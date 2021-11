Όπως και το συγγενικό του PEUGEOT e-PARTNER, το PEUGEOT e-EXPERT βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγιστη ροπή 260 Nm.

Η ηλεκτρική επανάσταση για τους επαγγελματίες έχει ξεκινήσει ήδη με την Peugeot να προσφέρει πλέον όλη την γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών της μοντέλων και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Τα ηλεκτρικά van της PEUGEOT, e-Partner, e-Expert και e-Boxer έχουν ιπποδύναμη 136 hp και αυτονομία που φτάνει τα 330 χλμ. Διατηρούν το 100% των προτερημάτων των θερμικών κινητήρων diesel, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν μηδενικές εκπομπές ρύπων, απουσία κραδασμών και οσμών, καθώς και πλήρως αθόρυβο κινητήρα.

Με την έλευση του e-Partner van στην ελληνική αγορά, η Peugeot προσφέρει πλέον μια 100% ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της. Έτσι, δίνει στον επαγγελματία την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεται, μειώνοντας το κόστος χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου του (οικονομία εξόδων μετακίνησης και κόστους συντήρησης, μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μειωμένο κόστος ασφάλισης κλπ).

Για την Peugeot, ο εξηλεκτρισμός αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής της, αφού ολοκληρώνει το όραμα του “Power of Choice”, δηλαδή τη δυνατότητα του πελάτη να επιλέξει τον κινητήρα που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πανελλαδικό δίκτυο διανομέων της Peugeot είναι πλήρως εξηλεκτρισμένο ήδη από το 2019, με 55 σημεία φόρτισης αλλά και με διαθέσιμα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα για δοκιμαστική οδήγηση.

Το PEUGEOT e-EXPERT:

Η κατηγορία compact van αντιπροσωπεύει περισσότερα από 750.000 οχήματα στην Ευρώπη ετησίως. Το PEUGEOT EXPERT αυξάνει την παρουσία του σε αυτήν την κατηγορία κάθε χρόνο από την κυκλοφορία του το 2016. Έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 195.000 μονάδες αυτής της τελευταίας γενιάς

Η ηλεκτρική του έκδοσή διακρίθηκε ως Van Of The Year 2021 και αποτέλεσε το 6ο όχημα PEUGEOT που κέρδισε αυτό το βραβείο από τη δημιουργία του θεσμού, το 1992.

Το νέο PEUGEOT e-EXPERT διαθέτει:

Δυνατότητα επιλογής μπαταρίας 50 και 75 kWh

2 επίπεδα αυτονομίας που προσφέρουν πάνω από 330 χλμ κατά WLTP

3 μήκη αμαξώματος

Ικανότητα ρυμούλκησης 1.000 κιλών και φορτίου 1.275 kg

Ωφέλιμο φορτίο ίδιο ακριβώς με το αντίστοιχο του κινητήρα εσωτερικής καύσεως (6,6m³).

Όπως και το συγγενικό του PEUGEOT e-PARTNER, το PEUGEOT e-EXPERT βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγιστη ροπή 260 Nm.

Η PEUGEOT λανσάρει επίσης και ένα ηλεκτρικό όχημα με κυψέλες υδρογόνου, το PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN.

100% ηλεκτρικό PEUGEOT e-PARTNER:

Το PEUGEOT PARTNER έχει παρουσία στην αγορά περισσότερων από 100 χωρών από το λανσάρισμά του το 1996. Έχουν παραχθεί πάνω 2.000.000 αυτοκίνητα, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την εμπορική επιτυχία του μοντέλου όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τα πολυάριθμα βραβεία που έχει κερδίσει, μεταξύ των οποίων και ο πολυπόθητος τίτλος του Van Of The Year in 2019. Το Partner Van ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς από την κυκλοφορία του το 2018 στην κατηγορία F1 (Vans) με σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς και είναι πλέον διαθέσιμο και με 100% ηλεκτρικό κινητήρα.

Το νέο PEUGEOT e-PARTNER διαθέτει:

Αυτονομία πάνω από 275 χλμ, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP

2 μήκη αμαξώματος

Ικανότητα ρυμούλκησης πάνω από 750 κιλά

Ικανότητα διαχείρισης φορτίου 800 κιλών

Ωφέλιμο φορτίο 4,4m³, ακριβώς το ίδιο με την έκδοση βενζίνης

Βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγιστη ροπή 260 Nm.