Η Nissan θα χρησιμοποιήσει χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 και «πράσινο» αλουμίνιο της Kobe Steel για την κατασκευή των μοντέλων της

Η Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) και η Kobe Steel, Ltd. Η (Kobe Steel) ανακοίνωσαν ότι η Nissan σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Kobenable Steel*1 για την κατασκευή μοντέλων της τελευταίας, από τον Ιανουάριο του 2023 και μετά. Ο χάλυβας Kobenable, που διατίθεται στο εμπόριο από την Kobe Steel, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO 2 στη διαδικασία της υψικαμίνου. Η Kobe Steel θα προμηθεύει επίσης τη Nissan με φύλλα αλουμινίου κατασκευασμένα από πρώτες ύλες «πράσινου» αλουμινίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το Kobenable Steel θα χρησιμοποιηθεί σε οχήματα μαζικής παραγωγής.

Η Nissan στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της*2 έως το 2050. Δεδομένου ότι περίπου το 60% του βάρους ενός οχήματος αποτελείται από χαλύβδινα μέρη και περίπου το 10% του βάρους του αποτελείται από μέρη αλουμινίου, η χρήση «πράσινου» χάλυβα και του «πράσινου» αλουμινίου είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών CO 2 κατά την κατασκευή εξαρτημάτων, η οποία αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής του οχήματος.

Επομένως, η απόφαση των εταιρειών να χρησιμοποιήσουν το χάλυβα και το αλουμίνιο για οχήματα Nissan οφείλεται όχι μόνο στις σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO 2 αλλά και στο ότι μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο υψηλής ποιότητας με τα συμβατικά προϊόντα.

Τα μοντέλα της Nissan θα χρησιμοποιούν το Kobenable Premier, το οποίο μειώνει κατά 100% τις εκπομπές CO 2 κατά την κατασκευή μέσω της μεθόδου εξισορρόπησης μάζας*3. Η συγκεκριμένη ποσότητα χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί από τη Nissan θα καθοριστεί μέσω περαιτέρω διαβουλεύσεων.

Οι «πράσινες» πρώτες ύλες αλουμινίου που αγόρασε η Kobe Steel για την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για λογαριασμό της Nissan, τήκονται ηλεκτρολυτικά χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO 2 κατά την παραγωγή πλινθωμάτων αλουμινίου κατά περίπου 50%*4. Τα ανακυκλωμένα υλικά αλουμινίου που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Nissan, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή.