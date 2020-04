Μια ξεχωριστή φωτογράφιση του νέου MINI Cabrio Sidewalk με χρώματα...κερασιάς

H έναρξη της ανθοφορίας των κερασιών είναι και πάλι αναμφισβήτητο σημάδι του ερχομού της άνοιξης – και περισσότερο από ποτέ γίνεται σύμβολο προσμονής για μελλοντικές μαγικές στιγμές που θα γιορτάσουμε όλοι μαζί στην ύπαιθρο. Το νέο MINI Cabrio Sidewalk είναι επίσης ένας πολύ ξεχωριστός αγγελιοφόρος της άνοιξης.

Η Βόννη είναι ο τέλειος προορισμός για να συναντήσετε αυτό το θαύμα της φύσης. Οι κάτοικοι της πόλης όπως και οι τουρίστες πιστεύουν ότι η Breite Straße – Broad Street – στην κάποτε πρωτεύουσα της Γερμανίας προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για να μυηθείτε στη μαγεία της ανθοφορίας των κερασιών. Το μπλε του MINI Cabrio Sidewalk δημιουργεί μία εντυπωσιακή αντίθεση στο απέριττο σκηνικό της παλιάς πόλης της Βόννης. Η μεταλλική απόχρωση Deep Laguna που αναπτύχθηκε ειδικά γι’ αυτή την έκδοση συνδυάζεται με ασορτί λωρίδες στο καπό και δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 17-ιντσών Scissor Spoke, που επίσης αποτελούν αποκλειστικό στοιχείο του μοντέλου.

Η αποκλειστική υφασμάτινη οροφή MINI Yours Softtop Sidewalk αξίζει μία πιο προσεκτική ματιά αφού διαθέτει ένα αριστοτεχνικά ενσωματωμένο γραφικό σχήματος βέλους. Όπως είναι φυσικό, η οροφή ήταν ανοιχτή στην ανοιξιάτική περιήγηση στην πόλη της Βόννης. Η ηλεκτρική οροφή λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα και ανοίγει σε μόλις 18 δευτερόλεπτα. Τα πρώτα άνθη πέφτουν στα ανθρακί καθίσματα του MINI Yours Leather Lounge Sidewalk όπου σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές ραφές σε Petrol και Energetic Yellow δημιουργούν ένα πολύχρωμο πίνακα ζωγραφικής. Η petrol απόχρωση κοσμεί επίσης τα ένθετα των θυρών και το φωτιζόμενο ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού του νέου MINI Cabrio Sidewalk.

Η παράδοση με τους γοητευτικούς αγγελιοφόρους της άνοιξης έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία. Οι εκδηλώσεις λατρείας για την ανθοφορία των κερασιών χρονολογούνται από αρκετούς αιώνες. Συμβολικά, αντιπροσωπεύει την ομορφιά και την παροδικότητα – επειδή αυτό το θαύμα της φύσης διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες, από τέλη Μαρτίου μέχρι αρχές Μαΐου. Αρχικά, το Cherry Blossom Festival ήταν προνόμιο της αυτοκρατορικής αυλής αλλά από τον 17ο αιώνα, το Hanami – που σημαίνει ‘βλέπω τα λουλούδια’ – γιορτάζεται από όλους στην Ιαπωνία.

Το έθιμο των φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών έχει εξαπλωθεί τώρα και εκτός Ασίας και έχει φτάσει στη Β. Αμερική και την Ευρώπη. Στην Washington D.C., η φιλία μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ γιορτάζεται στο ετήσιο Cherry Blossom Festival. Στην περιοχή Extremadura στη δυτική Ισπανία, πάνω από δύο εκατομμύρια κερασιές μεταμορφώνουν την κοιλάδα “Valle del Jerte” σε μία θάλασσα από λευκό και ροζ. Και στο Αμβούργο, το Cherry Blossom Festival τιμά τους στενούς δεσμούς του με την αδελφή πόλη Οσάκα της Ιαπωνίας πάνω από 50 χρόνια.

Στη Βόννη, η γιορτινή υποδοχή της ανθοφορίας είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Αλλά μία ανάρτηση στο Facebook με θέμα “Places to See Before You Die” που παρουσίαζε μία θάλασσα από άνθη κερασιάς στις οδούς Breite Straße και Heerstraße στη Βόννη λειτούργησε ως η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια το 2012 και έκανε πασίγνωστους αυτούς τους δύο δρόμους. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, γι’ αυτό και πεζοί και ερασιτέχνες φωτογράφοι συνεχίζουν να δίνουν το παρών στη λεωφόρο των κερασιών. Και γιατί όχι άλλωστε; Η φύση σε όλο της το μεγαλείο που μπορούν να απολαμβάνουν οι περιπατητές μόνοι ή ανά δύο, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, ή εναλλακτικά οδηγώντας το νέο MINI Cabrio Sidewalk.