Το 2023, με την παρουσίαση νέων μοντέλων και νέων τεχνολογιών στη γκάμα της, θα είναι πραγματικά μια «ηλεκτρική χρονιά» για την PEUGEOT.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και το νέο σύστημα HYBRID που σχεδίασε η Stellantis, το οποίο θα προσφέρεται στα PEUGEOT 3008 και 5008, και προγραμματίζεται να επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα. Θα συμπληρώσει την ήδη μεγάλη, οικογένεια εξηλεκτρισμένων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων και των plug-in υβριδικών, των 100% ηλεκτρικών, και των εκδόσεων με κυψέλες καυσίμου.

Το σύστημα PEUGEOT 48V HYBRID αποτελείται από έναν νέας γενιάς βενζινοκινητήρα PureTech 136 ίππων, που συνδυάζεται με ένα νέο 6τάχυτο ηλεκτρικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, και έναν ηλεκτροκινητήρα. Με μια μπαταρία που επαναφορτίζεται κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία παρέχει επιπλέον ροπή στις χαμηλές στροφές, και περιορίζει έως και 15% την κατανάλωση (με εκπομπές από 126γρ. CO 2 /km το 3008, και από 128γρ. CO 2 /km το 5008). Στην οδήγηση σε αστικό κύκλο, ένα SUV της κατηγορίας C, εξοπλισμένο με το σύστημα HYBRID μπορεί να λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου του ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο με μηδενικές εκπομπές.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο οδηγός ενημερώνεται για τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος από τον πίνακα οργάνων του PEUGEOT i-Cockpit®, και τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, έχουν τη δυνατότητα της αυτόματης ενεργοποίησης.

Στην καθημερινή οδήγηση, ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως και ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργούν μαζί ή μεμονωμένα, ώστε να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενεργείας.

Στη φάση των έντονων επιταχύνσεων, ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει επιπλέον ροπή στον βενζινοκινητήρα, στις χαμηλές στροφές..

Στη φάση της επιβράδυνσης, ο βενζινοκινητήρας απενεργοποιείται και ο ηλεκτροκινητήρας μετατρέπεται σε γεννήτρια, επαναφορτίζοντας τη μπαταρία των 48V.

Το αυτοκίνητο κινείται, στην πόλη σε μικρές αποστάσεις και όταν ο οδηγός κάνει μανούβρες, αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, εκπέμποντας μηδενικούς ρύπους,.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΟΦΕΛΗ

Έως και 15% μικρότερη κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από 126γρ./χλμ. για το 3008 και 128γρ. για το 5008. Σε σύγκριση με έναν μη ηλεκτρικό βενζινοκινητήρα με παρόμοια χαρακτηριστικά, ο κινητήρας HYBRID προσφέρει μέση εξοικονόμηση καυσίμου, περίπου

1 λίτρο/100 χλμ. σε σύγκριση με ένα SUV του segment C (WLTP συνδυασμένος κύκλος).

Αυτή η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται κυρίως στην πόλη (-2,5l./100χλμ.) και στον αυτοκινητόδρομο (-0,7λ./100χλμ.), ενώ η κατανάλωση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας παραμένει αμετάβλητη. Αυτές οι τιμές μεταφράζονται σε μέση μείωση των εκπομπών του CO 2 , κατά 20γρ./χλμ. (βάσει συνδυασμένου κύκλου WLTP) στα 3008 και 5008.

Μόλις το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας το επιτρέψει, το σύστημα HYBRID δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να πάρει μπροστά, να κάνει μανούβρες (στο παρκάρισμα π.χ.) και να κινείται με χαμηλή ταχύτητα σε μποτιλιάρισμα, ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο.

Κατά την οδήγηση σε αστικό κύκλο, τα PEUGEOT 3008 και 5008 HYBRID μπορούν να οδηγηθούν σε πάνω από το 50% του χρόνου τους με πρόγραμμα 100% ηλεκτροκίνησης, μηδενικών ρύπων.

Σε υψηλότερες ταχύτητες (έως 145 χλμ./ώ.), ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως σταματά μόλις ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το γκάζι και το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα, ή όταν επιβραδύνει.

Όταν ο οδηγός καλείται να πάρει τον έλεγχο, σε χαμηλή ταχύτητα, ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει πρόσθετη ροπή με μια στιγμιαία ώθηση που αντισταθμίζει την υστέρηση του turbo. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα κατεβάσματα, και εξασφαλίζεται περισσότερη οδηγική άνεση και δυναμισμός. Και όταν ο οδηγός πατήσει βαθιά το γκάζι, ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει 9kW επιπλέον ισχύ (περίπου 12 ίππους).

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 48V

Όλα τα μέρη που απαρτίζουν αυτόν τον νέο κινητήρα, βρίσκονται κάτω από το καπό, εκτός από την μπαταρία των 48V, η οποία είναι τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό αριστερό κάθισμα των PEUGEOT 3008 και 5008.

Ο βενζινοκινητήρας 1.2 litre PureTech.

Πρόκειται για τον νέας γενιάς βενζινοκινητήρα PureTech που έχει εξελιχθεί αποκλειστικά με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση στο υβριδικό σύστημα κίνησης:

3κύλινδρος, χωρητικότητας 1.199κ.εκ.,

Ισχύς 136 ίπποι (100kW) στις 5.500 σ.α.λ.,

Ροπή 230Nm στις 1.750 σ.α.λ.,

Υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας για βελτιωμένη απόκριση του κινητήρα,

Καδένα χρονισμού (χαμηλότερα κόστη συντήρησης),

Λειτουργία βάσει του κύκλου του Miller, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην καύση,

Πρότυπο Euro 6.e.

Το κιβώτιο e-DCS6 (Σύστημα Διπλού συμπλέκτη).

Το PEUGEOT 48V Hybrid διαθέτει ένα νέο εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο 6ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, συνεχούς ροπής, ειδικά σχεδιασμένο για υβριδικά συστήματα κίνησης. Στη μονάδα του κιβωτίου περιλαμβάνεται επίσης ο ηλεκτροκινητήρας, και η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU), που βελτιστοποιεί τις διαστάσεις και το βάρος του αυτοκινήτου και εγγυάται την εξαιρετική απόδοση στην οδήγηση.

Ο ηλεκτροκινητήρας

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη, ενσωματώνεται στο κιβώτιο και αποδίδει μέγιστη ισχύ 21kW (28hp) και ροπή 55Nm. Δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να κινείται 100% ηλεκτρικά όταν οι απαιτήσεις ροπής είναι χαμηλές, και βοηθά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως περιορίζοντας την κατανάλωσή του. Κατά την επιβράδυνση, ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας 48V του υβριδικού συστήματος. Παρέχει επίσης την ισχύ για την κύρια εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης με τη βοήθεια ενός ιμάντα για τη μίζα.

Ο ιμάντας εκκίνησης

Αυτή η 48βολτη μίζα, διασφαλίζει την επανεκκίνηση του θερμικού κινητήρα μέσω του ιμάντα. Επιτρέπει γρήγορες και απροβλημάτιστες εκκινήσεις.

Η 48βολτη μπαταρία του υβριδικού συστήματος κίνησης

Η 48βολτη μπαταρία ιόντων λιθίου έχει μικτή χωρητικότητα 898Wh και ωφέλιμη χωρητικότητα 432Wh. Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το ίδιο επίπεδο απόδοσης καθόλη τη ζωή του αυτοκινήτου, και καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 8ετών ή 160.000χλμ.

Η 48βολτη μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από το εμπρός αριστερό κάθισμα. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη σε σύγκριση με την τοποθέτηση κάτω από το πίσω κάθισμα και σημαίνει ότι:

όλοι οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν ανεπηρέαστοι,

διατηρείται αμετάβλητος ο χώρος των αποσκευών,

έχουν βελτιστοποιηθεί οι απώλειες ενέργειας λόγω του μήκους των καλωδιώσεων,

διατηρείται το επίπεδο οδηγικής ευχαρίστησης, χάρη στην ιδανική κατανομή του βάρους (η μπαταρία βρίσκεται στο κέντρο του αυτοκινήτου).

Δύο ηλεκτρικά δίκτυα

Τα PEUGEOT 3008 και 5008 ενσωματώνουν δύο ηλεκτρικά δίκτυα. Ένα δίκτυο χαμηλής τάσης 12V για την τροφοδοσία του εξοπλισμού του αυτοκινήτου, και ένα δίκτυο υψηλής τάσης 48V για την τροφοδοσία του υβριδικού συστήματος. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα των 48V. Ένας μετατροπέας τάσης συνεχούς ρεύματος (DC) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο 12V του αυτοκινήτου.

Αποκλειστικό hardware

Τα μοντέλα PEUGEOT που είναι εξοπλισμένα με τον νέο κινητήρα HYBRID διαθέτουν συγκεκριμένη οθόνη. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για την 100% ηλεκτρική οδήγηση (ταχύμετρο σε μπλε χρώμα), τη ροή ενέργειας στο σύστημα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την κατάσταση λειτουργίας της μέσω ενός μετρητή ισχύος (Charge, Eco, Power), και το ποσοστό της απόστασης που διανύθηκε με ηλεκτροκίνηση, οποιαδήποτε στιγμή ή στο τέλος του ταξιδιού.

Επιπρόσθετα, αυτά τα μοντέλα θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) το οποίο εκπέμπει έναν ήχο στο περιβάλλον, με ταχύτητα έως και 30χλμ./ώ. για να προειδοποιεί τους πεζούς και τους ποδηλάτες ότι το όχημα πλησιάζει.

Αυτός ο κινητήρας αντικαθιστά τον PureTech 130 EAT8, και σύντομα θα είναι διαθέσιμος και σε άλλα μοντέλα της γκάμας της PEUGEOT, όπως στα 208 - 2008 - 308 - 308 SW και 408. Τα PEUGEOT 3008 και 5008 HYBRID θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Sochaux, και η πώλησή τους στην Ευρώπη προγραμματίζεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2023.