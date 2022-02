Το ταξίδι της FIAT προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση συνεχίζεται με την αποκάλυψη των 500X Hybrid και Tipo Hybrid, τα οποία εφοδιάζονται με τo νέα υβριδικό σύνολο των 48-Volt.

Με την παρουσίαση των νέων 500X Hybrid και Tipo Hybrid, η FIAT ολοκληρώνει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της. Το ταξίδι ξεκίνησε με τα 500 Hybrid και Panda Hybrid και συνεχίστηκε με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό 500. Τώρα, με την αποκάλυψη των 500X και Tipo που εφοδιάζονται με το νέο υβριδικό σύστημα των 48 Volt, η FIAT ολοκληρώνει τη δέσμευση της να προσφέρει τουλάχιστον μία έκδοση χαμηλών ρύπων για κάθε της μοντέλο, ενώ παράλληλα προχωρά με ταχύτητα στη νέα εποχή της κινητικότητας και την ενεργειακής μετάβασης.

Όπως ανέφερε σχετικά και ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και CMO της Stellantis: «Το ταξίδι της FIAT προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση συνεχίζεται με την αποκάλυψη των 500X Hybrid και Tipo Hybrid, τα οποία εφοδιάζονται με τo νέα υβριδικό σύνολο των 48-Volt. Τώρα, μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας επιλογές βιώσιμης αυτοκίνησης με χαμηλό κόστος. Είμαι πολύ περήφανος που παραμένουμε έτσι πιστοί στη φιλοσοφία μας, “It's only green when it's green for all.” Παράλληλα το ταξίδι μας προς τη βιώσιμη αυτοκίνηση συνεχίζεται με το στόχο -όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει- την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2023. Κάθε μοντέλο θα έχει εξηλεκτρισμένη κίνηση και το 2027 θα έχουμε μια πλήρη ηλεκτρική γκάμα.»

Το DNA της FIAT οδηγεί σε λύσεις αποδοτικές και απλές, οι οποίες κάνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό καινοτόμες τεχνολογίες. Αυτή ήταν η λογική και πίσω από την παρουσίαση των υβριδικών 500 και Panda, των πλέων δημοφιλών αυτοκινήτων πόλης στην Ευρώπη, με πωλήσεις άνω των 200.000 μονάδων το 2021. Σήμερα, με τα νέα 500X Hybrid και Tipo Cross Hybrid, η μάρκα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση με μια φιλική προς το χρήστη και ταυτόχρονα καινοτόμα και έξυπνη τεχνολογία. Παράλληλα αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πορεία της FIAT να ανταποκριθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για την υβριδική τεχνολογία (+30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).

Την ίδια στιγμή, με την παρουσίαση των 500Χ Hybrid και Tipo Cross Hybrid ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία της μάρκας με τον φιλανθρωπικό οργανισμό (RED), με τις νέες εκδόσεις πέρα από το περιβαλλοντολογικό όφελος να συνεισφέρουν και στην αντιμετώπιση των πανδημιών.