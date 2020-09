Η Audi παρουσιάζει το Q5 Sportback: σπορ, κομψό, coupe

Μετά τα e-tron Sportback και Q3 Sportback, η Audi παρουσιάζει ένα ακόμα Sportback.

Κομψό και πρακτικό, μοντέρνο και σπορ: το νέο Audi Q5 Sportback. Μετά τα e-tron Sportback και Q3 Sportback, η Audi παρουσιάζει ένα ακόμα Sportback. Το Q5 Sportback είναι ένα SUV με δυναμικές, coupe γραμμές που απευθύνεται σε όσους εκτιμούν όχι μόνο την εκφραστική σχεδίαση και την τεχνολογική καινοτομία, αλλά και το σπορ χαρακτήρα και την υψηλή καθημερινή χρηστικότητα. Η διαισθητική λειτουργία και ο χειρισμός μέσα από ευκρινείς οθόνες, συμβάλλουν σε μία αίσθηση άνετης οδήγησης.

Το Audi Q5 Sportback είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αποπνέει μια ισχυρή παρουσία, κάτι τυπικό για τα μοντέλα Q της Audi. Οι μεγάλες είσοδοι αέρα πλαισιώνουν το οκταγωνικό Singleframe. Οι LED προβολείς έχουν χαρακτηριστική υπογραφή φωτισμού ημέρας ενώ προαιρετικά είναι τεχνολογίας matrix LED. Η γραμμή ώμου που «σβήνει» κομψά προς τα πίσω, δίνει έμφαση στους εντυπωσιακούς τροχούς και την τετρακίνηση. Το πλαϊνό μαρσπιέ προσδίδει στο Sportback στιβαρότητα. Η επιφάνεια των τζαμιών ξεκινάει την κλίση προς τα κάτω νωρίς, με το τρίτο παράθυρο να μειώνεται απότομα προς τα πίσω. Σε συνδυασμό με το φαινομενικά ψηλό πίσω προφυλακτήρα δίνουν στο Q5 Sportback μια πολύ δυναμική και ισχυρή εμφάνιση.

Καινοτόμο: πίσω φώτα με ψηφιακή τεχνολογία OLED - Η Audi προσφέρει την επιλογή των πίσω φώτων με καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία OLED. Κάθε φως περιλαμβάνει τρεις οργανικές διόδους εκπομπής φωτός, καθεμία χωρισμένη σε έξι τμήματα. Τα κόκκινα στοιχεία OLED είναι ομοιογενώς φωτεινά, αλλά η κατάτμηση τους επιτρέπει να ελέγχονται μεμονωμένα. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από τρεις διαφορετικές υπογραφές οπίσθιου φωτισμού κατά την παραγγελία. Καθεμία περιλαμβάνει ένα δυναμικό σενάριο φωτισμού εισόδου και εξόδου από το αυτοκίνητο. Εμφανίζεται ένα επιπλέον σπορ γραφικό εάν επιλέγει η δυναμική λειτουργία στο Audi drive select. Εάν ένα άλλο όχημα πλησιάσει το στάσιμο αυτοκίνητο από πίσω, σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων, όλα τα τμήματα OLED φωτίζονται ως προειδοποίηση εγγύτητας.

Η Audi προσφέρει το νέο Sportback στις εξωτερικές γραμμές “advanced” και “S line”. Οι διαφορές εντοπίζονται στο Singleframe, στις πλευρικές εισόδους αέρα και ειδικότερα στον πίσω προφυλακτήρα. Υπάρχουν 12 φινιρίσματα βαφής και μια ποικιλία επιλογών για να επιλέξει ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου πακέτου styling. Με μήκος 4,69 μέτρα, το Q5 Sportback είναι επτά χιλιοστά μακρύτερο από το αδερφό του μοντέλο. Το ύψος και το πλάτος είναι πανομοιότυπα. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι επίσης χαμηλότερος, με το Cd στα 0,30.

Το μακρύ μεταξόνιο 2,82 μέτρων παρέχει άφθονους χώρους. Με τις οριζόντιες γραμμές του, το εσωτερικό είναι καθαρό και ευάερο. Οι προαιρετικές εσωτερικές γραμμές εξοπλισμού “design selection” και “S line” δίνουν μια ακόμα πιο κομψή ή σπορ εμφάνιση, αντίστοιχα. Το πακέτο φωτισμού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί στοχευμένα εφέ φωτισμού για να αναδείξει την ποιότητα κατασκευής της Audi στο εσωτερικό.

Ευέλικτη διαμόρφωση πίσω καθισμάτων: rear bench plus - Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 510 λίτρα. Με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα, αυτός αυξάνεται στα 1.480 λίτρα. Η Audi προσφέρει επίσης το νεότερο μέλος της οικογένειας με την προαιρετική πίσω σειρά καθισμάτων rear bench plus, η οποία μπορεί να μετατοπιστεί πλευρικά και έχει ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης πλάτης. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός για να αυξήσει τη χωρητικότητα των αποσκευών έως και 60 λίτρα, στα 570 λίτρα μέγιστο. Παρέχει βελτιωμένη άνεση στους επιβάτες της πίσω σειράς όταν η πλάτη των καθισμάτων είναι κεκλιμένη και η επιφάνεια καθισμάτων τραβηγμένη τελείως πίσω. Το προαιρετικό πακέτο αποθήκευσης χώρου αποσκευών διατηρεί τα πράγματα τακτικά και κρατά τις αποσκευές με ασφάλεια. Μια ηλεκτρική πίσω πόρτα είναι στάνταρ. Μπορεί να ανοίξει με μια απλή κίνηση ποδιών.

Με τον κινητήρα 2.0 TDI 150 kW (204 PS), το coupe SUV μπορεί να έλξει ρυμουλκούμενα με συνολικό βάρος έως 2,4 τόνους (με πέδηση, κλίση 12%). Ράγες οροφής διαθέσιμες προαιρετικά. Ο έλεγχος κατάβασης σε λόφο εξασφαλίζει ασφάλεια κατά την οδήγηση σε απότομες πλαγιές λόφων.

Περισσότερη απόσταση από το έδαφος εκτός δρόμου: η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση - Η στάνταρ σπορ ανάρτηση διαθέτει πιο δυναμικό χαρακτήρα και απόσβεση για πιο άμεση αίσθηση δρόμου από την τυπική ανάρτηση του Q5. Η Audi προσφέρει επίσης μια εναλλακτική ανάρτηση με ελεγχόμενους αποσβεστήρες ή την ευέλικτη και εξαιρετικά άνετη προσαρμοζόμενη αερανάρτηση. Ρυθμίζει το ύψος της διαδρομής σε ένα ευρύ φάσμα 60 χιλ. συνολικά. Έτσι, η απόσταση από το έδαφος μπορεί να αυξηθεί έως και 45 χιλ. για οδήγηση σε πιο δύσβατους δρόμους. Κατά τη γρήγορη οδήγηση, το αμάξωμα χαμηλώνει αυτόματα 15 χιλ. για μεγαλύτερη απόδοση λόγω μειωμένης οπισθέλκουσας και βελτιωμένης συμπεριφοράς χάρη στο χαμηλότερο κέντρο βάρους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αερανάρτησης είναι η ικανότητα χαμηλώματος του πίσω άξονα κατά 55 χιλ. πιέζοντας ένα κουμπί στο χώρο αποσκευών, καθιστώντας ευκολότερη τη φόρτωση.

Το προαιρετικό δυναμικό σύστημα διεύθυνσης μεταβάλλει το λόγο στρέψης, τη γωνία διεύθυνσης και την υποβοήθηση του τιμονιού ως συνάρτηση της ταχύτητας οδήγησης. Κατά τη βραδύτερη οδήγηση, ο πιο άμεσος λόγος με λιγότερες περιστροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη και η υψηλότερη υποβοήθηση προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση. Σε υψηλότερες ταχύτητες, ο λιγότερο άμεσος λόγος έχει θετική επίδραση στη γρήγορη οδήγηση και παρέχει υψηλή κατευθυντική σταθερότητα. Υπάρχει μια επιλογή από 21 σχέδια ζαντών με διαμέτρους μεταξύ 18 και 21 ίντσες.

Η γκάμα κινητήρων: δύο TFSI και τρεις TDI - Το Q5 Sportback κυκλοφορεί στην Ευρώπη με έναν ισχυρό τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα δύο λίτρων. Με ροπή 150 kW (204 PS) και 400 Nm ροπής, συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7-σχέσεων S tronic και τεχνολογία ultra quattro. Το ήπιο υβριδικό σύστημα ενισχύει το βαθμό απόδοσης. Κατά το φρενάρισμα, επιστρέφει ένα μέρος της ενέργειας πέδησης και αποθηκεύει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με αυτόν τον τρόπο σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Το Q5 Sportback μπορεί επίσης να ρολάρει με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Η ομαλή λειτουργία Start/Stop ενεργοποιείται με υπολειπόμενη ταχύτητα 22 χλμ./ώρα. Ο ισχυρός πετρελαιοκινητήρας δεν είναι μόνο αποδοτικός, αλλά και καθαρός. Πληροί τα όρια του τελευταίου κανονισμού για τις εκπομπές Euro 6d-ISC-FCM ή EU 6 AP. Χάρη στο σύστημα SCR δύο δόσεων με διπλή έγχυση AdBlue, οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με την αντίστοιχη κατάσταση λειτουργίας. Υπάρχουν δύο καταλυτικοί μετατροπείς SCR, διατεταγμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο στο σύστημα εξάτμισης: ένας κοντά στην πολλαπλή εξαγωγής και ένας πιο μακριά από τον κινητήρα, στο σύστημα εξάτμισης.

Μετά το λανσάρισμα του Q5 Sportback θα ακολουθήσει μια δεύτερη έκδοση του τετρακύλινδρου TDI, ένας V6 TDI και δύο ακόμα δίλιτροι, τετρακύλινδροι βενζινοκινητήρες TFSI. Όπως το πολύ επιτυχημένο Q5, το Q5 Sportback θα προσφέρεται επίσης με ένα plug-in υβριδικό κινητήριο σύστημα σε δύο παραλλαγές ισχύος. Ένα SQ5 Sportback θα ολοκληρώσει αργότερα τη γκάμα.

Ψηφιακό και διαισθητικό: χειριστήρια και συνδεσιμότητα - Για τα χειριστήρια, τις οθόνες και την ψυχαγωγία, το Q5 Sportback χρησιμοποιεί την ίδια νέα τεχνολογία με το ανανεωμένο Q5: το σύστημα modular infotainment τρίτης γενιάς (ΜIB 3). Στην πλήρη του έκδοση, το Audi virtual cockpit plus διαθέτει την οθόνη 12,3 ιντσών και head-up display. Η έκδοση plus του πολυλειτουργικού τιμονιού επιτρέπει την ασφαλή και απλή λειτουργία των πιο σημαντικών λειτουργιών και οθονών. Το σύστημα πλοήγησης ΜΜΙ plus συνδυάζεται με οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Η αρχική του οθόνη είναι προσαρμόσιμη. Ο φωνητικός έλεγχος φυσικής γλώσσας χρησιμοποιεί το cloud και μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε πατώντας ένα κουμπί στο τιμόνι είτε λέγοντας “Hey Audi”. Πολλές ρυθμίσεις οχήματος μπορούν να συμπεριληφθούν σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών και να αποθηκευτούν στο διαδίκτυο, στην πύλη πελατών myAudi. Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά για οποιαδήποτε μοντέλα Audi κατάλληλα εξοπλισμένα.

Το Q5 Sportback χρησιμοποιεί επίσης την προηγμένη ευφυΐα του στόλου Audi. Οι τοπικές ειδοποιήσεις κινδύνου προειδοποιούν τον οδηγό για επικίνδυνες καταστάσεις στην πορεία του όπως κατεστραμμένα οχήματα, ατυχήματα, άκρα μποτιλιαρίσματος, ολισθηρούς δρόμους και ομίχλη. Οι πληροφορίες σχετικά με τα σήματα κυκλοφορίας στο διαδίκτυο δείχνουν τρέχουσες και προσωρινές πινακίδες ή οθόνες ορίων ταχύτητας. Το on-street parking υποδεικνύει πόσο πιθανό είναι να υπάρχει δωρεάν χώρος στάθμευσης στο δρόμο και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως τιμές ή περιορισμούς στάθμευσης μόνο για κατοίκους. Η εφαρμογή myAudi συνδέει στενά το αυτοκίνητο με το smartphone του πελάτη. Προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού όπως το Audi phone box ή το Bang & Olufsen 3D Premium Sound System συμπληρώνουν το σύστημα ψυχαγωγίας.

Εύκολο στη χρήση και ασφαλές: τα συστήματα υποβοήθησης του προγράμματος οδήγησης - Το Audi Q5 Sportback είναι εξοπλισμένο με πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που είναι οργανωμένα σε τρία πακέτα. Το adaptive cruise assist μπορεί να αναλάβει την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και τη διατήρηση της λωρίδας για τον οδηγό σε πολλές περιπτώσεις. Ο οδηγός πρέπει να αγγίξει μόνο το ευαίσθητο στην αφή τιμόνι για να διατηρήσει την πλευρική καθοδήγηση.

Ένα δεύτερο σύστημα υψηλής τεχνολογίας είναι το predictive efficiency assist. Βοηθά τον οδηγό να οδηγεί απροβλημάτιστα αξιολογώντας τα δεδομένα προβλέψεων διαδρομής από το σύστημα πλοήγησης και την αναγνώριση πινακίδων βάσει κάμερας. Το predictive efficiency assist μπορεί πραγματικά να δείξει την αξία του όταν συνδυαστεί με το adaptive cruise assist, προσαρμόζοντας αυτόματα την ταχύτητα στη διαδρομή και την κατάσταση της κυκλοφορίας.

Το στάνταρ σύστημα Audi pre sense city βοηθά στην αποφυγή ή τον μετριασμό των συνεπειών των συγκρούσεων με τους χρήστες του δρόμου μπροστά από το αυτοκίνητο. Τα προαιρετικά συστήματα turn assist, swerve assist, cross-traffic assist και exit warning βελτιώνουν επίσης την ασφάλεια.

Λανσάρισμα στην αγορά: πρώτο εξάμηνο του 2021 - Το Audi Q5 Sportback θα κυκλοφορήσει διεθνώς το πρώτο εξάμηνο του 2021. Για τις αγορές σε όλο τον κόσμο θα προέρχεται από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστάσιου San José Chiapa στο Μεξικό. Εξαίρεση η κινεζική αγορά, όπου το νέο μοντέλο θα κατασκευάζεται τοπικά, στο εργοστάσιο του Changchun.