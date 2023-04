O κ. SangYup Lee βραβεύτηκε για τη δημιουργικότητά του στο σχεδιασμό των εντυπωσιακών αυτοκινήτων που παρουσιάστηκαν το 2022, συμπεριλαμβανομένων των IONIQ 6, Νέου KONA και N Vision 74

Ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head του Hyundai και Genesis Global Design Center, ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 για την Αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των World Car Awards (WCA) που εκπροσωπείται από περισσότερους από 100 ειδικούς του κλάδου και δημοσιογράφους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του τίτλου World Car Person of the Year για το Hyundai Motor Group. Ο Luc Donckerwolke, President και Chief Creative Officer του Hyundai Motor Group ήταν ο περσινός νικητής.

Φέτος, η WCA βράβευσε τον κ. Lee για την δημιουργικότητά σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και καινοτόμα πρωτότυπα οχήματα και αυτοκίνητα παραγωγής που παρουσιάστηκαν το 2022, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai IONIQ 6, του Νέου KONA και του ‘rolling lab’ N Vision 74.

Παράλληλα, η WCA τίμησε το Hyundai IONIQ 5 - του οποίου ο κ. Lee ηγήθηκε του σχεδιασμού - με αρκετές διακρίσεις πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, όπως το World Car of the Year, το World Electric Vehicle of the Year και το World Car Design of the Year.

Η κριτική επιτροπή σημείωσε ότι η ισχυρή σχεδιαστική φιλοσοφία, το όραμα και η ηγετική ικανότητα του κ. Lee συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Hyundai, όπως φαίνεται από τις πρόσφατες επιτυχίες της μάρκας. Συνεχίζει να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δέσμευση της μάρκας στη δημιουργία εμβληματικών και συναισθηματικών σχεδίων.

«Αυτή η τιμή δεν αφορά στην αναγνώριση ενός ατόμου, αλλά είναι η απόδειξη ενός κοινού συλλογικού πάθους για δημιουργικότητα που ενθαρρύνεται από την αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης της Hyundai που μας έθεσε υψηλού στόχου», δήλωσε ο κ. Lee. «Είναι η ακλόνητη δέσμευση πολλών ταλαντούχων ανθρώπων που συμβάλλουν στο να γίνει το Hyundai Design αυτό που είναι σήμερα».

