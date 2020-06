Tο Νέο Renault CLIO με DOUBLE BONUS και όφελος έως 1.500€

Το κορυφαίο γαλλικό best seller, το Νέο Renault CLIO, μπορεί τώρα να γίνει δικό σου, πιο εύκολα από ποτέ, με CLIO DOUBLE BONUS και όφελος που φτάνει τα 1.500€.

Το Νέο Renault CLIO, η νέα, 5η γενιά του γαλλικού παγκόσμιου Best Seller, που βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων της Ευρώπης, ασχέτως κατηγορίας, έχει ήδη κατακτήσει και το ελληνικό κοινό. Με όπλα του την ώριμη και παράλληλα εντυπωσιακή σχεδίαση αμαξώματος, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, την άνεση υψηλού επιπέδου και τη σφραγίδα του Best in Class μοντέλου στην κατηγορία του, στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, όπου έχει αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συναρπαστική πρόταση της κατηγορίας του και όχι μόνο.

Το Νέο Renault CLIO βασίζεται σε τελείως νέα πλατφόρμα που του επιτρέπει να είναι διασυνδεδεμένο, να ανοίξει το δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση με το Σύστημα Highway & Traffic Jam Companion, αλλά και να αποτελέσει το πρώτο υβριδικό μοντέλο του Groupe Renault, με την επερχόμενη full hybrid Ε-TECH έκδοσή του.

Σήμερα, το Νέο Renault CLIO διατίθεται με μία υπερπλήρη γκάμα κινητήρων βενζίνης (1.0 SCe 75hp, 1.0 TCe 100hp με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο CVT, 1.3 TCe 130hp με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC), διπλού καυσίμου (1.0 TCe 100 LPG) και diesel (1.5 Blue dCi 85hp & 115hp).

Τώρα, το best seller μοντέλο μπορεί να γίνει δικό σου με το πακέτο προνομίων CLIO DOUBLE BONUS, με όφελος έως 1.500€. Πιο συγκεκριμένα, όποιος επιλέξει ένα καινούριο Renault CLIO εξασφαλίζει:

Επιδότηση ανταλλαγής

Δωρεάν το μεταλλικό χρώμα,

Δωρεάν 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Renault ,

Δωρεάν 3 χρόνια οδική βοήθεια &

Δωρεάν ασφάλιση για 6 μήνες.

Κλείσε τώρα ένα Test Drive με το Νέο Renault CLIO για να ανακαλύψεις την ανώτερη οδηγική εμπειρία που προσφέρει, διάλεξε την έκδοση που σου ταιριάζει και κάνε το δικό σου με CLIO DOUBLE BONUS στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Renault ή μέσω της ιστοσελίδας www.renault.gr.