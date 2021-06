Η BMW iX είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή και αναμένεται στην αγορά από το Νοέμβριο του 2021.

Η BMW iX είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή και αναμένεται στην αγορά από το Νοέμβριο του 2021. Η νέα τεχνολογική ναυαρχίδα του BMW Group συνδυάζει οδηγική απόλαυση μηδενικών ρύπων, σπορ ευελιξία και μία ασυναγώνιστη αυτονομία, ενώ αναπτύχθηκε με πιλότο τη βιωσιμότητα. Με πρωτοποριακό στυλ και έμφαση στην πολυτέλεια και την ευρυχωρία, η BMW iX ενσαρκώνει μία φρέσκια ερμηνεία της φιλοσοφίας Sports Activity Vehicle (SAV). Σχεδιασμένη εξ αρχής ως αμιγώς ηλεκτρική, βασίζεται σε ένα νέο πακέτο τεχνολογικών εργαλείων για το μέλλον, με τεράστιες δυνατότητες για καινοτομίες στους τομείς αυτοματοποιημένης οδήγησης, λειτουργίας, συνδεσιμότητας και ψηφιακών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει μία εμπειρία πολυτελούς μετακίνησης, ασυναγώνιστη στην κατηγορία.

Η BMW iX θα λανσαριστεί σε δύο εκδόσεις. Και οι δύο διαθέτουν ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης, με συνδυασμένη ισχύ 385 kW/523 hp στην BMW iX xDrive50 και 240 kW/326 hp στην BMW iX xDrive40.

Το αποδοτικό σύστημα κίνησης σε συνδυασμό με την τελευταία τεχνολογία κυψελών μπαταριών προσφέρει αυτονομίες 630 km στην BMW iX xDrive50 και μέχρι 425 km στην BMW iX xDrive40 (υπολογισμός σύμφωνα με το πρότυπο WLTP). Αργότερα, θα προστεθεί στη γκάμα η BMW iX M60 (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον κύκλο WLTP: 21,6 kWh/100 km, εκπομπές CO 2 : 0 g/km) με μέγιστη ισχύ πάνω από 440 kW/600 hp που υπόσχεται μία εξαιρετικά σπορ, αμιγώς ηλεκτρική οδηγική εμπειρία. (Οι τιμές που αφορούν την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και την κατανάλωση ενέργειας για την BMW iX M60 είναι προκαταρκτικές κα βασίζονται στο τρέχον στάδιο εξέλιξης του αυτοκινήτου).

Ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Η δομή του αμαξώματος, η σχεδιαστική φιλοσοφία και η ρύθμιση του πλαισίου της BMW iX είναι τέλεια προσαρμοσμένα ώστε να πετυχαίνουν ένα συνδυασμό οδηγικής άνεσης και σπορ συμπεριφοράς. Η κατασκευή αλουμινένιου χωροδικτυώματος και η χρήση πλαστικού ενισχυμένου με ανθρακονήματα (CFRP) στο Carbon Cage - οροφή, πλαϊνά και πίσω τμήμα - αποτελούν ένα ευφυές μίγμα υλικών που αυξάνει την ακαμψία, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος. Τα βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν στον εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας – μόλις 0,25 – και έχουν θετική επίδραση στην απόδοση και την αυτονομία. Η μπαταρία υψηλής τάσης, που τοποθετείται χαμηλά στο δάπεδο του αυτοκινήτου χαμηλώνει το κέντρο βάρους και, σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή βάρους, αυξάνει την ευελιξία. Χάρη στα ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά της, η BMW iX κινείται με αξιοπιστία και άνεση στο δρόμο, παραμένοντας ιδιαίτερα ευέλικτη.

Η στάνταρ τεχνολογία πλαισίου της BMW iX περιλαμβάνει έναν εμπρός άξονα με διπλά ψαλίδια, πίσω άξονα πέντε συνδέσμων, αμορτισέρ που ρυθμίζουν συνεχώς την απόσβεσή τους ανάλογα με την αντίστοιχη διαδρομή των ελατηρίων (lift-related dampers) και ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης με λειτουργία Servotronic και μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού. Αερανάρτηση δύο αξόνων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, Integral Active Steering και φρένα Sport περιλαμβάνονται στη λίστα προαιρετικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, αντί των στάνταρ ζαντών αλουμινίου 20”, διατίθενται Ζάντες Air Performance 21” και 22”. Αυτές συνδυάζονται με ελαστικά μειωμένου θορύβου, που φέρουν ένα στρώμα αφρού εσωτερικά με σκοπό τη βελτίωση της ακουστικής άνεσης.

Ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης και προηγμένη διαχείριση ολίσθησης τροχών.

Το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης της BMW iX μεταφέρει ακριβώς τη σωστή ποσότητα ροπής στους εμπρός και πίσω τροχούς σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Ο ευφυής έλεγχος επιτρέπει πλήρως μεταβλητή μετάδοση - από πολύ αποδοτική μετάδοση κίνησης μόνο στους πίσω τροχούς μέχρι μετάδοση σε όλους τους τροχούς που μεγιστοποιεί την πρόσφυση.

Η προηγμένη διαχείριση ολίσθησης τροχών σε συνδυασμό για πρώτη φορά με τετρακίνηση βελτιώνει περαιτέρω την ελκτική πρόσφυση και ευστάθεια. Ενσωματωμένη στη μονάδα ελέγχου συστήματος κίνησης, προσφέρει ταχύτατες και ακριβείς διορθωτικές ενέργειες, ώστε το αυτοκίνητο να κινείται άνετα σε όλες τις περιπτώσεις ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές και οδικές συνθήκες. Η BMW iX xDrive50 έχει επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 4,6 δευτ., ενώ η BMW iX xDrive40 πετυχαίνει το ίδιο σπριντ σε 6,1 δευτερόλεπτα.

Ολοκληρωμένη και αποδοτική τεχνολογία κίνησης.

Η 5η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive στην BMW iX βασίζεται σε ένα σύστημα κίνησης που συγκεντρώνει τον ηλεκτροκινητήρα, τα ηλεκτρονικά ισχύος και το κιβώτιο σε ένα κέλυφος. Η έξυπνη ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτροκίνησης προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στην ενεργειακή πυκνότητα όσο και στην απόδοση, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα.

Και οι δύο ηλεκτροκινητήρες της BMW iX λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή ενός σύγχρονου μοτέρ ηλεκτρικής διέγερσης, με ρότορα επαγωγικής διέγερσης (ρεύμα σε πηνίο) αντί για μόνιμους μαγνήτες. Αυτό σημαίνει ότι παράγουν άμεσα τη μέγιστη ροπή τους από στάση, και τη διατηρούν σε μεγάλο εύρος στροφών. Η μέγιστη συνδυασμένη ροπή ανέρχεται σε 630 Nm στην BMW iX xDrive40 ενώ είναι ακόμα υψηλότερη, στα 765 Nm, στην BMW iX xDrive50.

Προσαρμοζόμενη και ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας.

Η προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας αυξάνει την απόδοση και την αυτονομία της BMW iΧ. Χάρη στην ευφυή διαχείριση του συστήματος κίνησης, το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης μπορεί να προσαρμόζεται στις οδικές συνθήκες, όπως ανιχνεύονται από δεδομένα του συστήματος πλοήγησης και τους αισθητήρες των συστημάτων υποστήριξης οδηγού. Για παράδειγμα, όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε μία διασταύρωση, η ισχύς ανάκτησης ενέργειας μπορεί να αυξηθεί και η ενέργεια να τροφοδοτηθεί στη μπαταρία υψηλής τάσης ενώ παράγεται και η απαιτούμενη ισχύς πέδησης. Από την άλλη, στον ανοιχτό δρόμο, η λειτουργία coasting (ρολάρισμα) ενεργοποιείται όποτε ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το γκάζι.

Η προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας είναι η στάνταρ ρύθμιση στη θέση D. Εναλλακτικά, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ένα υψηλό, μεσαίο ή χαμηλό επίπεδο Brake Energy Regeneration για όλες τις οδηγικές συνθήκες στο μενού BMW iDrive. Στη θέση B, ενεργοποιείται αυτόματα ένα υψηλό επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική αίσθηση ‘one-pedal’. Πληροφορίες για τη ροή ενέργειας προβάλλονται στην οθόνη ελέγχου ανεξάρτητα από τη θέση που έχει επιλεγεί. Το Efficiency Trainer προσφέρει συμβουλές οικονομικής οδήγησης, ενώ ο ‘ορίζοντας’ αυτονομίας δείχνει ξεκάθαρα πώς επιδρά το στυλ οδήγησης στο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Μπαταρία υψηλής τάσης με την τελευταία τεχνολογία κυψελών.

Η 5η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive περιλαμβάνει επίσης μία μπαταρία υψηλής τάσης με την τελευταία τεχνολογία κυψελών μπαταριών. Η βαρυμετρική ενεργειακή πυκνότητα σε επίπεδο κυψέλης είναι περίπου 40% υψηλότερη από την αντίστοιχη της μπαταρίας που χρησιμοποιείται στο μοντέλο BMW i3 του 2020. Η BMW iX xDrive50 εφοδιάζεται με μπαταρία υψηλής τάσης με καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο 105,2 kWh (συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο: 111,5 kWh), ενώ η μπαταρία της BMW iX xDrive40 έχει καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο of 71 kWh (συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο: 76,6 kWh).

Η στάνταρ έκδοση της BMW iX περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης και ψύξης για την καμπίνα, μαζί με τη μπαταρία υψηλής τάσης και ένα σύστημα κίνησης που λειτουργεί μέσω μιας εξαιρετικά αποδοτικής αντλίας θερμότητας. Η προληπτική θερμική διαχείριση επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας λειτουργίας της μπαταρίας για ταχεία και αποδοτική φόρτιση πριν από μία προγραμματισμένη στάση σε σταθμό ταχείας φόρτισης.

Η μονάδα Combined Charging Unit (CCU) της BMW iX έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο ευελιξίας φόρτισης. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) μπορεί να γίνεται με ισχύ έως και 200 kW (BMW iX xDrive50) ή 150 kW (BMW iX xDrive40). Το επίπεδο φόρτισης μπορεί να αυξηθεί από 10 – 80% σε περίπου 35 λεπτά στην BMW iX xDrive50 ή 31 λεπτά στην περίπτωση της BMW iX xDrive40. Επιπλέον, η αυτονομία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 150 km για την BMW iX xDrive50 και πάνω από 95 km για την BMW iX xDrive40 σε δέκα λεπτά από τη στιγμή που θα συνδεθούν σε ένα σταθμό ταχείας φόρτισης DC και με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας να είναι στο 10%. Τα μοντέλα BMW iX στην Ευρώπη συνοδεύονται από την BMW Charging Card, έναν ευέλικτο ταχυφορτιστή (Flexible Fast Charger) για φόρτιση έως 11 kW και ένα καλώδιο φόρτισης mode 3 για δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το ειδικό σύστημα χρεώσεων που προσφέρει η BMW Charging επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν ενέργεια σε πολύ λογικές τιμές από δημόσιους και υψηλής ισχύος σταθμούς φόρτισης.

Πρεμιέρα για μία νέα γενιά συστήματος ελέγχου/λειτουργίας BMW iDrive.

Η νέα γενιά του συστήματος απεικόνισης και λειτουργίας iDrive που κάνει το ντεμπούτο του στην BMW iX επεκτείνει την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος και τη μετατρέπει σε φυσικό διάλογο. Βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα BMW Operating System 8 και έχει σχεδιαστεί με σαφή έμφαση στη λειτουργικότητα οθόνης αφής του BMW Curved Display και στη λεκτική επικοινωνία με τον εκτενώς αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό - BMW Intelligent Personal Assistant. Σε αυτό το πλήρως ψηφιακό σύστημα BMW Curved Display, το τμήμα της οθόνης ενδείξεων (12,3”) και η οθόνη ελέγχου (14,9”) συγχωνεύονται σε μια μονάδα πίσω από ένα κρύσταλλο κεκλιμένο προς τον οδηγό. Ο ψηφιακός βοηθός έχει αποκτήσει πρόσθετες ικανότητες και χρησιμοποιεί νέα γραφικά για να επικοινωνεί με τους επιβάτες.

Τα νέα My Modes επεκτείνουν τη γκάμα επιλέξιμων ρυθμίσεων οχήματος, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία. Οι ενημερώσεις λογισμικού από απόσταση (Remote Software Upgrades) και η δυνατότητα αγοράς λειτουργιών σε μεταγενέστερο χρόνο από το BMW ConnectedDrive Store μέσω Λειτουργιών on Demand, και στη συνέχεια η εγκατάστασή τους ‘over the air’, διατηρούν το λογισμικό του οχήματος «πάντα φρέσκο». Το βασισμένο σε cloud σύστημα πλοήγησης BMW Maps και το Augmented Reality Video στην οθόνη ελέγχου διασφαλίζουν γρήγορο και ακριβή προγραμματισμό διαδρομής, διευκολύνοντας τον οδηγό να βρει το δρόμο. Η χρήση τεχνολογίας κινητού 5G για μετάδοση δεδομένων και η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός προσωπικού mobile λογαριασμού στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας την προσωπική κάρτα eSIM ενισχύουν το πρωτοποριακό προφίλ της BMW iX.

Ευρεία γκάμα συστημάτων υποστήριξης .

Το νέο πακέτο τεχνολογιών της BMW iX προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της αυτοματοποιημένης οδήγησης και των λειτουργιών στάθμευσης, με προοπτική λειτουργικότητας Επιπέδου 3, μεσοπρόθεσμα. Μία νέα γενιά αισθητήρων, ένα νέο πακέτο λογισμικού σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα υψηλής υπολογιστικής ισχύος προσφέρουν τη βάση για εξαιρετική νοημοσύνη. Πέντε κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος.

Η BMW iX έρχεται εφοδιασμένη με την πιο εκτενή λίστα στάνταρ συστημάτων υποστήριξης οδηγού που έχουμε δει ποτέ σε μοντέλο BMW μαζί με πληθώρα καινοτομιών. Το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης, για παράδειγμα, ανιχνεύει τώρα επερχόμενα οχήματα στρίβοντας αριστερά (σε χώρες όπου τα οχήματα κινούνται στη δεξιά πλευρά) καθώς και δικυκλιστές και πεζούς στρίβοντας δεξιά. Η διαθεσιμότητα του προαιρετικού συστήματος Steering & Lane Control Assistant έχει επεκταθεί σημαντικά, ενώ το προαιρετικό Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go προσφέρει βελτιωμένη ρύθμιση απόστασης. Η λειτουργία exit warning, που προειδοποιεί για παρουσία δικυκλιστών ή πεζών στον περιβάλλοντα χώρο πριν ανοίξουν οι πόρτες και το Remote Theft Recorder είναι νέα χαρακτηριστικά. Στη λίστα στάνταρ εξοπλισμού της BMW iX βρίσκεται το Parking Assistant που περιλαμβάνει Reversing Assist Camera και Reversing Assistant.

Προηγμένη πολυτέλεια, άφθονοι χώροι, περιβάλλον ευεξίας.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της BMW iX αντανακλάται και στη σχεδίαση του εξωτερικού. Η άρτια, απέριττη σχεδιαστική γλώσσα, το επιβλητικό στυλ του αμαξώματος με τις μυώδεις SAV αναλογίες και τις περίτεχνες λεπτομέρειες δημιουργούν μία αύρα προηγμένης πολυτέλειας. Ανάμεσα στα κυρίαρχα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι μία σχεδόν τελείως κλειστή μάσκα νεφρών BMW, στην επιφάνεια της οποίας έχουν εφαρμοστεί καινοτόμες τεχνικές κατασκευής, ενώ ενσωματώνει κάμερα και αισθητήρες ραντάρ.

Η BMW iX είναι σχεδιασμένη σχολαστικά από μέσα προς τα έξω. Το εσωτερικό είναι φιλοτεχνημένο ώστε να προσφέρει ποιότητα ζωής και προσωπική ευεξία. Άφθονοι χώροι και νέα καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα αποτελούν στοιχεία πολυτέλειας. Η απουσία κεντρικού τούνελ δημιουργεί πρόσθετο χώρο για τα πόδια και επαρκή χώρο για λύσεις αποθήκευσης ενώ μία κεντρική κονσόλα θυμίζει έπιπλο υψηλής ποιότητας. Το πάνελ ελέγχου με μπάρες και επιφάνειες αφής αλλά και ένα διθέσιο διακόπτη ως επιλογέα ταχυτήτων προσθέτει κάποιες πολύ μοντέρνες πινελιές. Εκτός από το BMW Curved Display, το εξαγωνικό τιμόνι και η ενσωμάτωση του projector χωρίς πλαίσιο του Head‑Up Display βοηθούν τον οδηγό να είναι καλύτερα συγκεντρωμένος. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρεις διαφορετικές προτάσεις για την εξατομίκευση του εσωτερικού.

Το αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού τριών ζωνών της BMW iX χρησιμοποιεί τεχνολογία φίλτρου νανοϊνών για τον καθαρισμό του αέρα μέσα στην καμπίνα και ελέγχεται τώρα μέσω μιας οθόνης αφής. Το σύστημα συνδυάζει έξυπνα εξαερισμό εσωτερικού και θέρμανση επιφανειών, καθισμάτων και τιμονιού για μεγιστοποίηση της ευεξίας των επιβατών. Το προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins Diamond Surround με κρυμμένα, ενσωματωμένα ηχεία στα προσκέφαλα και μία λειτουργία 4D Audio που χρησιμοποιεί bass shakers στα εμπρός καθίσματα υπόσχεται την απόλυτη εμπειρία ήχου.

Εκτός από την ακουστική προστασία των πεζών, η BMW iX περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικά εξελιγμένο ‘soundtrack’, που επιτείνει τον ενθουσιασμό της οδηγικής εμπειρίας με αυθεντική ανάδραση στις εντολές του γκαζιού και τις μεταβολές της ταχύτητας. Η λειτουργία BMW IconicSounds Electric που περιλαμβάνεται στάνταρ επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων εκδόσεων ήχου που δημιουργούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Hans Zimmer.

Παραγωγή στο Εργοστάσιο του BMW Group στο Ντίνγκολφινγκ με χρήση αμιγούς πράσινης ενέργειας, ελεγχόμενη εξόρυξη πρώτων υλών, υψηλή αναλογία φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών.

Η BMW iX θα παράγεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Ντίνγκολφινγκ. Τόσο το ίδιο το αυτοκίνητο όσο και τα κελύφη των μπαταριών θα κατασκευάζονται με χρήση πράσινης ενέργειας σε όλα τα στάδια παραγωγής. Το BMW Group προμηθεύεται το κοβάλτιο και το λίθιο που απαιτούνται για τις μπαταρίες υψηλής τάσης από ελεγχόμενες πηγές στην Αυστραλία και το Μαρόκο και στη συνέχεια τα παρέχει στους προμηθευτές κυψελών μπαταριών. Η σχεδιαστική αρχή των ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει την αποφυγή χρήσης σπάνιων γαιών στους ρότορες των συστημάτων κίνησης. Επιπλέον, η εταιρεία προμηθεύεται αλουμίνιο που παράγεται με χρήση ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Μία υψηλή αναλογία δευτερογενούς αλουμινίου και επαναχρησιμοποιημένου πλαστικού συμβάλλουν επίσης στην πιο αποδοτική διαχείριση φυσικών πόρων για την παραγωγή της BMW iX. Στο εσωτερικό χρησιμοποιείται ξύλο με πιστοποίηση FSC, δέρμα επεξεργασμένο με εκχυλίσματα από φύλα ελιάς και άλλα φυσικά υλικά. Ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος είναι από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τις μοκέτες και τα πατάκια.