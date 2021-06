· Λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του, το νέο Multivan ξεκινά την εμπορική του καριέρα με ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στον χώρο του design.

Το νέο Volkswagen Multivan, λίγες μέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του, κατακτά ένα σημαντικό βραβείο. Η κριτική επιτροπή των Red Dot Awards, που κάθε χρόνο βραβεύει τα καλύτερα προϊόντα της χρονιάς, επέλεξε τον διάδοχο του εικονικού Bulli, για το βραβείο “Red Dot: Best of the Best”.

Το νέο Multivan, είναι πολύ περισσότερο από ένα ακόμα καινούργιο μοντέλο για τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα (Volkswagen Commercial Vehicles). Με το νέο Multivan, η VWCV εισέρχεται σε μία νέα εποχή, μεταφέροντας και αναβαθμίζοντας τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ήτοι λειτουργικότητα, ευελιξία, άνεση, ευρυχωρία, διαχρονικότητα και καινοτομία, στο μέλλον.

Ο Albert Kirzinger, Επικεφαλής Σχεδιαστής της Volkswagen Commercial Vehicles που παρέλαβε το βραβείο, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον κόσμο του design, το Red Dot Design Award, που μάλιστα έρχεται στην πλέον κατάλληλη στιγμή, ταυτόχρονα με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Multivan.»

Τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πλέον έγκυρους και αναγνωρισμένους διαγωνισμούς design στον κόσμο. Για την εφετινή χρονιά, εταιρείες από περίπου 60 χώρες υπέβαλαν περισσότερα από 7.800 προϊόντα ως υποψήφια. Μεταξύ των παραγόντων που αξιολόγησε η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 50 ειδικούς απ’ όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στον χώρο του design, ήταν ο βαθμός καινοτομίας, η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ανθεκτικότητα, η οικολογική συμβατότητα, η ποιότητα και οι συμβολικές και συναισθηματικές πτυχές των προϊόντων.

Σε δήλωσή τους σχετικά με την αιτιολόγηση της βράβευσης του νέου Multivan, τα μέλη της κριτικής επιτροπής σημείωσαν: «Το νέο Multivan μάς ενθουσίασε με τον καινοτόμο σχεδιασμό του εσωτερικού, που επιτρέπει την προσαρμογή σε όλα τα είδη διαφορετικών σεναρίων χρήσης και παράλληλα, με το επίπεδο δάπεδο και τις πολλές και προσεκτικά σχεδιασμένες λεπτομέρειες, προσφέρει μια εντελώς νέα αίσθηση χώρου. Επίσης, το μοναδικό του στυλ συνδυάζει εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία του Bulli με μια σύγχρονη, γοητευτική εμφάνιση, με ισορροπημένες αναλογίες που θα το κάνουν να φαίνεται μοντέρνο για πολλά χρόνια.»