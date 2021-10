Η Alfa Romeo επέλεξε τις Η.Π.Α. για να λανσάρει την πρώτη της παγκόσμια καμπάνια με τίτλο “Near-Life Experience”.

Η Alfa Romeo λανσάρει την πρώτη παγκόσμια καμπάνια της ιστορίας της, ξεκινώντας από τις Η.Π.Α. και το Grand Prix της Formula 1 στο Austin την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα θα προβληθεί στην τηλεόραση η νέα διαφήμιση.

Η καμπάνια αποτελεί μια έκφραση της επικοινωνίας της Alfa Romeo και αντλεί την έμπνευση της από τις νέες αξίες και τη νέα φιλοσοφία που πλέον περνά και πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων της, αφού η οδήγηση μιας Alfa Romeo αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, ικανή να χαρίσει στον οδηγό πολύ δυνατά συναισθήματα.

Η επικοινωνία πλέον δεν εστιάζει μόνο στις επιδόσεις. Ο σπορ χαρακτήρας παραμένει στο DNA της μάρκας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τα συναισθήματα που εμπνέει η οδήγηση μιας Alfa Romeo. Έντονα συναισθήματα και αισθήσεις, όπως εκείνα των ανθρώπων που αγαπούν τη ζωή και έχουν μια τολμηρή προσέγγιση στην καθημερινότητα τους.

Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer της Stellantis:

«Η επιλογή του λανσαρίσματος της νέας καμπάνιας “Near Life Experience” της Alfa Romeo κατά τη διάρκεια του Grand Prix στο Austin, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Αποτελεί αναφορά στην πλούσια αγωνιστική ιστορία της μάρκας που ξεκινά από το 1910, αλλά και το ξεκίνημα της Formula 1 το 1950, όπου η Alfa Romeo δεν ήταν απλά παρών, αλλά κατέκτησε τον τίτλο με τον Giuseppe Farina και την Alfetta 158. Η καμπάνια «Near-Life Experience» τιμά την πλούσια αυτοκινητιστική κληρονομιά της μάρκας, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και προσφέρει μοναδικές αισθήσεις στους καθημερινούς οδηγούς των Alfa Romeo.»

Jean Philippe Imparato, CEO της Alfa Romeo:

«Για την Alfa Romeo, η καμπάνια “Near-Life Experience” αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη μελλοντική της πορεία ως μια παγκόσμια premium μάρκα. Ενώ παραμένει πιστή στο DNA της μάρκας – την επιτομή της Ιταλικής αριστοκρατικής σπορ αίσθησης από το 1910- η διαφήμιση μιλά για τη μοναδική δυνατότητα που έχει η Alfa Romeo να δημιουργεί δυνατά συναισθήματα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε ένα κοινό μήνυμα για όλο τον κόσμο και δίνουμε ευθέως ένα μήνυμα σε όσους μοιράζονται τις ίδιες αξίες με την Alfa Romeo.»

Η παγκόσμια καμπάνια μιλά για τη μοναδική δύναμη της μάρκας να εμπνέει συναισθήματα που αγγίζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η οδήγηση μιας Alfa Romeo γίνεται μια καθημερινή ξεχωριστή εμπειρία, στην πόλη ή εκτός αυτής, για τις καθημερινές ανάγκες ή απλά για τη χαρά της οδήγησης. Η καμπάνια δημιουργήθηκε από την TRG (The Richards Group), μια ανεξάρτητη διαφημιστική εταιρεία στο Dallas, και σκηνοθετήθηκε από τον Salomon Ligthelm, το γνωστό σκηνοθέτη που συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με παγκόσμια αστέρια της μουσικής σκηνής. Ο Διευθυντής Φωτογραφίας Daniel Bouquet, είχε συνεργαστεί στην ταινία Sound of Metal, η οποία είχε προταθεί για τα βραβεία Oscars του 2021, ενώ η μουσική είναι διασκευή του Vltava (The Moldau) του συμφωνικού ποιήματος του Smetana, Má vlast (My Country), από το συνθέτη Flavio Ibba.