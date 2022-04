Με νέα χρώματα, υλικά και μοτίβα στο μοναδικό στυλ της Βρετανικής πολυτελούς μάρκας, τα προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα από τον Απρίλιο, είναι ιδανικά για όλους τους φίλους της MINI.

Αντισυμβατική, υπεύθυνη και πάντα ανοιχτή σε νέες ιδέες – έτσι διαγράφεται η πορεία της πολυτελούς μάρκας MINI στο μέλλον της αυτοκίνησης. Η MINI Lifestyle Collection 2022 είναι επίσης πρωτοποριακή και σύγχρονη. Τα νέα προϊόντα στους τομείς ειδών ένδυσης, αποσκευών και αξεσουάρ αποπνέουν ένα ξεχωριστό στυλ με την υψηλή ποιότητα της κατασκευής τους και τα επιμελώς επιλεγμένα αξεσουάρ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα βιωσιμότητας.

Οι χρωματικοί συνδυασμοί και τα σχεδιαστικά μοτίβα των νέων προϊόντων βασίζονται στα ιδιαίτερα στιλιστικά στοιχεία των τελευταίων ειδικών εκδόσεων της μάρκας. Υφάσματα, τσάντες, και αξεσουάρ σε χρωματισμό Sage είναι εμπνευσμένα από το φινίρισμα της Untold Edition του MINI Clubman. Μία εντυπωσιακή σχεδίαση που περιλαμβάνει γεωμετρικά σχήματα και παράλληλες γραμμές σε χρώματα Black, White και Chili Red, Energetic Yellow που είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του MINI Electric και στη νέα χρωματική έκδοση Brass, απηχεί ομοίως την εκφραστική εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση των ειδικών εκδόσεων.

Η MINI Lifestyle Collection 2022 χαρακτηρίζεται από υλικά υψηλής ποιότητας που είναι κατασκευασμένα για εγγυημένη απόλαυση των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, τα υφάσματα που παράγονται στην Πορτογαλία από οργανικό βαμβάκι και τα αξεσουάρ που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά υψηλής ποιότητας υπογραμμίζουν το βιώσιμο χαρακτήρα της συλλογής. Πολυέστερ από 100% ανακυκλωμένο PET χρησιμοποιείται για τη σειρά τσαντών και ομπρελών Urban και βιοδιασπώμενη κυτταρίνη στην παραγωγή χειροποίητων γυαλιών. Για πρώτη φορά, υπολείμματα δέρματος που έχουν ανακτηθεί από την παραγωγή των καθισμάτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κομψών και βιώσιμων γουριών.

Οργανικό βαμβάκι και φρέσκο στυλ: τα νέα υφάσματα.

Στη συλλογή ειδών ένδυσης ξεχωρίσουν T-shirts, polo shirts και φούτερ από οργανικό βαμβάκι όπου κυριαρχεί το σύγχρονο στυλ της MINI Lifestyle Collection 2022. Το γυναικείο T-Shirt MINI Graphic Wordmark Women ’ s T - Shirt συνδυάζει άνετη εφαρμογή με λαιμόκοψη και μαλακό οργανικό βαμβάκι σε πλέξη single jersey και έχει ως βασικό χρώμα το Sage σε συνδυασμό με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία μπροστά. Το ίδιο χρώμα χρησιμοποιείται στο νέο γυναικείο φούτερ MINI Striped Binding Zip Women ’ s Hoodie με ριγέ τελειώματα και λευκό λογότυπο MINI Wing. Ένα υψηλής ποιότητας φερμουάρ και μαλακό οργανικό βαμβάκι με διαγώνια δομή fleece εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο άνεσης. Η νέα απόχρωση Sage χρησιμοποιείται και στο νέο ανδρικό πόλο MINI Striped Collar Men ’ s Polo που κατασκευάζεται από οργανικό βαμβάκι piqué. Ένα διακριτικό ριγέ μοτίβο στον κλασικό γιακά πόλο, μαύρα κουμπάκια και το λογότυπο MINI Wing σε λευκό αποτελούν κομψές πινελιές.

Αγαπημένα σε αυθεντική σχεδίαση MINI : νέα προϊόντα για παιδιά.

Με οργανικό βαμβάκι σε πολύ μαλακή πλέξη single jersey, φερμουάρ και μεγάλες εμπρός τσέπες, το νέο παιδικό φούτερ MINI Wordmark Circle Zip Kids Hoodie γίνεται αμέσως το αγαπημένο των παιδιών. Διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη και δύο χρώματα, η πλάτη του φούτερ περιλαμβάνει τη στάμπα MINI σε στρογγυλό φόντο. Το σετ δώρου MINI Graphic Bibs Gift Set για τους πολύ μικρούς φίλους της MINI περιλαμβάνει σαλιάρες από οργανικό βαμβάκι σε διαφορετικά χρώματα, η κάθε μία με δική της ξεχωριστή σχεδίαση: ένα αξιαγάπητο μπουλντόγκ και σκίτσα αυτοκινήτων μαζί με νέα γραφικά μοτίβα προσδίδουν σύγχρονο στυλ και λειτουργικότητα σε κάθε γεύμα.

Ξεχωρίστε από το πλήθος με το τελευταίο μέλος της οικογένειας προϊόντων κινητικότητας MINI – το μοδάτο πατίνι MINI Scooter. Είναι ο ιδανικός σύντροφος για τους μαθητές πηγαίνοντας το σχολείο ή σε άλλες περιπέτειες όπου οι φίλοι της ΜΙΝΙ όλων των ηλικιών θέλουν να κυκλοφορούν γρήγορα και με ασφάλεια. Το πατίνι συνδυάζει μέγιστη άνεση και ευελιξία και είναι άκρως ανθεκτικό. Αναδιπλώνεται σε ένα συμπαγές μέγεθος για αποθήκευση ή μεταφορά στο χώρο αποσκευών του MINI. Ο μεγαλύτερος εμπρός τροχός βελτιστοποιεί την απόκριση, ενώ με το ποδόφρενο που επενεργεί στον πίσω τροχό έχετε πάντα την ταχύτητα υπό έλεγχο. Το πλαίσιο σε κλασικό Chili Red με λευκό λογότυπο MINI Wing μπροστά χαρίζει στο πατίνι μία ξεχωριστή εμφάνιση MINI.

Βιώσιμα προϊόντα για ταξιδιώτες: νέες τσάντες.

Οι νέες τσάντες χρώματος Sage έχουν ως βασικό υλικό ανακυκλωμένο PET. Κάνοντας χρήση βιώσιμων υλικών, τα είδη αποσκευών χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής και κομψές λεπτομέρειες. Η νέα σειρά περιλαμβάνει μπανάνα MINI Two Tone Belt Bag για ασφαλή αποθήκευση πολύτιμων αντικειμένων, τσάντα MINI Two Tone Laptop Bag για να μεταφέρετε laptop και σημειωματάρια με στυλ και δίχρωμη τσάντα MINI Two Tone Traveller Bag για χειραποσκευές όταν ταξιδεύετε. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτών των τσαντών είναι οι μεταλλικές λεπτομέρειες στους ιμάντες ώμου και οι λαβές σε απόχρωση Brass για τη δημιουργία αντίθεσης. Οι εντυπωσιακές πινελιές υιοθετούν τον ίδιο χρωματικό τόνο με αυτό που χρησιμοποιείται στα εξωτερικά στιλιστικά στοιχεία της νέας ειδικής έκδοσης Resolute Edition του 3θυρου MINI, του 5θυρου MINI και του MINI Cabrio.