Ο Ηλίας Τσούνης, αναλαμβάνει επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων (PR Head) στην εταιρεία KOSMOCAR Α.Ε.

Ο κ.Ηλίας Τσούνης διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024 διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου και Διευθυντής Επικοινωνίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του μεγαλύτερου δημόσιου οργανισμού της Χώρας. Από τον Ιανουάριο του 2023 συμμετείχε στην ομάδα επικοινωνίας του Υπουργεόυ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ έχει θητεύσει ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Σύμβουλος Επικοινωνίας στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η καριέρα του στο χώρο του αυτοκινήτου είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, από το τμήμα πωλήσεων της Volkswagen στην ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.

Είναι πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στη Διοίκηση και τα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), και Master of Arts in War and Conflict Studies από το Brunel University του Λονδίνου. Από το 2017 διαθέτει το Διεθνές Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Πωλήσεων της Volkswagen και από το Δεκέμβριο του 2023 είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

H Kosmocar A.E. είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στην Ελλάδα καθώς και των μοτοσυκλετών Ducati σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον, είναι Επίσημος Έμπορος και Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Bentley και Lamborghini Service Center για όλη την Ελλάδα. Διαθέτει επίσης μεγάλη γκάμα υπηρεσιών κινητικότητας και μικροκινητικότητας, όπως nano cars, ηλεκτρικά ποδήλατα και υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr