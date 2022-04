«Η επιτυχία του νέο 500 μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πελάτες μας επιθυμούν μια κορυφαία έκδοση, η οποίο θα εκφράζει στο μέγιστο βαθμό την premium Ιταλική αίσθηση αυτού του συμβόλου της μάρκας. Με λίγα λόγια θέλαμε το καλύτερο του Made in Italy», ανέφερε ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και CMO της Stellantis.

Τo νέο 500 “La Prima by Bocelli” είναι το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που εφοδιάζεται με την τεχνολογία “Virtual Venues” της JBL, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη για την κατηγορία ακουστική εμπειρία.

To JBL Premium Audio mastered by Bocelli είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα ήχου απόδοσης 320 W, το οποίο ξεχωρίζει, τόσο σε ποιότητα και ισχύ, όσο και σε ευκολία χρήσης. Παράλληλα, το σύστημα είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου χωρίς να αλλοιώνει τη σχεδίαση του, ή να μειώνει στο ελάχιστο το χώρο αποσκευών. Για τον τέλειο συνδυασμό της τεχνολογίας της JBL με την καμπίνα του ηλεκτρικού FIAT, η Ιταλική μάρκα συνεργάστηκε με τον Μαέστρο Andrea Bocelli, τον πιο δημοφιλή εν ζωή τενόρο στον κόσμο, αλλά και τον γιο του και επίσης μουσικό, Matteo Bocelli, το νέο τραγούδι του οποίου συνοδεύει το λανσάρισμα του 500 “La Prima by Bocelli”.

«Η επιτυχία του νέο 500 μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πελάτες μας επιθυμούν μια κορυφαία έκδοση, η οποίο θα εκφράζει στο μέγιστο βαθμό την premium Ιταλική αίσθηση αυτού του συμβόλου της μάρκας. Με λίγα λόγια θέλαμε το καλύτερο του Made in Italy», ανέφερε ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και CMO της Stellantis. «Ακριβώς επειδή στην Ιταλία μπορείς να συναντήσεις την υψηλότερη έκφραση της τέχνης, της αισθητικής και της μουσικής, μαζί με τον Μαέστρο Andrea Bocelli δημιουργήσαμε την απόλυτη εμπειρία ήχου που ενισχύεται από την απουσία θορύβου που χαρακτηρίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Χάρη στην τεχνολογία Virtual Venues της JBL προσφέρουμε στους πελάτες μας μια κορυφαία αίσθηση μέσω ενός καινοτόμου συστήματος ήχου που συνοδεύει ένα εξίσου καινοτόμο αυτοκίνητο.»

Για την πρεμιέρα του στη διεθνή σκηνή, το νέο 500 la Prima by Bocelli, εκτός από το εντυπωσιακό μαύρο χρώμα (θα είναι διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα) και τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, εφοδιάζεται και με το καινοτόμο “Sanitizing Glove Box”, το οποίο μέσω μια λυχνίας UV-C που βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να απολυμάνει την επιφάνεια προσωπικών αντικειμένων, όπως κινητών τηλεφώνων, κλειδιών και άλλων καθημερινών μικροαντικειμένων. Ο κύκλος απολύμανσης διαρκεί μόλις 3 λεπτά.