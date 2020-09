Νέος πρόεδρος της SEAT ο Wayne Griffiths

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SEAT, υπό την προεδρία του Group Chief Executive Officer Herbert Diess, διόρισε τον Wayne Griffiths ως νέο Πρόεδρο της SEAT, με ισχύ από την 1 η Οκτωβρίου.

O Griffiths θα συνεχίσει επίσης τα καθήκοντα του ως CEO και Πρόεδρος της CUPRA και προς το παρόν θα παραμείνει και ο Sales and Marketing executive Vice -president της SEAT. O Carsten Isensee θα συνεχίσει ως executive Vice -president for Finance and IT, τη θέση που κατείχε και στην διάρκεια κατά την οποία ήταν προσωρινός Πρόεδρος της SEAT.

Ο SEAT Board of Directors Chairman Herbert Diess επεσήμανε ότι «Ο Wayne Griffiths είναι ένας από τους πιο καταρτισμένους διευθυντές του Ομίλου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει οδηγήσει τις πωλήσεις της SEAT σε επίπεδα ρεκόρ και ηγείται της ανάπτυξης της νέας μάρκας CUPRA. Έχει την πλήρη υποστήριξή μου και είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει αυτό το δρόμο επιτυχίας στη SEAT». Ο Herbert Diess εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στον Carsten Isensee ως αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος «ανέλαβε την ηγεσία και την ευθύνη σε απαιτητικούς μήνες που επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις του COVID -19 και εγγυήθηκε τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Ο Griffiths εντάχθηκε στη SEAT το 2016 ως επικεφαλής πωλήσεων και οδήγησε την εταιρεία στο επόμενο επίπεδο. Τα τελευταία τρία χρόνια και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2020 (περίοδος pre - COVID), η SEAT ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα στην Ευρώπη. Με το Griffiths στο τιμόνι του τμήματος πωλήσεων, εφαρμόζοντας τη μεγαλύτερη επιθετική προϊοντική πολιτική, η SEAT πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών, με αύξηση άνω του 40% μεταξύ 2016 και 2019. Ο νέος Πρόεδρος είναι επίσης ένας από τους ιδρυτές της μάρκα CUPRA και της νέας εταιρείας SEAT MÓ.

Ένας λάτρης της οδήγησης με καριέρα στο Volkswagen Group

Γιός ιδιοκτήτη αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, ο Griffiths ξεκίνησε τη καριέρα του ως εργαζόμενος στην οικογενειακή επιχείρηση πριν σπουδάσει international management και Γερμανικά στο Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επαγγελματική καριέρα του Griffiths συνδέθηκε με τον Όμιλο Volkswagen. Ξεκίνησε στην Audi AG στο Ingolstadt to 1989. Αφού εργάστηκε στη SEAT για δύο χρόνια (1991 – 1993), επέστρεψε στη γερμανική μάρκα, όπου κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στο νέο Εμπορικό Τμήμα σε διάφορες αγορές. Το 2016 διορίστηκε Vice -president for Sales and Marketing της SEAT, τον Ιανουάριο του 2019 ανέλαβε τη θέση του CEO της CUPRA και στις αρχές του τρέχοντος έτους διορίστηκε Chairman of the Board of Directors της CUPRA.

Ο νέος Πρόεδρος της εταιρείας θα ηγηθεί ενός νέου κεφαλαίου στην 70ετή ιστορία της SEAT, μιας εταιρείας με δύο σαφώς καθορισμένες μάρκες, τη SEAT και τη CUPRA. Ο κύριος στόχος του θα είναι να οδηγήσει τον μετασχηματισμό της SEAT και των μαρκών στον εξηλεκτρισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα και να αναπτύξει τη μάρκα CUPRA. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία ανακοίνωσε επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2020 και 2025. Στην πρώτη φάση του σχεδίου, SEAT και CUPRA θα λανσάρουν 5 νέα ηλεκτρικά και plug -in υβριδικά αυτοκίνητα μέχρι το 2021.

Ο Herbert Steiner, νέος Vice-president for Production and Logistics της SEAT

Η SEAT διόρισε επίσης τον Herbert Steiner ως νέο Vice -president for Production and Logistics με ισχύ από 1 η Νοεμβρίου. Ο Steiner αναλαμβάνει από τον Christian Vollmer, ο οποίος μετακινήθηκε στην μάρκα Volkswagen ως νέος Production Board Member.

Ο Herbert Steiner είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Graz και εντάχθηκε στην AUDI AG ως Production Controller το 1998. Το 2006, ο Steiner έγινε General Secretary της SEAT, μια θέση που κατείχε μέχρι το 2010 όταν διορίστηκε επικεφαλής της SEAT Componentes. Μετά τη θητεία του στη SEAT, ανέλαβε τη θέση του General Manager of Engine Production και μέλος του Engine Production Board of Directors της AUDI Ουγγαρίας . Από το 2018 είναι επικεφαλής της Motor and Foundry business area του Volkswagen Group Components.

Ο Luis Comas, νέος Chairman της SEAT και Volkswagen Navarra Audit and Governance commissions

Ο SEAT Vice-president for Legal Services and Good Governance, Luis Comas διορίστηκε από το SEAT Board of Directors ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της SEAT και Volkswagen Navarra. Ο Comas θα αναλάβει επίσης και την Προεδρία της Audit, Compliance and Governance Commission (ACGC) τόσο της SEAT όσο και της Volkswagen Navarra , αντικαθιστώντας τον Josep Piqu é με την λήξη της νόμιμης χρονική ς θητείας του, ο οποίος κατείχε τη θέση από το 2017.

Ο τομέας των Legal Services and Good Governance θα ενσωματωθεί στη δομή της Προεδρίας της εταιρείας. Ο νέος επικεφαλής της Legal Services and Good Governance θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο και θα αναφέρεται απευθείας στον νέο Πρόεδρο της SEAT, Wayne Griffiths.