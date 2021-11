Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας οργανισμός του οποίου το όνομα, εδώ και έναν αιώνα, είναι συνώνυμο της κινητικότητας, έχοντας ηγετική παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, θέλησε να ενώσει τις δυνάμεις του με την πιο επιδραστική προσωπικότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον ραδιοφωνικό και μουσικό παραγωγό Γιάννη Πετρίδη.

Προχωρώντας σε μία άκρως καινοτόμα και ασυνήθιστη επικοινωνιακά κίνηση, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέθεσε στον Γιάννη Πετρίδη, τον απόλυτο γκουρού της μουσικής, τη δημιουργία playlists από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο οι οποίες έχουν αναφορές σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και γενικά συνδέονται με την απόλαυση της οδήγησης.

Ο Γιάννης Πετρίδης επέλεξε τραγούδια, ελληνικά και ξένα, που όλοι κάποια στιγμή έχουμε ακούσει, έχουμε αγαπήσει και μας έχουν συντροφεύσει σε κάποια στιγμή της ζωής μας.

Από το «Ταξιδιάρα Ψυχή» του μουσικού rock συγκροτήματος Τρύπες, το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου και το «Διθέσιο» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη μέχρι το “Highway Star” των Deep Purple, το “Drive My Car” των The Beatles και το “Little Honda” των The Beach Boys, o Γιάννης Πετρίδης επιμελήθηκε 2 Playlists εμπνευσμένες από όλων των ειδών τα οχήματα αλλά και από μια τεράστια ποικιλία ακουσμάτων και μουσικών κατηγοριών, συνολικής διάρκειας περίπου 3,5 ωρών.

Και οι δύο μουσικές λίστες είναι διαθέσιμες στο Spotify στο προφίλ του Γιάννη Πετρίδη.

Το 1975 ξεκίνησε στην Ελληνική Ραδιοφωνία την εκπομπή ‘’Ποπ Club’’ όπου αργότερα μετονομάστηκε σε ‘’από τις 4 στις 5’’ και κατάφερε να μείνει στον αέρα για 39 χρόνια στην ίδια συχνότητα, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως η μακροβιότερη καθημερινή μουσική εκπομπή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.



Έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς γνωστούς Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων είναι ο Ντέιβιντ Μπερν, οι Dire Straits, ο Τζον Μπάρι, ο Έννιο Μορικόνε, ο Τζο Κόκερ, ο Νικ Κέιβ, οι Roxy Music και ο Ρόρυ Γκάλαχερ.



Το 1978 δημιούργησε μαζί με τον Κώστα Ζουγρή το περιοδικό ΠΟΠ & ΡΟΚ που αφορούσε όλες τις μουσικές εξελίξεις της ξένης κυρίως μουσικής μέχρι το 1998 όπου και αποχώρησε.



Έχει συνεργασθεί κατά καιρούς με μεγάλες Ελληνικές εφημερίδες, όπως η Μεσημβρινή, η Ελευθεροτυπία και το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ στην πρώτη του μορφή.



Διετέλεσε διευθυντής της Virgin Ελλάδας για 22 περίπου χρόνια. Έτσι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες όπως τον Έλτον Τζον, Ρομπέρτα Φλαγκ, Λεντ Ζέπελιν, Τζορτζ Μάικλ, Τζάνετ Τζάκσον, κ.α.



Είναι συγγραφέας μαζί με τον Κώστα Ζουγρή 6 βιβλίων, “Τα τραγούδια του αιώνα”, “Τα άλμπουμ του αιώνα”, “Γιάννης Πετρίδης 30 χρόνια απογεύματα στην ΕΡΤ”, “Soundtracks ο ήχος της οθόνης” και “Από την κλασική στην Ροκ” τα οποία περιλαμβάνουν την μουσική ιστορία των τελευταίων 100 ετών.



Το 2009 η σκηνοθέτης Νικόλ Αλεξανδροπούλου γύρισε το ντοκιμαντέρ Once In A Lifetime, που αναφέρεται στην καριέρα του.



Είναι κάτοχος μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές μουσικές συλλογές στον κόσμο και οι γνώσεις του καλύπτουν πολλά μουσικά είδη καθώς έχει αφιερώσει την ζωή του στην μουσική καταφέρνοντας να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στο Rock and Roll Hall Of Fame.



Ο Γιάννης Πετρίδης μεταδίδει καθημερινά στη συχνότητα του Πρώτου Προγράμματος (91.6 fm & 105.8 fm) την εκπομπή "Από τις 4 στις 5" και κάθε Κυριακή 18:00-20:00 στη συχνότητα του Kosmos 93.6 fm & 107.0 fm