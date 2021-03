Το «Opposites United» είναι η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia για όλα τα μελλοντικά της μοντέλα.

Η Kia Corporation αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες του εξωτερικού και εσωτερικού σχεδιασμού του EV6, του πρώτου αποκλειστικού ηλεκτρικού οχήματος μπαταρίας (BEV) με χρήση πλατφόρμας E-GMP, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του.

Το EV6 σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United», η οποία εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και στην ανθρωπότητα. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του σχεδιασμού υπάρχει μια νέα οπτική ταυτότητα που δημιουργεί θετικές δυνάμεις και ενέργεια, με διαφορετικούς συνδυασμούς από αιχμηρά στιλιστικά στοιχεία και ανάγλυφα σχήματα.

Διαθέτοντας ένα ξεχωριστό, εμπνευσμένο από crossover, σχεδιασμό και βασισμένο στη νέα πλατφόρμα E-GMP (Electric-Global Modular Platform), το EV6 είναι το πρώτο αποκλειστικό BEV της Kia που είναι εμπνευσμένο από τη νέα φιλοσοφία σχεδιασμού, η οποία εκφράζει τη μετάβαση της Kia στην ηλεκτροκίνηση.

«Το EV6, ως το πρώτο αποκλειστικό Kia EV, είναι μια έκφραση του ανθρωποκεντρικού, προοδευτικού σχεδιασμού και της ηλεκτροκίνησης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το EV6 είναι ένα συναρπαστικό μοντέλο για την αγορά των σύγχρονων EV», δήλωσε ο Karim Habib, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Global Design Center. «Με το EV6 είχαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε ένα διακριτικό, εντυπωσιακό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό προηγμένων, υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικών με καθαρές και πλούσιες αναλογίες, παρέχοντας παράλληλα μια μοναδική ευρυχωρία για ένα φουτουριστικό EV».

Opposites United: μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού για όλα τα μελλοντικά οχήματα της Kia

Η νέα φιλοσοφία σχεδιασμού κάνει ντεμπούτο στο EV6 και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί σε όλα τα μελλοντικά μοντέλα της Kia. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες σχεδιασμού: ‘Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’ και ‘Tension for Serenity’.

Bold for Nature: βασίζεται στην αλληλεπίδραση με τη φύση, τα σχήματα και τις αναλογίες που βρίσκονται τόσο στο φυσικό όσο και στον ανθρώπινο κόσμο. Τα εξωτερικά σχέδια χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό καθαρών και απλών γραμμών με έντονες, συνεχώς μεταβαλλόμενες επιφάνειες.

Joy for Reason: επικεντρώνεται στην αίσθηση και την ατμόσφαιρα που θα συνοδεύει τα μελλοντικά μοντέλα της Kia για να βελτιώνει την διάθεση των επιβατών, με την υιοθέτηση νέων οργανικών υλικών και πιο τολμηρών χρωμάτων, εκφράζοντας μια νεανική και ανάλαφρη αίσθηση.

Power to Progress: βασίζεται στα σύγχρονα ισχυρά σημεία της μάρκας. Τα μελλοντικά σχέδια θα βασιστούν στην εμπειρία και τη δημιουργικότητα για να εφεύρουν και να επινοήσουν νέα μοτίβα.

Technology for Life: περικλείει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για την προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Τα μελλοντικά οχήματα της μάρκας θα υιοθετήσουν μια εμπειρία νέας γενιάς στο αυτοκίνητο (UX) μέσω σχεδιασμού και καινοτομίας στο φωτισμό, την αίσθηση και τη συνδεσιμότητα.

Tension for Serenity: προκαλεί την ορμή μεταξύ αντίθετων δυνάμεων και δημιουργικών αντιθέσεων. Παρέχει εντυπωσιακές σχεδιαστικές έννοιες που χρησιμοποιούν ευκρινείς, εξαιρετικά τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής τάσης.

«Θέλουμε τα προϊόντα μας να προσφέρουν μια ενστικτώδη και φυσική εμπειρία που να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των πελατών μας. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε τη φυσική εμπειρία της μάρκας μας και να δημιουργήσουμε πρωτότυπα, επινοητικά και συναρπαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα», προσθέτει ο Karim Habib.