για τον κορωνοίό στους 15.000 υπαλλήλους της για την επιστροφή στους στην εργασία

Οι δοκιμές αυτές αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινότητας και τα αποτελέσματα, τα οποία είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά, θα αποτελέσουν τη βάση επιστημονικής μελέτης.

Η SEAT θα διενεργήσεις PCR τεστ στους 15.000 υπαλλήλους της προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τη νόσο COVID19. Η αυτοκινητοβιομηχανία αποφάσισε να επανεκκινήσει σταδιακά τη δραστηριότητα της στις 27 Απριλίου, και στα πλαίσια των μέτρων υγείας και ασφάλειας, συμφώνησε με τους εκπροσώπους των συνδικάτων να διενεργήσει PCR τεστ για τον έλεγχο του ιού SARS-CoV-2. Τα διαγνωστικά PCR τεστ είναι τα πιο αξιόπιστα για να ανιχνεύσουν εάν το άτομο που εξετάστηκε έχει προσβληθεί από τον ιό COVID-19. Η SEAT είναι η πρώτη εταιρεία στην Ισπανία που διενεργεί αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται περισσότερα από 3.000 τεστ σε εβδομαδιαία βάση στους εργαζόμενους παραγωγής στα SEAT Martorell, SEAT Barcelona, SEAT Componentes και CROS (SEAT Spare Parts Centre), καθώς και άλλους επαγγελματίες της εταιρείας ενώ θα επεκταθούν και σε άλλες εταιρείες του Volkswagen Group στην Ισπανία. Σήμερα το πρωί η SEAT ξεκίνησε τεστ σε τρεις μονάδες θεραπείας στο Κέντρο Υγείας CARS (Martorell), στις εγκαταστάσεις SEAT Barcelona και SEAT Componentes.

Ένα εργαστήριο που έχει διαπιστευτεί από το Υπουργείο Υγείας και την Καταλανική Κυβέρνηση θα αναλύσει τα τεστ χωρίς να επηρεάσει τις δραστηριότητες δημόσιας υγείας και θα συντονιστεί από την SEAT Medical Service, υπό την εποπτεία του Dr. Bonaventura Clotet, director of IrsiCaixa και μέλος της SEAT Scientific Committee. Αυτά τα τεστ αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου προληπτικών μέτρων που στοχεύουν στη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ο SEAT President and Vice-president for Finance and IT, Carsten Isensee διαβεβαίωσε ότι «τώρα που έχει ξεπεραστεί η πιο δύσκολη φάση του COVID-19, αντιμετωπίζουμε το πρώτο στάδιο επιστροφής στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα υγείας και ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται με πλήρη ασφάλεια. Με την απόφαση της SEAT να επενδύσει στο πρόγραμμα PCR τεστ βοηθάμε επίσης τις υγειονομικές αρχές να κατανοήσουν την έκταση της πανδημίας».