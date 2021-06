Με την πρώτη BMW Σειρά 4 Gran Coupé να έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, ένα μοντέλο δεύτερης γενιάς προστίθεται τώρα στην τελευταία γκάμα της Σειράς 4 .

Το νέο τετράθυρο coupé απογειώνει τη φαντασία με αισθητά πιο δυναμική συμπεριφορά, αιχμηρή σχεδίαση σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW, ανώτερη αίσθηση πολυτέλειας στο εσωτερικό και πληθώρα καινοτομιών που προάγουν τη λειτουργικότητα και τη συνδεσιμότητα. Εκτός από την οδηγική απόλαυση και τη σπορ κομψότητα για τα οποία φημίζεται η BMW, η σύγχρονη λειτουργικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του πολυτελούς gran coupé της μεσαίας κατηγορίας. Άνετη πρόσβαση στο πίσω τμήμα, πέντε καθίσματα κανονικών διαστάσεων, μεγάλη πίσω πόρτα και χώρος αποσκευών μεταβλητής διάταξης διασφαλίζουν ότι η νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé παραμένει ασυναγώνιστη για καθημερινή χρήση αλλά και πιο μακρινά ταξίδια.

Αυτή τη φορά, μία έκδοση υψηλών επιδόσεων της BMW Σειράς 4 Gran Coupé με την ιδιαίτερη φροντίδα της BMW M GmbH θα διατίθεται με το λανσάρισμα του μοντέλου (που προγραμματίζεται για το Νοέμβριο του 2021) μαζί με τέσσερις ακόμα εκδόσεις. Όλες θα κατασκευάζονται με μία ευέλικτη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο στην ίδια γραμμή με την αμιγώς ηλεκτρική BMW i4 και τις BMW Σειρά 3 Sedan και BMW Σειρά 3 Touring.

Χαρακτηριστικές αναλογίες, εξαιρετικά ευέλικτο εσωτερικό.

Ο μοναδικός χαρακτήρας της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé αποτυπώνεται με σαφήνεια στο εξωτερικό της. Με μήκος 4.783 mm, πλάτος 1.852 mm και ύψος 1.442 mm, οι χαρακτηριστικές αναλογίες της συνδυάζονται με τις δυναμικές γραμμές ενός coupé. Συγκριτικά με την προκάτοχό της είναι μεγαλύτερη κατά +143 mm σε μήκος, +27 mm σε πλάτος και +53 mm σε ύψος, ενώ το πλάτος των μετατροχίων έχει επίσης αυξηθεί – στα 1.595 mm μπροστά (+50 mm) και 1.623 mm πίσω (+29 mm). Το μεταξόνιο των 2.856 mm είναι κατά +46 mm μεγαλύτερο από του προηγούμενου μοντέλου, και +5 mm από της Σειράς 3 Sedan.

Η ιδιαίτερη φιλοσοφία του αμαξώματος διαμορφώνει ένα ευέλικτο εσωτερικό με άφθονους χώρους πίσω. Η νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé προσφέρει χώρο αποσκευών 470 λίτρων, η βασική χωρητικότητα στη συμβατική περιοχή του χώρου αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 39 λίτρα. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.290 λίτρα το μέγιστο με την αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, που είναι στάνταρ διαιρούμενη σε αναλογία 40:20:40.

Εκφραστική φυσιογνωμία, κομψή σιλουέτα, δυναμικό πίσω τμήμα.

Τολμηρές γραμμές και επιφάνειες με τρισδιάστατη δομή είναι τα στοιχεία κλειδιά για την εκφραστική φυσιογνωμία της νέας BMW Σειράς 4 Gran Coupé. Πολύ χαμηλά στο κέντρο βρίσκεται η μεγάλη και κάθετα διατεταγμένη μάσκα ‘νεφρών’ BMW που υποδηλώνει αυτοπεποίθηση. Οι λεπτοί full-LED προβολείς εφοδιάζονται με φωτοδιόδους οπτικών ινών σχήματος U για τα φώτα ημέρας. Προαιρετικά, διατίθενται φώτα Adaptive LED Headlights με BMW Laserlight που περιλαμβάνει την αντιθαμβωτική δέσμη μεγάλης σκάλας BMW Selective Beam.

Ακριβείς γραμμές, πόρτες με παράθυρα χωρίς πλαίσια και λαβές που δεν προεξέχουν με την επιφάνεια της πόρτας, και δυναμικοί ώμοι διαμορφώνουν την κομψή σπορ σιλουέτα της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé, ενώ η γραμμή οροφής καταλήγει σε μια μεγαλύτερη αεροτομή στην πίσω πόρτα. Οι οριζόντιες γραμμές είναι η κύρια επιρροή στο πίσω τμήμα. Το χαμηλωμένο, μυώδες αμάξωμα αναδεικνύεται επίσης από μία πίσω ποδιά με κάθετες αεροδυναμικές ακμές στα εξωτερικά άκρα και μαύρο φινίρισμα στο κάτω άκρο. Τα κομψά, σκούρα πίσω φώτα full-LED εκτείνονται βαθιά στα πλευρά.

Ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία προσθέτουν δυναμικές πινελιές στις εκδόσεις M Sport και στο μοντέλο BMW M. Ένα εξωτερικό πακέτο M Carbon μπορεί να παραγγέλνεται προαιρετικά ενώ διατίθενται ειδικά προϊόντα M Performance στο πλαίσιο της συλλογής Γνήσιων Αξεσουάρ BMW.

Εσωτερικό: οδηγική απόλαυση και ευρυχωρία σε ένα πολυτελές περιβάλλον.

Στο εσωτερικό της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé, η ψηλή κεντρική κονσόλα και οι ρέουσες επιφάνειες από τον πίνακα οργάνων μέχρι τις επενδύσεις των θυρών δίνουν την αίσθηση ότι αγκαλιάζουν τους εμπρός επιβάτες. Το μπουτόν Start/Stop για τον κινητήρα είναι τοποθετημένο σε ένα αριστοτεχνικά σχεδιασμένο panel ελέγχου στην κεντρική κονσόλα, που επίσης φιλοξενεί το BMW Controller, τα μπουτόν για τη μονάδα Driving Experience Control, το ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο και τον ειδικό για το μοντέλο επιλογέα σχέσεων. Στα πίσω καθίσματα με τα αναδιπλούμενα προσκέφαλα μπορούν να τοποθετηθούν τρία παιδικά καθίσματα.

Σπορ καθίσματα και ένα σπορ δερμάτινο τιμόνι προσφέρονται στάνταρ. Το δυναμικό στυλ του εσωτερικού τονίζεται στα μοντέλα BMW M440i xDrive Gran Coupé και M Sport με χαρακτηριστικά όπως προστατευτικές επενδύσεις γονάτων στην κεντρική κονσόλα. Η λίστα προαιρετικού εξοπλισμού προσφέρει μεγάλα περιθώρια εξατομίκευσης. Η οδηγική απόλαυση και η άνεση μπορούν να αναβαθμίζονται με στοιχεία όπως η θέρμανση και ο εξαερισμός καθισμάτων, οι δερμάτινες επενδύσεις Vernasca και BMW Individual, καλύμματα από δερματίνη Sensatec ή δέρμα για το ταμπλό, το M Sport package Pro, μια μεγάλη κρυστάλλινη συρόμενη / ανακλινόμενη ηλιοροφή, κρυφός φωτισμός και το Ηχοσύστημα Harman Kardon Surround.

Προηγμένοι τετρακύλινδροι και εξακύλινδροι κινητήρες και ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V προάγουν τις δυναμικές επιδόσεις και την απόδοση.

Η νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé υπογραμμίζει τα αναβαθμισμένα σπορ διαπιστευτήριά της με ένα μοντέλο επιδόσεων στην κορυφή της γκάμας. Η BMW M440i xDrive Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 8,5 – 8,0 l/100 km [WLTP], συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 193 – 181 g/km [WLTP]) χρησιμοποιεί έναν εξακύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα 275 kW/374 hp. Η BMW 430i Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 7,6 – 6,8 l/100 km [WLTP], συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 173 – 156 g/km [WLTP]) σηματοδοτεί το ντεμπούτο του νέου τετρακύλινδρου κινητήρα που αποδίδει 180 kW/245 hp με πολλαπλή εξαγωγής ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή για περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων. Ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας της BMW 420i Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 7,3 – 6,6 l/100 km [WLTP], συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 166 – 150 g/km [WLTP]) παράγει μέγιστη ισχύ 135 kW/184 hp. Ένας τετρακύλινδρος diesel 140 kW/190 hp βρίσκεται κάτω από το καπό της BMW 420d Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 5,4 – 4,8 l/100 km [WLTP], συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 141 – 126 g/km [WLTP]) και της BMW 420d xDrive Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 5,7 – 5,1 l/100 km [WLTP], συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 150 – 133 g/km in WLTP).

Στην BMW M440i xDrive Gran Coupé και στις diesel εκδόσεις του νέου μοντέλου, η ήπια υβριδική τεχνολογία αυξάνει περαιτέρω τις δυναμικές επιδόσεις και την απόδοση. Η μίζα – γεννήτρια 48V υποστηρίζει άμεσα τον κινητήρα με πρόσθετη ισχύ 8 kW/11 hp κατά την επιτάχυνση είτε από στάση ή εν κινήσει. Μία επιπρόσθετη μπαταρία αυξάνει τις ικανότητες ανάκτησης και αποθήκευσης ενέργειας πέδησης.

Όλοι οι κινητήρες συνεργάζονται με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic (στάνταρ). Το προαιρετικό οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport (στάνταρ στην BMW M440i xDrive Gran Coupé) συνδυάζει ακόμα πιο γρήγορες αλλαγές σχέσεων με χειριστήρια (shift paddles) στο τιμόνι και μία λειτουργία Sprint, η οποία ενεργοποιεί την μέγιστη απόδοση του συστήματος κίνησης και μετάδοσης σε απότομη επιτάχυνση ή μια προσπέραση.

Υψηλή ακαμψία αμαξώματος, βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά.

Τα σπορ χαρακτηριστικά της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé υποστηρίζονται επίσης από ένα χαμηλό κέντρο βάρους και μία σχεδόν 50:50 κατανομή βάρους. Χάρη σε ένα ευφυές μίγμα υλικών έχει βελτιστοποιηθεί το βάρος τόσο του αμαξώματος όσο και του πλαισίου. Ειδικές ενισχύσεις αμαξώματος στο εμπρός τμήμα και τον πίσω άξονα συμβάλλουν στην εξαιρετική ευελιξία και την ακρίβεια της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου.

Ένα ενεργό σύστημα ελέγχου γρίλιας πάνω και κάτω αεραγωγών σε συνδυασμό με τα air curtains και ένα σχεδόν στεγανοποιημένο κάτω μέρος αμαξώματος βελτιστοποιούν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας (C d ) 0,26 που έχει μετρηθεί για την BMW 420d Gran Coupé, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει μια μείωση 0,02 έναντι του προηγούμενου μοντέλου.

Προηγμένη τεχνολογία πλαισίου με ειδικό σετάρισμα ( tuning ).

Ειδική γεωμετρία, βάσεις και σετάρισμα για την προηγμένη τεχνολογία πλαισίου της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé διασφαλίζουν εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά. Ο εμπρός άξονας δύο συνδέσμων με γόνατα ελατηρίων και ο πίσω άξονας πέντε συνδέσμων έχουν σχεδιαστεί για μείωση του βάρους και αύξηση της ακαμψίας. Τα στάνταρ τοποθέτησης αμορτισέρ που ρυθμίζουν συνεχώς την απόσβεσή τους ανάλογα με την αντίστοιχη διαδρομή των ελατηρίων (lift-related dampers) βελτιώνουν τόσο τις δυναμικές επιδόσεις όσο και την οδηγική άνεση. Ανάλογα με τη διαδρομή του ελατηρίου, προσφέρουν έξτρα απόσβεση για έλεγχο της κίνησης του αμαξώματος όταν περνά πάνω από μεγάλες ανωμαλίες και εμποδίζουν την υπερβολική βύθιση. Το σύστημα αντιδρά στις μικρο-ανωμαλίες του οδοστρώματος με χαμηλές δυνάμεις απόσβεσης ώστε να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης.

Τα εν λόγω αμορτισέρ (lift-related dampers) είναι ιδιαίτερα σκληρά στην BMW M440i xDrive Gran Coupé και σε αυτοκίνητα με προαιρετική ανάρτηση M Sport. Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση Adaptive M που διατίθεται προαιρετικά συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης M Sport με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, και επομένως προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα οδηγικής αίσθησης, από εξαιρετικά σπορ μέχρι απόλυτα άνετη. Σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού περιλαμβάνεται και με τις δύο προαιρετικές εκδόσεις της ανάρτησης. Προαιρετικά διατίθενται φρένα M Sport (στάνταρ στην BMW M440i xDrive Gran Coupé).

Η νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé διατίθεται στάνταρ με ζάντες αλουμινίου 17”. Η βασική έκδοση της νέας BMW M440i xDrive Gran Coupé περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου Μ 18” και διαφορικό M Sport με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, πλήρως μεταβλητή εμπλοκή πίσω. Αυτό διατίθεται προαιρετικά και με την BMW 430i Gran Coupé εάν διαθέτει συστήματα ανάρτησης M Sport ή Adaptive M.

Ευρεία γκάμα συστημάτων υποστήριξης οδηγού.

Περίπου 40 λειτουργίες υποστήριξης που αναβαθμίζουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση και το παρκάρισμα διατίθενται στάνταρ ή προαιρετικά για τη νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé. Ξεχωρίζουν το Active Cruise Control με αυτόματο Speed Limit Assist, παρακολούθηση διαδρομής και αναγνώριση φωτεινού σηματοδότη (στη Γερμανία), και Steering & Lane Control Assistant.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει προειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγκρουσης, Speed Limit Info, Lane Departure Warning, Park Distance Control, Reversing Assist Camera και Parking Assistant με Reversing Assistant. Προαιρετικά, οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν Parking Assistant Plus με Surround View και Remote 3D View.

Προηγμένη συνδεσιμότητα και νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο οδηγός και οι επιβάτες της νέας BMW Σειρά 4 Gran Coupé επωφελούνται από τις αυξημένες δυνατότητες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα BMW Operating System 7 ως στάνταρ εξοπλισμός. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τη δική τους διεπαφή ελέγχου ανάλογα με την περίπτωση: οθόνη αφής (Control Display), το γνώριμο BMW Controller, μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι, φωνητικό έλεγχο (voice control) ή το προαιρετικό σύστημα ελέγχου μέσω χειρονομιών της BMW (gesture control). Υπάρχει επίσης πρόσβαση σε μια σειρά πολύ προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Digital Key, Connected Music και Remote Software Upgrades.

Το BMW Live Cockpit Plus (στάνταρ εξοπλισμός) περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα iDrive με οθόνη ελέγχου 8,8” και έγχρωμη οθόνη 5,1” στον πίνακα οργάνων. Το προαιρετικό BMW Live Cockpit Professional διαθέτει ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα που περιλαμβάνει πίνακα οργάνων υψηλής ανάλυσης με μία οθόνη 12,3” πίσω από το τιμόνι και οθόνη ελέγχου 10,25” (control display).

Το σύστημα πλοήγησης BMW Maps βασίζεται στο cloud και προσφέρει εξαιρετικά γρήγορο και ακριβή υπολογισμό διαδρομής και ώρας άφιξης, ενημερώσεις δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τη δυνατότητα εισαγωγής οποιασδήποτε λέξης για την αναζήτηση ενός προορισμού. Με την ενσωμάτωση smartphone να προσφέρεται στάνταρ, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα Apple CarPlay και Android Auto μέσω του λειτουργικού συστήματος του αυτοκινήτου. Η λειτουργία Remote Software Upgrades επιτρέπει τη βελτιωμένη λήψη/εγκατάσταση λειτουργιών του οχήματος και πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών ‘over the air’.