H νέα FABIA είναι μεταξύ των έξι φιναλίστ για τον τίτλο “Best Buy Car of Europe in 2022”.

Οι διακρίσεις για την ολοκαίνουργια SKODA FABIA ξεκίνησαν πριν καλά καλά το μοντέλο κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους! Η νέα FABIA, έχει ήδη εντυπωσιάσει κοινό και ειδικούς, οι οποίοι δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο supermini των Τσέχων με τη γερμανική τεχνολογία. Με χρυσή παρακαταθήκη τα 4,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 22 χρόνια παρουσίας, η FABIA αποτελεί ένα best-seller των ευρωπαϊκών αγορών, που στην τέταρτη πλέον γενιά της και με τις δάφνες που ήδη δρέπει, αναμένεται να διευρύνει ακόμα περισσότερο την παρουσία της SKODA στην κατηγορία.

Αναλυτικότερα, η νέα FABIA είναι μεταξύ των έξι φιναλίστ για τον τίτλο “Best Buy Car of Europe in 2022”. Πρόκειται για το βραβείο που απονέμει σε ετήσια βάση από το 2001 η κριτική επιτροπή AUTOBEST, η οποία αποτελείται από έγκριτους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Η τελική επιλογή θα γίνει στο τέλος ενός διήμερου δοκιμών στην Αυστρία, στις 24 και 25 Νοεμβρίου, με τον νικητή να ανακοινώνεται στα μέσα Δεκεμβρίου. Το 2002, η πρώτη γενιά της FABIA είχε αναδειχθεί “Best Buy Car of Europe”, ενώ το 2014 η τρίτη γενιά του μοντέλου ήταν μεταξύ των φιναλίστ, όπως και το KAMIQ και η OCTAVIA τα δύο τελευταία χρόνια.

Η δεύτερη διάκριση για τη νέα FABIA ήρθε από τη Γερμανία. Οι αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού «auto motor und sport» ψήφισαν τη νέα SKODA FABIA ως “Autonis – Καλύτερη Σχεδιαστική Καινοτομία 2021”. Η νέα FABIA επικράτησε έξι ανταγωνιστών στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Η FABIA διαθέτει ελκυστικό, μοντέρνο design, γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και τα χαρακτηριστικά κρυστάλλινα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας της SKODA.

Ο Oliver Stefani, Επικεφαλής της SKODA Design, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η SKODA FABIA και η νέα μας σχεδιαστική ταυτότητα εμπνέουν τους φίλους του αυτοκινήτου στη Γερμανία, μία χώρα με βαθιά αυτοκινητιστική κουλτούρα. Το “Autonis” είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο για εμάς, καθώς προέρχεται απευθείας από τους ίδιους τους αναγνώστες. Η νέα FABIA είναι ένα μοντέρνο και κομψό μοντέλο που γεννά έντονες συγκινήσεις με τις σχεδιαστικές γραμμές του. Στο εσωτερικό, η εστίαση είναι στους επιβάτες, με εργονομικά χειριστήρια και, όπως πάντα, κορυφαίους χώρους.»

Η 21η διοργάνωση των Autonis έδωσε στους αναγνώστες μια επιλογή μεταξύ 117 νέων αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτά χωρίστηκαν σε δέκα κατηγορίες. Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων περιλάμβανε εφέτος έξι μοντέλα, με τη νέα SKODA FABIA να αναδεικνύεται νικήτρια.

Η νέα SKODA FABIA αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2022, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ανακοινώνονται από την Kosmocar-SKODA μέχρι τέλος του έτους. Το μοντέλο, με κορυφαία αεροδυναμικό συντελεστή (Cd 0,28), βασίζεται για πρώτη φορά στην MQB-A0 πλατφόρμα του Volkswagen Group. Με μήκος 4,11 μ. είναι το πιο ευρύχωρο στην κατηγορία, ενώ στη χώρα μας θα διατίθεται με τέσσερις βενζινοκινητήρες από την τρέχουσα γενιά EVO του Ομίλου Volkswagen, με ισχύ από 80 PS (59 kW) έως 150 PS (110 kW).