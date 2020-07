H Kosmocar-Volkswagen παρουσιάζει ένα σύνολο νέων, καινοτόμων υπηρεσιών After Sales

Η Kosmocar-Volkswagen παρουσιάζει ένα νέο σύνολο υπηρεσιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, σε επίπεδο After Sales αυτή τη φορά, που στόχο έχει να προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση και ευκολία στους πελάτες της μάρκας.