Εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Performance BMW M με μοναδικά χαρακτηριστικά Kith.

Κάτι περισσότερο από ένα απλό ηλεκτρικό μοντέλο: Η BMW i4 M50 (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh/100 km: – (NEDC) / 22,5–18,0 (WLTP), ηλεκτρική αυτονομία (WLTP) σε km: 416–520) δεν είναι απλά το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο M, αλλά και το δεύτερο όχημα της BMW M στο οποίο ο Νεοϋορκέζος designer Ronnie Fieg έχει αφήσει το σχεδιαστικό του αποτύπωμα, μέσα κι έξω, αποκλειστικά στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της μάρκας του, Kith, και της BMW M GmbH. Μόνο επτά οχήματα BMW i4 M50 by Kith θα κατασκευαστούν για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ένα από αυτά αποτελεί το μοναδικό που δημοπρατείται για ένα παγκόσμιο κοινό. Θέλοντας να σηματοδοτήσει το γεγονός, η Kith κυκλοφορεί τώρα στα καταστήματά της σε όλο τον κόσμο και online, μία συλλογή από 51 κομμάτια - ενδύματα και αξεσουάρ - εμπνευσμένα από το χρώμα των οχημάτων Kith Vitality Green και τη δερμάτινη επένδυση BMW Individual Caramel Merino.

Σύμβολο μετασχηματισμού της BMW την εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην 50ή επέτειο της BMW M, ένα ιστορικό όχημα έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν και το ηλεκτροκίνητο παρόν. Ως λάτρης της BMW, ο Ronnie Fieg έχει επίσης μεταμορφώσει μία BMW 1602 του 1972 σε σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Φόρος τιμής στην ιστορία: στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου 1972, δύο BMW 1602, που μετατράπηκαν σε ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορους αγώνες μεγάλων αποστάσεων ως συνοδευτικά οχήματα και camera cars από την οργανωτική επιτροπή. Αυτό, ήταν το ξεκίνημα μιας πρωτοποριακής εξέλιξης ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την BMW που είχε το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον.

Η μοναδική BMW 1602 Elektro by Ronnie Fieg του 1972 θα παραδοθεί στον σχεδιαστή από το BMW Group. Ο ίδιος ήδη διαθέτει μία εντυπωσιακή συλλογή οχημάτων BMW, συμπεριλαμβανομένης μιας θρυλικής BMW E30 M3 by Kith που προέρχεται από την 1η Σεζόν της συνεργασίας. Το πάθος του για την BMW πυροδοτήθηκε σε μικρή ηλικία από τον παππού του. Η συνεργασία με την BMW M σημαίνει ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται. Ο Ronnie Fieg ίδρυσε την Kith το 2011. Η συνεργασία μεταξύ των εμπορικών σημάτων BMW και Kith ξεκίνησε το 2020 με τη σχεδίαση μιας BMW M4 Competition Coupé by Ronnie Fieg. Οι 150 εκδόσεις της αποκλειστικής BMW M4 Competition × Kith εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Συνδυασμός σπορ στυλ και υψηλής αισθητικής.

Η επιτυχία της πρώτης συνεργασίας της μάρκας με την Kith οδήγησε σε αυτή τη δεύτερη έκδοση, όπου η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο M, η BMW i4 M50 μπορεί να αποκαλείται “Brand Shaper”. Έχει το αναγνωρισμένο DNA μιας M και ως BEV δείχνει την υπεύθυνη κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει η μάρκα. Η BMW 1602 του 1972 αφηγείται την ιστορία της πρώτης ηλεκτροκίνητης BMW, η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά πριν από 50 χρόνια και αποτελεί μέρος της κατηγορίας οχημάτων υψηλών επιδόσεων της μάρκας. Ο σπορ χαρακτήρας του lifestyle και των ρούχων της μάρκας Kith ταιριάζουν άριστα στην BMW M. Ο Ronnie Fieg χαρίζει και στα δύο μοντέλα μία νέα αισθητική με τη σχεδίασή του.