Το ολοκαίνουριο Hyundai KONA ανακηρύχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς στα Auto Express New Car Awards

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα πλαίσια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Barbican του Λονδίνου σε μια βραδιά που κυριάρχησε η Hyundai, με την εντυπωσιακή βράβευση του ολοκαίνουριου KONA και παράλληλα του TUCSON ως Mid-size SUV of the Year και του νέου i10 ως City Car of the Year 2023.