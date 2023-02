To Jeep® Avenger κατακτά τον τίτλο World’s Best Family SUV 2023 στο θεσμό Women’s World Car of the Year

Το νέο Jeep Avenger, κατακτά ακόμα μια σημαντική διάκριση. Μετά τον τίτλο Car Of The Year 2023, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας κατέκτησε και τον τίτλο Best Family SUV 2023 στο θεσμό Women’s World Car of the Year (WWCOTY). Πριν καν τα πρώτα αυτοκίνητα φτάσουν στις εκθέσεις, το αμιγώς ηλεκτρικό Jeep Avenger κατακτά ακόμα μια σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά από το θεσμό Women’s World Car of the Year (WWCOTY), οι 63 κριτές του οποίου το επέλεξαν ως Best Family SUV 2023. Το συμπαγές B-SUV της Jeep βρέθηκε αντιμέτωπο με 12 ακόμα νέα οικογενειακά SUV κερδίζοντας τελικά την εμπιστοσύνη των κριτών. Κατά την ανακοίνωση της διάκρισης, η Εκτελεστική Πρόεδρος του WWCOTY, κ. Marta García ανέφερε σχετικά: «Το Jeep Avenger είναι άξιος νικητής της κατηγορίας. Εκπροσωπεί επάξια το θρύλο της Jeep και την ίδια στιγμή είναι απόλυτα σύγχρονο χάρη και στο προηγμένο, αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που χρησιμοποιεί. Αποτελεί μια δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον που οι πελάτες ασφαλώς θα εκτιμήσουν.» Ο θεσμός Women’s World Car of the Year αποτελεί το μοναδικό στον κόσμο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Τα οχήματα αξιολογούνται για την ασφάλεια, τη σχεδίαση, την ευκολία οδήγησης, αλλά και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον που προσφέρουν. Το Avenger εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή χάρη στην επιτυχημένη του σχεδίαση, τις εξαιρετικές εκτός δρόμου ικανότητές και το μικρό περιβαλλοντολογικό του αποτύπωμα. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτός ο διεθνής θεσμός επέλεξε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Jeep ως το νικητή αυτού του σημαντικού βραβείου», δήλωσε ο κ. Christian Meunier, CEO της Jeep. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή για αυτή την αναγνώριση. Το Jeep Avenger παίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της μάρκας, καθώς η Jeep προχωρά με δυναμικό τρόπο ώστε να αποτελεί την κορυφαία μάρκα SUV μηδενικών ρύπων στον κόσμο.» Το νέο Avenger είναι ένα συμπαγές SUV με μόλις τέσσερα μέτρα μήκος και τοποθετείται στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία των B-SUV. Σχεδιασμένο για δυναμικούς ανθρώπους προσφέρει τεχνολογία, ευρυχωρία και πρακτικότητα, παράλληλα με το μοναδικό στιλ και χρηστικότητα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την Jeep. Με αυτονομία 400χλμ. σε μικτές συνθήκες (WLTP) και περισσότερα από 550χλμ. σε αστικές συνθήκες αξιοποιεί ένα νέο σύστημα που λειτουργεί στα 400V, με ένα ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 115 kW (156hp) και 260Nm που τροφοδοτείται από μπαταρία 54 kWh. Με τα πρώτα αυτοκίνητα να φτάνουν στις εκθέσεις στα μέσα του 2ου τριμήνου του έτους, το μοντέλο πραγματοποιεί ήδη εντυπωσιακή πορεία, έχοντας λάβει περισσότερες από 12.000 παραγγελίες, ενώ τον Ιανουάριο κατέκτησε το βραβείο Car of the Year 2023, αποτελώντας το πρώτο μοντέλο της Jeep που κατακτά αυτή την κορυφαία διάκριση. Ο θεσμός Women’s World Car of the Year Ο θεσμός Women's World Car of the Year αποτελεί τη μοναδική διοργάνωση του είδους στον κόσμο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους από το χώρο του αυτοκινήτου. Ιδρύθηκε το 2009 από την Νεοζηλανδή δημοσιογράφο, Sandy Myhre, η οποία είναι και η Επίτιμος Πρόεδρος του θεσμού, με την Ισπανίδα Marta García να κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου. Ο θεσμός έχει σαν στόχο την αναγνώριση των καλύτερων νέων αυτοκινήτων και να δώσει ισχυρό βήμα στις γυναίκες. Τα κριτήρια είναι τα ίδια όπως αυτά που οδηγούν κάθε οδηγό στην επιλογή ενός αυτοκινήτου. Οι κριτές δεν διαλέγουν «αυτοκίνητο για τη γυναίκα», γιατί τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένα φύλα. Τομείς όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η σχεδίαση, η ευκολία οδήγησης και η φιλικότητα προς το περιβάλλον, αποτελούν βασικά κριτήρια για την ψήφιση ενός αυτοκινήτου στο θεσμό. Από Ελληνικής πλευράς στο θεσμό από το 2021 συμμετέχει η δημοσιογράφος αυτοκινήτου, κ. Χριστίνα-Μυρτώ Σταθακή, ενώ πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε στον θεσμό ήταν η πρόωρα εκλιπούσα δημοσιογράφος, Αριάδνη Γερασιμήδου.

