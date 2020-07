Hyundai KΟΝΑ Electric : Το πρώτο ηλεκτρικό SUV ήρθε στην Ελλάδα

Συνδυάζει το χαρακτηριστικό στυλ των SUVs της Hyundai και ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Η Hyundai δημιούργησε με το KΟΝΑ Electric, ένα νέο ορόσημο στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το ηλεκτρικό compact SUV της μάρκας δίνει το παρόν στην Ελληνική αγορά με ελκυστικό σχεδιασμό, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και μια εξαιρετική γκάμα καινοτόμων τεχνολογιών.

Αποτελεί την τελευταία προσθήκη στην επιτυχημένη γκάμα της Hyundai και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της εταιρείας στην κατηγορία των φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων (eco-cars). Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των SUVs με τη δυναμική των ηλεκτρoκινητήρων. Η Hyundai είναι η πρώτη μάρκα αυτοκινήτων στην Ευρώπη που παρουσίασε ένα πλήρως ηλεκτρικό compact SUV προσιτό σε όλους.

Το KΟΝΑ Electric καινοτομεί καθώς συνδυάζει τις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας: αυτές των SUVs και της ηλεκτροκίνησης, ενώ διαθέτει την ίδια εκφραστική σχεδίαση και το χαρακτήρα του KΟΝΑ. Η πλήρως ηλεκτρική έκδοση αντικατοπτρίζει τον ξεχωριστό τρόπο ζωής των σύγχρονων καταναλωτών που επωφελούνται από το έντονο fun-to-drive και τις μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το νέο πλαίσιο αμαξώματος του ΚΟΝΑ εξασφαλίζει την ενσωμάτωση των μπαταριών χωρίς να επηρεάζονται οι χώροι στο εσωτερικό.

Διατίθεται με δύο εκδόσεις κινητήρων, προσφέροντας στους αγοραστές του έναν από τους ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες. Η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία των 64 kWh έχει αυτονομία 449 χιλιομέτρων (μικτός κύκλος κατά WLTP) και 619 χιλιομέτρων εντός πόλης, με μέγιστη απόδοση 204 PS / 150 kW και ροπή 395 Nm. Με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα το ΚΟΝΑ Electric παρέχει μια πραγματική fun-to-drive εμπειρία οδήγησης.



Αντίστοιχα, με την μπαταρία χωρητικότητας 39 kWh, μπορεί να καλύψει με μια μόνο φόρτιση έως και 305 χιλιόμετρα (μικτός κύκλος κατά WLTP) καθώς και 453 χιλιόμετρα εντός πόλης. Εδώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 PS / 100 kW και την ίδια πανίσχυρη ροπή 395 Nm.

Η φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου έως και το 80% της χωρητικότητάς της διαρκεί περίπου 54 λεπτά με τη χρήση ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) 100 kW. Με τον ενσωματωμένο φορτιστή των 7,2 kW, η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) διαρκεί έως 9 ώρες και 35 λεπτά για πλήρη φόρτιση (0%-100%) της μεγάλης μπαταρίας 64kWh και 6 ώρες και 10 λεπτά για τη μπαταρία 39kWh. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους σε μια κοινή οικιακή πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο ICCB. Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στη μάσκα του αυτοκινήτου, δίπλα στο λογότυπο Hyundai.

Στην εξωτερική σχεδίαση, βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του KONA Electric από το συμβατικό KΟΝΑ αποτελεί η κλειστή μάσκα που εξασφαλίζει μια καθαρή και κομψή εμφάνιση, βελτιώνοντας παράλληλα και την αεροδυναμική του αυτοκινήτου με συντελεστή μόλις cd 0,288. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του πρόσθιου σχεδιασμού του είναι το LED Composite Light που ενισχύει τις οπτικές εντυπώσεις, ενώ τα LED φώτα ημέρας βρίσκονται πάνω από τους επίσης LED προβολείς. Προκειμένου να τονιστεί περισσότερο το εκλεπτυσμένο του στιλ το KONA Electric διαθέτει πίσω αεροτομή με ενσωματωμένο το LED φως των φρένων, ενώ οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου των 17 ιντσών ενισχύουν το φουτουριστικό σχεδιασμό του.

Με πλάτος 1.800 mm και ύψος 1.570 mm (+20 mm σε σύγκριση με το συμβατικό KONA), το KONA Electric έχει μια επιβλητική εμφάνιση, που υποστηρίζεται περαιτέρω από το μήκος του των 4.180 mm (+15 mm σε σύγκριση με το συμβατικό KONA) και το μεταξόνιο των 2.600 mm.

Στο εσωτερικό, η κεντρική κονσόλα/γέφυρα του ΚΟΝΑ Electric συνδυάζει τα κουμπιά P, N, D και R με τον επιλογέα shift by wire, και ακριβώς από κάτω βρίσκεται ένας επιπλέον μεγάλος χώρος για προσωπικά αντικείμενα. Ο καινούργιος πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7,0 ιντσών εμφανίζει στοιχεία όπως ταχύμετρο, επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ροή ενέργειας και επιλογή κίνησης.

Ταυτόχρονα το νέο οικολογικό μοντέλο της Hyundai είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, που αποτελούν τη δέσμη τεχνολογιών Hyundai SmartSense. Μεταξύ αυτών τα Forward Collision Avoidance Assist with Pedestrian Detection (Υποβοήθηση αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών), Blind Spot Collision Warning including Rear Cross Traffic Collision Warning (Προειδοποίηση τυφλού σημείου και κάθετης κίνησης με όπισθεν), Lane Keeping Assist (Υποβοήθηση παραμονής σε λωρίδα κυκλοφορίας), Driver Attention Warning (Έλεγχος κατάστασης οδηγού), Intelligent Speed Limit Warning (Προειδοποίηση ορίων ταχύτητας), Lane Following Assist (Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας), High Beam Assist (Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας προβολέων), καθώς και έξυπνο Cruise Control με σύστημα Stop & Go (SCCw/ S & G). Σημειώνουμε ότι οι δύο τεχνολογίες Lane Following Assist (Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας) και έξυπνο Cruise Control με σύστημα Stop & Go (SCCw/ S & G) προσφέρουν στο ηλεκτρικό SUV της Hyundai την προηγμένη εμπειρία της ημιαυτόματης οδήγησης.

Το KΟΝΑ Electric προσφέρει επίσης ένα υψηλής ποιότητας σύστημα ήχου της εξειδικευμένης στο τομέα του ήχου εταιρείας Krell, με οκτώ ηχεία συμπεριλαμβανομένων δύο tweeters 20 mm, 4 woofer 160 mm, ενός κεντρικού ηχείου 100 mm και ενός subwoofer 200 mm. Ο ενισχυτής οκτώ καναλιών παρέχει 350W (45W ανά κανάλι) για να μεγιστοποιήσει την εμπειρία ήχου στο αυτοκίνητο.

Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δοκιμάστηκε ποτέ στο Αυστραλιανό NCAP ήταν το ΚΟΝΑ Electric (Οκτώβριος 2019) όπου και έλαβε διάκριση 5 αστέρων ANCAP, αποδεικνύοντας ότι το ηλεκτρικό KONA είναι μια απολύτως ασφαλής επιλογή.

Στην Ελληνική αγορά το KONA Electric είναι διαθέσιμο στις εξής 4 διαφορετικές πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις : Premium 39kWh, Premium 64kWh, Distinctive 64kWh, Limited 64kWh.

Η τιμολογιακή πολιτική του μοντέλου έχει τιμή εκκίνησης 37.990€ στην έκδοση Premium 39kWh και τις επόμενες εκδόσεις να διατίθενται ως εξής : η Premium 64kWh στα 42.990€, η Distinctive 64kWh στα 45.990€ φθάνοντας στη Limited 64kWh και τα 48.990€.

Οι τιμές αυτές δεν περιλαμβάνουν κανένα όφελος κρατικού προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση.