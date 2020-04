To νέο Renault Captur ήρθε στην Ελλάδα-Οι τιμές, οι εκδόσεις

Το All-new Renault CAPTUR 2ης γενιάς είναι εδώ και είναι καλύτερο από ποτέ! Το εμβληματικό μοντέλο που καθιέρωσε την κατηγορία των compact SUV, το πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του στην Ευρώπη, ήρθε τώρα και στην Ελλάδα.

Με πληθωρικές διαστάσεις και εντυπωσιακή εμφάνιση, με κορυφαίους χώρους και ακόμα περισσότερη χρηστικότητα, με σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας, με 5 αστέρια στο EuroNCAP και πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνης, diesel, LPG, E-TECH Plug-in) το All-new Renault CAPTUR είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει!

Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία των compact SUV (B-SUV), το Renault CAPTUR, από την ημέρα που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013, έχει πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα σε 90 χώρες. Έτσι, έγινε πολύ γρήγορα το best-seller της κατηγορίας, τόσο στη Γαλλία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε μία κατηγορία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, το All-new Renault CAPTUR επανέρχεται εντελώς καινούριο, ενισχύοντας ταυτόχρονα το κορυφαίο DNA του στο οποίο οφείλει την επιτυχία του. Το μοντέλο είναι αναβαθμισμένο χάρη στις εξαιρετικά μοντέρνες SUV αναλογίες του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον δυναμικό και αθλητικό του χαρακτήρα. Παραμένοντας πάντα εξαιρετικά προσαρμόσιμο στις ανάγκες και την αισθητική του αγοραστή του, το εσωτερικό του φέρνει την επανάσταση στους τομείς της ευρυχωρίας, της τεχνολογίας και της ποιότητας. Συνολικά, τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν άμεσα σε μοντέλο ανώτερης κατηγορίας.

Η παρουσίαση του All-new Renault CAPTUR εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου «Drive the Future» (2017-2022) του Groupe Renault. Το συγκεκριμένο μοντέλο, μαζί με το All-new CLIO στο οποίο βασίζεται, αποτελεί την αιχμή του δόρατος αυτής της στρατηγικής. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογική του υπόσταση και ανταποκρινόμενο στους τρεις πυλώνες της κινητικότητας του αύριο, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο στρατηγικό πλάνο «Drive the Future», το μοντέλο είναι :

Ηλεκτρικό : Το All-new Renault CAPTUR είναι το πρώτο μοντέλο της Renault που διαθέτει υβριδικό επαναφορτιζόμενο σύστημα κίνησης E-TECH Plug-in.

To All-new Renault CAPTUR ενσωματώνει ιδανικά αυτή τη δυναμική χάρη στο νέο σύστημα πολυμέσων & δικτύωσης, το Renault EASY CONNECT.

Το All-new Renault CAPTUR βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους της κατηγορίας Β σε ό,τι αφορά στα οχήματα με τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης (επιπέδου 2).

Νέα σχεδίαση που αναδεικνύει το DNΑ ενός δυναμικού SUV

Σμιλευμένες επιφάνειες, εντυπωσιακό προφίλ, αιωρούμενη οροφή: το All-new Renault CAPTUR εντυπωσιάζει και είναι αναγνωρίσιμο από την πρώτη ματιά. Η πιο αθλητική και δυναμική σιλουέτα του, αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τον αέρα ανανέωσης ενισχύοντας παράλληλα και το SUV DNA του. Το All-new Renault CAPTUR είναι μεγαλύτερο σε μήκος (4,23μ. +11εκ.) και ξεχωρίζει οπτικά από τους τροχούς των 18 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση) αλλά και από το μεγαλύτερο μεταξόνιο (2,63μ, +2εκ.). Ο εντελώς ανανεωμένος εξωτερικός σχεδιασμός, η σημασία στη λεπτομέρεια ακόμα και σε επίπεδο χιλιοστού, αλλά και στοιχεία όπως τα Full LED Pure Vision φωτιστικά σώματα, η νέα φωτιστική υπογραφή σε μορφή “C”, τα κωνικά πίσω φώτα και τα διακοσμητικά ένθετα χρωμίου, συμβάλλουν στη αναβάθμιση της ποιοτικής του εικόνας.

Επαναστατική εσωτερική σχεδίαση και κορυφαία ποιότητα κατασκευής

Η επανάσταση στο εσωτερικό του All-new Renault CAPTUR, σηματοδοτεί μία σημαντική αναβάθμιση όλης της γκάμας Renault. Το ταμπλό ασπάζεται τη σχεδίαση « Smart Cockpit » και είναι εμφανώς προσανατολισμένο στον οδηγό, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη, μοναδικής αισθητικής, «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα. Στο ταμπλό ενσωματώνονται όλες οι τελευταίες τεχνολογίες, μεταξύ αυτών και οι οθόνες (έως 10,25’’) με τη μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης στην κατηγορία. Η εργονομία βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο συμβάλλοντας και αυτή με τη σειρά της στη μετατροπή της οδήγησης σε μία μοναδική εμπειρία.

Ολόκληρο το εσωτερικό βρίσκεται σε άλλη διάσταση σε ό,τι αφορά στους τομείς της άνεσης και της ποιότητας των υλικών που παραπέμπουν σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Υλικά κορυφαίας ποιότητας, μαλακή επένδυση σε ολόκληρη την επιφάνεια του ταμπλό, τα πάνελ των θυρών, το πλαίσιο της κεντρικής κονσόλας, τις επενδύσεις των καθισμάτων, καθώς και η νέα αρχιτεκτονική σχεδίασης των καθισμάτων, είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το εσωτερικό του νέου μοντέλου ξεχωριστό.

Οθόνη πολυμέσων

Στοιχείο κλειδί του «Smart Cockpit», είναι η οθόνη πολυμέσων των 9,3 ιντσών, που έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης της κατηγορίας. Πρόκειται, ουσιαστικά για ένα κανονικό tablet που δίνει στο εσωτερικό έναν ιδιαίτερα μοντέρνο αέρα και προσφέρει εξαιρετική αναγνωσιμότητα χάρη στην ελαφρά κλίση προς το μέρος του οδηγού.

Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Το All-new Renault CAPTUR προσφέρει πίνακα οργάνων με ψηφιακή οθόνη. Η έγχρωμη αυτή οθόνη με διαστάσεις από 7 έως 10,25 ίντσες παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης της εμφάνισης των πληροφοριών με έναν εξαιρετικά εύκολο τρόπο. Στην έκδοση των 10,25 ιντσών ενσωματώνονται και οι πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης.

«Αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα

Πρόκειται για ένα ακόμα θεμελιώδες στοιχείο που χαρακτηρίζει το «Smart Cockpit» στο All-new Renault CAPTUR. Υπερυψωμένη για άριστη εργονομία, με ιδανική θέση για τον επιλογέα ταχυτήτων, η κεντρική κονσόλα στην πλέον εξελιγμένη της μορφή, δημιουργεί την εντύπωση ότι αιωρείται. Πέρα από την αισθητική πλευρά, η σχεδίαση της συγκεκριμένης κονσόλας έχει και πρακτικό πλεονέκτημα καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη χωρητικότητα για αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως πχ ο ειδικός χώρος για επαγωγική φόρτιση του smartphone στην κάτω μεριά της.

Η «αιωρούμενη» κονσόλα σε συνδυασμό με τον επιλογέα ταχυτήτων του κιβωτίου EDC τεχνολογίας «shift by wire» (οι αλλαγές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης των εντολών, χωρίς ντίζες), προσφέρει εξαιρετικά ομαλή λειτουργία και απόλυτη ακρίβεια στις αλλαγές.

Καθίσματα

Τα καθίσματα του All-new Renault CAPTUR παραπέμπουν σε αυτοκίνητο ανώτερης κατηγορίας. Προσφέρουν πολύ καλύτερο, σε σχέση με το μοντέλο 1ης γενιάς, επίπεδο στήριξης χάρη στο κατά 15 χλστ. αυξημένο μήκος της έδρας τους και καλύτερη πλευρική στήριξη του σώματος στις στροφές. Η ειδική κατασκευή της πλάτης βελτιώνει σημαντικά το χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών (+ 17χλστ.), ενώ τα καινούργια, λεπτότερα, ελλειπτικά προσκέφαλα βελτιώνουν την περιφερειακή ορατότητα.

Χώρος αποσκευών

Στο All-new Renault CAPTUR ο συνολικός όγκος του χώρου αποσκευών φτάνει τα, κορυφαία, 536 λίτρα, δηλαδή 81 λίτρα περισσότερα από το μοντέλο 1ης γενιάς. Επίσης, η συνολική χωρητικότητα των διαφόρων χώρων αποθήκευσης στην καμπίνα φτάνει τα 27 λίτρα. Ο όγκος του πορτ-μπαγκάζ μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, χάρη στη δυνατότητα μετακίνησης του πίσω καθίσματος σε διαδρομή έως και 16 εκ. αλλά και χάρη στο κάλυμμα του πατώματος που έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε δύο θέσεις, ώστε να δημιουργείται ένας χώρος δύο επιπέδων που διευκολύνει στις καθημερινές μετακινήσεις. Με αυτή την επιλογή και την αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος αποκαλύπτεται ένας εντελώς επίπεδος χώρος φόρτωσης αντικειμένων μήκους έως και 1,57 μ. (+11 εκ.).

Κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης

Με το 80% των πωλήσεων να είναι δίχρωμα μοντέλα στην Ευρώπη, το CAPTUR είναι ήδη γνωστό για τις επιλογές εξατομίκευσης που προσφέρει. Το All-new Renault CAPTUR προχωρά ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας μία ακόμα πιο πλούσια γκάμα επιλογών σε συνδυασμούς και νέα χρώματα, τόσο για το αμάξωμα όσο και για το εσωτερικό του.

Πάνω από 11 χρώματα για το αμάξωμα και 5 επιλογές για την οροφή και τους πλευρικούς καθρέφτες, είναι διαθέσιμα, ενώ τώρα προσφέρονται 3 ακόμα χρωματικές επιλογές για τις εμπρός και πίσω προστατευτικές ποδιές και τα πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών. Συνολικά, το All-new Renault CAPTUR προσφέρεται σε πάνω από 90 συνδυασμούς εξατομίκευσης.

Αντίστοιχα, στο εσωτερικό του All-new Renault CAPTUR διατίθενται 7 πακέτα διαμόρφωσης:

4 πακέτα για τους αεραγωγούς και τη βάση του μοχλού των ταχυτήτων & 3 πακέτα για τα πάνελ των θυρών, το ταμπλό και τις ταπετσαρίες. Συνολικά, το All-new Renault CAPTUR προσφέρει μέχρι και 18 συνδυασμούς εσωτερικής διακόσμησης. Αυτοί συμπληρώνονται από τις 8 επιλογές αποχρώσεων φωτισμού του εσωτερικού.

All-new Renault CAPTUR: Τιμές – εκδόσεις από 16.880 ευρώ

Βενζίνη 1.0 TCe 100hp Authentic 16.880 1.0 TCe 100hp Expression 17.730 1.3 TCe 130hp Expression 20.800 1.3 TCe 130hp Expression EDC 22.330 1.0 TCe 100hp Dynamic 20.550 1.3 TCe 130hp Dynamic 22.330 1.3 TCe 130hp Dynamic EDC 26.650 1.3 TCe 155hp Initiale Paris EDC 32.880 Υγραέριο (LPG) 1.0 TCe 100hp Authentic LPG 17.680 1.0 TCe 100hp Expression LPG 19.180 1.0 TCe 100hp Dynamic LPG 21.350 Πετρέλαιο 1.5 Blue dCi 95hp Authentic 19.550 1.5 Blue dCi 115hp Authentic 20.850 1.5 Blue dCi 95hp Expression 20.450 1.5 Blue dCi 115hp Expression 21.850 1.5 Blue dCi 115hp Expression EDC 25.650 1.5 Blue dCi 95hp Dynamic 22.190 1.5 Blue dCi 115hp Dynamic 25.490 1.5 Blue dCi 115hp Dynamic EDC 29.850 1.5 Blue dCi 115hp Initiale Paris EDC 32.950

o Το All-new Renault Captur καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και από 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια

o Προσφορά λανσαρισματος: δωρο το χρωμα (μεταλλικο – διχρωμίες) με οφελος για τον πελατη εως 1.000 ευρω