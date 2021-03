Η εταιρική ταυτότητα της Nissan αντικατοπτρίζει πάντα την σημασία του ονόματός της. Πράγματι, σε ιαπωνικούς χαρακτήρες, το "Nissan" μπορεί να μεταφραστεί ως "προϊόν ήλιου" ή "γέννηση του ήλιου", δημιουργώντας το πλέον διάσημο λογότυπο της μάρκας, που κουβαλά περισσότερα από 80 χρόνια αυτοκινητικής ιστορίας.

Αλλά πώς αυτό εξελίχθηκε από την ταπεινή προέλευσή του, στο παγκοσμίως αναγνωρισμένο μοτίβο που βλέπουμε σήμερα;

Γέννηση του λογότυπου της μάρκας

Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1930. Οραματιζόμενος τη δημιουργία μιας ισχυρής ιαπωνικής μάρκας αυτοκινήτων, ο Yoshisuke Aikawa συγχώνευσε την εταιρεία του Tobata Foundry Co., Ltd. με την Nihon Sangyo και την Dat Motorcar Co. (των οποίων η προκάτοχος άρχισε να παράγει τα αυτοκίνητα DAT, το 1914). Αυτή η ενοποιημένη εταιρεία μετονομάστηκε σε NISSAN, πουλώντας αυτοκίνητα με τα σήματα Datsun και Nissan.

Η μετονομασία αυτή ήταν που γέννησε και το πρώτο λογότυπο της Nissan το 1933. Ως “κληροδότημα” από το σχέδιο του Datsun, το λογότυπο χρησιμοποίησε το ίδιο στυλ μοτίβου στο έμβλημα, με μπλε ορθογώνιο και με το εμπορικό σήμα γραμμένο με άσπρα γράμματα, μαζί με ένα κόκκινο κύκλο στο παρασκήνιο που συμβόλιζε «έναν ανατέλλοντα ήλιο».

Ο καθηγητής David Bihanic, Σχεδιαστής και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, είναι ειδικός στον γραφικό συμβολισμό. Επιβεβαιώνει ότι αυτό το πρώτο λογότυπο της μάρκας αντικατοπτρίζει ευθέως τις ιαπωνικές ρίζες της μάρκας, όντας συνώνυμο με τον κόκκινο δίσκο στη σημαία της Ιαπωνίας.

Αποτελώντας την οπτική ταυτότητα της Nissan κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, αυτό το πρώτο λογότυπο της μάρκας έμεινε σε ισχύ μέχρι το 1970! Και παρά τις 4 αναθεωρήσεις από τότε, κάθε λογότυπο της μάρκας διατηρούσε πάντα τον αναπόσπαστο σύνδεσμό του με την κληρονομιά και την κουλτούρα της εταιρείας.

Λογότυπο εμπορικού σήματος έναντι λοιπών σημάτων στα οχήματα

Με μια προσεκτική ματιά στα αυτοκίνητα της Nissan, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, ενδεχομένως να είναι δύσκολος ο εντοπισμός του επίσημου λογότυπου της μάρκας. Αντ 'αυτού, είναι εμφανής μια ολόκληρη σειρά άλλων σημάτων Nissan, σε πολλά διαφορετικά στυλ γραφικών, που αντιπροσωπεύουν το όνομα Nissan.

Αυτό έγινε γιατί καθώς ο σχεδιασμός των οχημάτων εξελίχθηκε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήθελαν σήματα επωνυμίας στα αυτοκίνητά τους, που να αντικατοπτρίζουν το όνομά τους σε σύγχρονο στιλ και με ξεχωριστό τρόπο σε σχέση με το πιο σταθερό, παραδοσιακό λογότυπο της μάρκας.

Σήματα Nissan στα μέσα του αιώνα

Μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα της παραπάνω λογικής, είναι τα σήματα της Nissan στα μέσα του 20ού αιώνα. Τα επίσημα, κεφαλαία σήματα "NISSAN" ήταν συνηθισμένα στη δεκαετία του 1950, ενώ στην δεκαετία του '60 αντικαταστάθηκαν με πλάγιους χαρακτήρες. Αυτή η αλλαγή έδωσε μια αίσθηση κίνησης, σε μια εποχή αύξησης της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου και περισσότερης προσωπικής ελευθερίας, ενώ και η πιο ανεπίσημη πινελιά υποδηλώνει την απελευθέρωση των συμπεριφορών, με το λογότυπο του 1960 να “ρίχνει” ακόμη και το κεφάλαιο Ν!

Τολμηρά και έντονα

Στις επόμενες δεκαετίες επέστρεψαν τα κεφαλαία γράμματα στα σήματα των αυτοκινήτων της Nissan, καθώς οι τάσεις μετατοπίστηκαν προς την έντονη, εστιασμένη στην επιχειρηματικότητα δεκαετία του '80. Αυτή ήταν μια εποχή επιδιώξεων ατομικής καταξίωσης και αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από αστραφτερά μεταλλικά σήματα με βαριές γραμματοσειρές. Συχνά, αυτά διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και από μοντέλο σε μοντέλο.

Εποχή της σύγχρονης βιομηχανίας

Η Nissan σύντομα αντιλήφθηκε ότι για να έχει μια ισχυρή παγκόσμια παρουσία ως μάρκα, χρειαζόταν μια ενοποιημένη οπτική ταυτότητα για τη χιλιετία. Διαθέτοντας μεταλλικό μονόχρωμο σχεδιασμό, το λογότυπο του 2001 δημιουργήθηκε ως σύμβολο της σύγχρονης βιομηχανίας, ενσωματωμένο σε κάθε όχημα, εξαλείφοντας την πρακτική διαφορετικών σημάτων για κάθε μοντέλο.

Ο καθηγητής Bihanic εξηγεί ότι ο σχεδιασμός βιομηχανικού στιλ που φαίνεται στην ανανέωση του 2001 έγινε “συνηθισμένος σχεδόν σε όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων: 3-D διέλαση ή ελαφρύς όγκος (bas-relief) και μεταλλικό γκρι που δίνει ένα αποτέλεσμα σκιάς ή αντανάκλασης”, απεικονίζοντας ένα όραμα της προηγμένης κατασκευής.

Στο μέλλον

Καθώς διανύουμε τη δεκαετία του 2020, η βιομηχανική εποχή δίνει τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση. Επιθυμώντας να δώσει έμφαση σε αυτό, η Nissan παρουσίασε ένα νέο, απλουστευμένο λογότυπο, το οποίο κοσμούσε με υπερηφάνεια την εμπρόσθια όψη του ολοκαίνουργιου, μηδενικών εκπομπών, Nissan Ariya. Το νέο λογότυπο της μάρκας υιοθετεί μια πιο κομψή, μονόχρωμη και “επίπεδη” δισδιάστατη μορφή, με λεπτότερες γραμμές και περίσσεια ευκρίνεια. Αναπαριστώντας μια νέα εποχή απρόσκοπτης, διαισθητικής και ηλεκτροκίνητης κινητικότητας, είναι επίσης προσαρμοσμένο στην εποχή του smartphone, όπου τα καθαρά γραφικά ξεχωρίζουν και στις μικρές οθόνες τσέπης.

Ακόμα κι έτσι η κληρονομιά δεν ξεχνιέται, χάρη στο γνωστό σχήμα του ήλιου – δίσκου, με το όνομα Nissan στο κέντρο. Ο Tsutomu Matsuo, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του προηγμένου τμήματος σχεδιασμού της Nissan, αποκαλύπτει ότι : “το νέο λογότυπο της Nissan μεταδίδει το καθοδηγητικό μας μήνυμα, μεταφερόμενο από παρελθοντικές επαναλήψεις: Εάν έχετε μια ισχυρή αυτοπεποίθηση, μπορεί ακόμη και να “διεισδύσει” στον ήλιο.”

Ανάλυση λογότυπου 2020

Η αλλαγή της πιο ορατής πτυχής της ταυτότητας μιας μάρκας είναι πάντα ένα μεγάλο βήμα. Ο καθηγητής Bihanic εξηγεί ότι ενώ ένα λογότυπο “αναπόφευκτα αλλάζει, μεταμορφώνεται και μεταλλάσσεται για να ταιριάζει με τις νέες διαθέσεις της εποχής”, τα κορυφαία αναγνωρίσιμα γραφικά του πρέπει να μεταφερθούν για να διατηρήσουν το “DNA της μάρκας” και να αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου . "Αυτό το μέρος της ταυτότητας δεν πρέπει ποτέ να φαίνεται ότι παραχωρεί ή διακόπτεται κατά την αναβάθμιση μιας οπτικής ταυτότητας, εκτός από το ότι σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στη διαχείριση ή στην κατεύθυνση της εταιρείας."